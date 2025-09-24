РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 104 550 человек (+970 за сутки), 426 самолетов, 11 201 танк, 33 095 артсистем, 23 285 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Втрати РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 104 550 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1104550 (+970) человек

танков - 11201 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23285 (+3) ед

артиллерийских систем - 33095 (+43) ед

РСЗО - 1496 (+1) ед

средства ПВО - 1218 (+0) ед

самолетов - 426 (+2) ед

вертолетов - 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 62820 (+334)

крылатые ракеты - 3747 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 62616 (+130)

специальная техника - 3973 (+4)

Также смотрите: Силы обороны ликвидировали пророссийского активиста из Польши Ежи Тыца, который воевал против Украины. ФОТО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ Генштаб ВС ликвидация уничтожение
+12
Літаки не хочуть поступатися гелікоптерам, за три доби 4 - 4, підтримую обидві команди
Спецтехніка 4 одиниці, сподіваюсь небо-у увійшло в цю статистику
Наземка з початку року 47 тисяч
24.09.2025 07:54 Ответить
+8
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
24.09.2025 08:05 Ответить
+6
Героям слава!!!!!
24.09.2025 07:52 Ответить
шото я пропустил когда очередные 2 пепелаца обнулили...
24.09.2025 08:32 Ответить
Кажуть,що амер.зброя куплена за європейськи гроші,вже поступає в Україну..Може атакамсів з хаймерсами підкинуть,бо свинособаки вже скучили за ними..
24.09.2025 08:32 Ответить
Вперше кацапські літаючі етажерки обігнали по перегною автомобільну техніку. Слава Україні, Слава ЗСУ!
24.09.2025 08:37 Ответить
Минув 4235 день москальсько-української війни.
183! одиниці знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
2! пєпєлаца супер, арта та логістика файно, броні - 5.
Танки з трудом закрили чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 104 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
24.09.2025 08:58 Ответить
24.09.2025 09:01 Ответить
У Салаваті (Башкірія) горить НПЗ 🔥
24.09.2025 09:06 Ответить
