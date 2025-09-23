Ворог поновив наступ біля Тихого, нівельовано спроби військ РФ покращити тактичне положення у північній частині Куп’янська, - ОСУВ "Дніпро"
На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у районі Синельникового та Вовчанська, а також поновив наступальні дії біля Тихого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".
Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку росіяни намагаються розширити зону контролю та закріпитися біля Одрадного.
За даними ОСУВ "Дніпро", на Купʼянському напрямку противник провів наступальні дії у районі Дорошівки та Піщаного. Без успіхів. Також нівельовано спроби окупантів покращити тактичне положення у північній частині Купʼянська.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля населених пунктів Чернещина, Дружелюбівка, Ольгівка, Коровій Яр, Шандриголове, Дерилове, Дробишеве, Ставки, Зарічне, Торське та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.
Також зазначається, що на Сіверському напрямку противник провів наступальні дії на Серебрянку. Ворожий штурм відбито.
"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували в районі Ступочок, Предтечиного, Яблунівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Катеринівки та Олександро-Калинового. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.
На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Софіївка, Володимирівка, Русин Яр, Золотий Колодязь та Заповідне. Без просування для окупантів.
"На Покровському напрямку окупаційна армія не полишає спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. Загарбники ведуть наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Промінь, Покровськ, Козацьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Красний Лиман, Котлине та Леонтовичі. Також з метою виходу на адміністартивний кордон Донецької області противник атакував у районі Дачного, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув", - додали в ОСУВ "Дніпро".
На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували атакувальні зусилля в районі Філії, Новоселівки, Вороного, Комишувахи, Тернового, Новомиколаївки, Соснівки, Новогригорівки та Піддубного. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.
На Гуляйпільському напрямку противник безуспішно атакував позиції наших оборонців в районі населеного пункту Полтавка.
Доброполье…
Для 51-й ОВА ситуация на так называемом Добропольском направлении поступательно превращается в позор какой-то.
Дело в том, что по состоянию на сегодня, здесь уже отчётливо сформировалось две зоны окружения.
Попытки командования РОВ провести экстренную перегруппировку и усиление подрезанной 51-й ОВА привело только к попытке зайти через Казёный Торец в Новоэкономичное, результатом чего стало закрепление пары групп суицидников из состава 39-й ОМСБр в районе перекрёстка Н-32 и улицы Торецкой.
Задумка очередного броска леммингов заключалась, по всей видимости, в попытке таким финтом выйти на Разино и предотвратить формирование третьей зоны окружения, в которой потенциально находятся подразделения пяти бригад из состава и приданных 51-й ОВА, а именно, 1-й, 5-й, 9-й, 114-й и 132-й ОМСБр.
Думаю, кульминацией этих событий станет выход СОУ на балку Липова, восточнее Фёдоровки, до которой что от Новоторецка, что от Разино, осталось менее 2 км. Фактически, ширина коридора, по которому командование РОВ сейчас может вывести свою биомассу, составляет менее 4 км. Но, командование РОВ вместо отвода сил из опасной зоны занято… наступлением на Родинское, Красный Лиман и, как бы это странным не звучало, даже Новое Шаховое.
Действия 51-й ОВА в складывающейся ситуации можно было бы описать как "Слабоумие и отвага", но куда уместнее просто - "Слабоумие и слабоумие". Чрезмерная самоуверенность, не смотря на предпринимаемые попытки 51-й ОВА решить сложную ситуацию с уже изолированными и находящихся в зоне потенциальной изоляции подразделениями, приведёт к тому, что в перспективе она может стать притчей во языцех, как самая бездарная армия, отправившая в окружение личный состав, не моргнув и глазом, параллельно, фактически, сорвав Покрвоскую наступательную кампанию, накануне осенне-зимнего периода.