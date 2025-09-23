Ворог поновив наступ біля Тихого, нівельовано спроби військ РФ покращити тактичне положення у північній частині Куп’янська, - ОСУВ "Дніпро"

На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у районі Синельникового та Вовчанська, а також поновив наступальні дії біля Тихого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Дніпро".

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку росіяни намагаються розширити зону контролю та закріпитися біля Одрадного.

За даними ОСУВ "Дніпро", на Купʼянському напрямку противник провів наступальні дії у районі Дорошівки та Піщаного. Без успіхів. Також нівельовано спроби окупантів покращити тактичне положення у північній частині Купʼянська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників біля населених пунктів Чернещина, Дружелюбівка, Ольгівка, Коровій Яр, Шандриголове, Дерилове, Дробишеве, Ставки, Зарічне, Торське та у Серебрянському лісництві. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

Також зазначається, що на Сіверському напрямку противник провів наступальні дії на Серебрянку. Ворожий штурм відбито.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники атакували в районі Ступочок, Предтечиного, Яблунівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Катеринівки та Олександро-Калинового. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

На Добропільському напрямку ворог здійснив наступ на позиції наших військ біля населених пунктів Софіївка, Володимирівка, Русин Яр, Золотий Колодязь та Заповідне. Без просування для окупантів.

"На Покровському напрямку окупаційна армія не полишає спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. Загарбники ведуть наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Промінь, Покровськ, Козацьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Красний Лиман, Котлине та Леонтовичі. Також з метою виходу на адміністартивний кордон Донецької області противник атакував у районі Дачного, Молодецького та Удачного. Ворог отримав гідну відсіч, мети не досягнув", - додали в ОСУВ "Дніпро".

На Новопавлівському напрямку окупанти зосереджували атакувальні зусилля в районі Філії, Новоселівки, Вороного, Комишувахи, Тернового, Новомиколаївки, Соснівки, Новогригорівки та Піддубного. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

На Гуляйпільському напрямку противник безуспішно атакував позиції наших оборонців в районі населеного пункту Полтавка.