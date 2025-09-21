Сили оборони ліквідували проросійського активіста з Польщі Єжи Тица, який воював проти України. ФОТО
Сили оборони ліквідували проросійського активіста, громадянина Польщі Єжи Тица, який воював проти України на боці російських окупантів.
Про це повідомляють низка проросійських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Тиц був ліквідований українськими військовими в зоні бойових дій на сході України. Зазначається, що Тиц вважався зниклим безвісти з літа 2025 року, але лише зараз з родичами окупанта зв’язалися працівники ростовського моргу та повідомили про його смерть на фронті.
Що відомо про Тица?
Як пише видання "Букви", Тиц - колишній польський поліцейський, голова меморіального товариства "Курськ. Він перетворив своє меморіальне товариство на інструмент гібридної війни Росії проти Польщі та ЄС. Під його керівництвом у Польщі було "відновлено" десятки пам’ятників радянським солдатам та військових поховань, що насправді слугувало поширенню кремлівських наративів про "Велику Вітчизняну війну" та "звільнення" Польщі від нацизму.
Ця діяльність, часто фінансована з Москви, суперечила польським законам про декомунізацію, які передбачають демонтаж таких монументів як символів радянської окупації.
Тиц отримував нагороди від Міноборони РФ, зокрема медаль "Пам’яті героїв Батьківщини".
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тиц приєднався до лав російської окупаційної армії, щоб воювати проти України.
тобто лайно
Земля бетоном цьому виродку!
нє, цей протух вже давно
назва новини абсолютно не відповідає змісту
працівники ростовського моргу не могли бачити хто впёрдолив небіжчика
це могли бути кацапи, могли бути корейці, могло бути безглузде самогубство