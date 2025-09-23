Враг возобновил наступление у Тихого, нивелированы попытки войск РФ улучшить тактическое положение в северной части Купянска, - ОСГВ "Днепр"
На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в районе Синельниково и Волчанска, а также возобновил наступательные действия возле Тихого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Днепр".
Как отмечается, на Великобурлукском направлении россияне пытаются расширить зону контроля и закрепиться возле Отрадного.
По данным ОСГВ "Днепр", на Купянском направлении противник провел наступательные действия в районе Дорошевки и Песчаного. Без успехов. Также нивелированы попытки оккупантов улучшить тактическое положение в северной части Купянска.
На Лиманском направлении украинские воины отбили атаки захватчиков у населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Ольговка, Коровий Яр, Шандриголово, Дерилово, Дробышево, Ставки, Заречное, Торское и в Серебрянском лесничестве. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.
Также отмечается, что на Северском направлении противник провел наступательные действия на Серебрянку. Вражеский штурм отбит.
"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики атаковали в районе Ступочек, Предтечино, Яблоновки, Клебан-Быка, Плещиевки, Катериновки и Александро-Калиново. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.
На Добропольском направлении враг совершил наступление на позиции наших войск возле населенных пунктов Софиевка, Владимировка, Русин Яр, Золотой Колодязь и Заповедное. Без продвижения для оккупантов.
"На Покровском направлении оккупационная армия не оставляет попыток блокирования Покровско-Мирноградской агломерации. Захватчики ведут наступательные действия в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Проминь, Покровск, Казацкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверево, Червоный Лиман, Котлино и Леонтовичи. Также с целью выхода на администартивную границу Донецкой области противник атаковал в районе Дачного, Молодецкого и Удачного. Враг получил достойный отпор, цели не достиг", - добавили в ОСГВ "Днепр".
На Новопавловском направлении оккупанты сосредотачивали атакующие усилия в районе Филии, Новоселовки, Вороного, Камышевахи, Тернового, Новониколаевки, Сосновки, Новогригорьевки и Поддубного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.
На Гуляйпольском направлении противник безуспешно атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доброполье…
Для 51-й ОВА ситуация на так называемом Добропольском направлении поступательно превращается в позор какой-то.
Дело в том, что по состоянию на сегодня, здесь уже отчётливо сформировалось две зоны окружения.
Попытки командования РОВ провести экстренную перегруппировку и усиление подрезанной 51-й ОВА привело только к попытке зайти через Казёный Торец в Новоэкономичное, результатом чего стало закрепление пары групп суицидников из состава 39-й ОМСБр в районе перекрёстка Н-32 и улицы Торецкой.
Задумка очередного броска леммингов заключалась, по всей видимости, в попытке таким финтом выйти на Разино и предотвратить формирование третьей зоны окружения, в которой потенциально находятся подразделения пяти бригад из состава и приданных 51-й ОВА, а именно, 1-й, 5-й, 9-й, 114-й и 132-й ОМСБр.
Думаю, кульминацией этих событий станет выход СОУ на балку Липова, восточнее Фёдоровки, до которой что от Новоторецка, что от Разино, осталось менее 2 км. Фактически, ширина коридора, по которому командование РОВ сейчас может вывести свою биомассу, составляет менее 4 км. Но, командование РОВ вместо отвода сил из опасной зоны занято… наступлением на Родинское, Красный Лиман и, как бы это странным не звучало, даже Новое Шаховое.
Действия 51-й ОВА в складывающейся ситуации можно было бы описать как "Слабоумие и отвага", но куда уместнее просто - "Слабоумие и слабоумие". Чрезмерная самоуверенность, не смотря на предпринимаемые попытки 51-й ОВА решить сложную ситуацию с уже изолированными и находящихся в зоне потенциальной изоляции подразделениями, приведёт к тому, что в перспективе она может стать притчей во языцех, как самая бездарная армия, отправившая в окружение личный состав, не моргнув и глазом, параллельно, фактически, сорвав Покрвоскую наступательную кампанию, накануне осенне-зимнего периода.