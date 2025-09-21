Силы обороны ликвидировали пророссийского активиста из Польши Ежи Тыца, который воевал против Украины. ФОТО
Силы обороны ликвидировали пророссийского активиста, гражданина Польши Ежи Тыца, который воевал против Украины на стороне российских оккупантов.
Об этом сообщают ряд пророссийских СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Тыц был ликвидирован украинскими военными в зоне боевых действий на востоке Украины. Отмечается, что Тыц считался пропавшим без вести с лета 2025 года, но только сейчас с родственниками оккупанта связались работники ростовского морга и сообщили о его смерти на фронте.
Что известно о Тыце?
Как пишет издание "Буквы", Тыц - бывший польский полицейский, председатель мемориального общества "Курск". Он превратил свое мемориальное общество в инструмент гибридной войны России против Польши и ЕС. Под его руководством в Польше были "восстановлены" десятки памятников советским солдатам и воинских захоронений, что на самом деле служило распространению кремлевских нарративов о "Великой Отечественной войне" и "освобождении" Польши от нацизма.
Эта деятельность, часто финансируемая из Москвы, противоречила польским законам о декоммунизации, которые предусматривают демонтаж таких монументов как символов советской оккупации.
Тыц получал награды от Минобороны РФ, в частности медаль "Памяти героев Родины".
С началом полномасштабного вторжения России в Украину Тыц присоединился в ряды российской оккупационной армии, чтобы воевать против Украины.
тобто лайно
Земля бетоном цьому виродку!
нє, цей протух вже давно
назва новини абсолютно не відповідає змісту
працівники ростовського моргу не могли бачити хто впёрдолив небіжчика
це могли бути кацапи, могли бути корейці, могло бути безглузде самогубство