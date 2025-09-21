Силы обороны ликвидировали пророссийского активиста, гражданина Польши Ежи Тыца, который воевал против Украины на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщают ряд пророссийских СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Тыц был ликвидирован украинскими военными в зоне боевых действий на востоке Украины. Отмечается, что Тыц считался пропавшим без вести с лета 2025 года, но только сейчас с родственниками оккупанта связались работники ростовского морга и сообщили о его смерти на фронте.

Что известно о Тыце?

Как пишет издание "Буквы", Тыц - бывший польский полицейский, председатель мемориального общества "Курск". Он превратил свое мемориальное общество в инструмент гибридной войны России против Польши и ЕС. Под его руководством в Польше были "восстановлены" десятки памятников советским солдатам и воинских захоронений, что на самом деле служило распространению кремлевских нарративов о "Великой Отечественной войне" и "освобождении" Польши от нацизма.

Эта деятельность, часто финансируемая из Москвы, противоречила польским законам о декоммунизации, которые предусматривают демонтаж таких монументов как символов советской оккупации.

Тыц получал награды от Минобороны РФ, в частности медаль "Памяти героев Родины".

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Тыц присоединился в ряды российской оккупационной армии, чтобы воевать против Украины.

