Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 104 550 человек (+970 за сутки), 426 самолетов, 11 201 танк, 33 095 артсистем, 23 285 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 104 550 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1104550 (+970) человек

танков - 11201 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23285 (+3) ед

артиллерийских систем - 33095 (+43) ед

РСЗО - 1496 (+1) ед

средства ПВО - 1218 (+0) ед

самолетов - 426 (+2) ед

вертолетов - 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 62820 (+334)

крылатые ракеты - 3747 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 62616 (+130)

специальная техника - 3973 (+4)

Также смотрите: Силы обороны ликвидировали пророссийского активиста из Польши Ежи Тыца, который воевал против Украины. ФОТО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.