Ворог атакував у центральній та західній частині Вовчанська, тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував у центральній та західній частині Вовчанська, а також вів міські бої в Одрадному на Великобурлуцькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку противник провів наступальні дії в районі Дорошівки, Петропавлівки та Купʼянська. Без успіху для ворожої армії.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Лиманському напрямку окупаційна армія не полишає спроб із виконання поставленої мети - виходу на адміністративний кордон Луганської та Донецької областей. Українські воїни відбивали атаки загарбників біля населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Дробишеве, Торське та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій не допущено.

На Краматорському та Торецькому напрямках російські загарбники атакували в районі Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки та Щербинівки. Втрат позицій українськими захисниками не допущено.

Також зазначається, що на Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Полтавка, Шахове, Володимирівка, Русин Яр, Золотий Колодязь та Заповідне. Без просування для армії окупантів.

"На Покровському напрямку росіяни не полишають спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. Окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Промінь, Козацьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Красний Лиман, Котлине, Миколаївка та Лисівка. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області противник атакував у районі Дачного, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув", - йдеться у повідомленні.

Як інформує ОСУВ "Дніпро", на Новопавлівському напрямку окупаційна армія зосереджувала свої атакувальні зусилля в районі Філії, Січневого, Нововасилівки, Комишувахи, Новоселівки та Піддубного. Тривають важкі бої, однак противник, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвивати наступ.

На Гуляйпільському напрямку ворог безуспішно атакував позиції українських захисників в районі населеного пункту Полтавка.