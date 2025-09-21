Сили оборони ліквідували проросійського активіста, громадянина Польщі Єжи Тица, який воював проти України на боці російських окупантів.

Про це повідомляють низка проросійських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Тиц був ліквідований українськими військовими в зоні бойових дій на сході України. Зазначається, що Тиц вважався зниклим безвісти з літа 2025 року, але лише зараз з родичами окупанта зв’язалися працівники ростовського моргу та повідомили про його смерть на фронті.

Що відомо про Тица?

Як пише видання "Букви", Тиц - колишній польський поліцейський, голова меморіального товариства "Курськ. Він перетворив своє меморіальне товариство на інструмент гібридної війни Росії проти Польщі та ЄС. Під його керівництвом у Польщі було "відновлено" десятки пам’ятників радянським солдатам та військових поховань, що насправді слугувало поширенню кремлівських наративів про "Велику Вітчизняну війну" та "звільнення" Польщі від нацизму.

Ця діяльність, часто фінансована з Москви, суперечила польським законам про декомунізацію, які передбачають демонтаж таких монументів як символів радянської окупації.

Тиц отримував нагороди від Міноборони РФ, зокрема медаль "Пам’яті героїв Батьківщини".

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тиц приєднався до лав російської окупаційної армії, щоб воювати проти України.

