Враг возобновил наступление у Тихого, нивелированы попытки войск РФ улучшить тактическое положение в северной части Купянска, - ОСГВ "Днепр"

На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в районе Синельниково и Волчанска, а также возобновил наступательные действия возле Тихого.

Как отмечается, на Великобурлукском направлении россияне пытаются расширить зону контроля и закрепиться возле Отрадного.

По данным ОСГВ "Днепр", на Купянском направлении противник провел наступательные действия в районе Дорошевки и Песчаного. Без успехов. Также нивелированы попытки оккупантов улучшить тактическое положение в северной части Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков у населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Ольговка, Коровий Яр, Шандриголово, Дерилово, Дробышево, Ставки, Заречное, Торское и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

Также отмечается, что на Северском направлении противник провел наступательные действия на Серебрянку. Вражеский штурм отбит.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали в районе Ступочек, Предтечино, Яблоновки, Клебан-Быка, Плещиевки, Катериновки и Александро-Калиново. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

На Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Софиевка, Владимировка, Русин Яр, Золотой Колодязь и Заповедное. Без продвижения для оккупантов.

"На Покровском направлении оккупационная армия не оставляет попыток блокирования Покровско-Мирноградской агломерации. Захватчики ведут наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Проминь, Покровск, Казацкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверево, Червоный Лиман, Котлино и Леонтовичи. Также с целью выхода на администартивную границу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели не достиг", - добавили в ОСГВ "Днепр".

На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали атакующие усилия в районе Филии, Новоселовки, Вороного, Камышевахи, Тернового, Новониколаевки, Сосновки, Новогригорьевки и Поддубного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

На Гуляйпольском направлении противник безуспешно атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.