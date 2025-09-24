Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 104 550 человек (+970 за сутки), 426 самолетов, 11 201 танк, 33 095 артсистем, 23 285 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 104 550 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1104550 (+970) человек
танков - 11201 (+2) ед
боевых бронированных машин - 23285 (+3) ед
артиллерийских систем - 33095 (+43) ед
РСЗО - 1496 (+1) ед
средства ПВО - 1218 (+0) ед
самолетов - 426 (+2) ед
вертолетов - 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 62820 (+334)
крылатые ракеты - 3747 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 62616 (+130)
специальная техника - 3973 (+4)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Спецтехніка 4 одиниці, сподіваюсь небо-у увійшло в цю статистику
Наземка з початку року 47 тисяч
183! одиниці знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
2! пєпєлаца супер, арта та логістика файно, броні - 5.
Танки з трудом закрили чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 104 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).