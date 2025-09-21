УКР
Сили оборони ліквідували проросійського активіста з Польщі Єжи Тица, який воював проти України. ФОТО

Сили оборони ліквідували проросійського активіста, громадянина Польщі Єжи Тица, який воював проти України на боці російських окупантів.

Про це повідомляють низка проросійських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Тиц був ліквідований українськими військовими в зоні бойових дій на сході України. Зазначається, що Тиц вважався зниклим безвісти з літа 2025 року, але лише зараз з родичами окупанта зв’язалися працівники ростовського моргу та повідомили про його смерть на фронті.

Єжи Тиц

Що відомо про Тица?

Як пише видання "Букви", Тиц - колишній польський поліцейський, голова меморіального товариства "Курськ. Він перетворив своє меморіальне товариство на інструмент гібридної війни Росії проти Польщі та ЄС. Під його керівництвом у Польщі було "відновлено" десятки пам’ятників радянським солдатам та військових поховань, що насправді слугувало поширенню кремлівських наративів про "Велику Вітчизняну війну" та "звільнення" Польщі від нацизму.

Ця діяльність, часто фінансована з Москви, суперечила польським законам про декомунізацію, які передбачають демонтаж таких монументів як символів радянської окупації.

Тиц отримував нагороди від Міноборони РФ, зокрема медаль "Пам’яті героїв Батьківщини".

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тиц приєднався до лав російської окупаційної армії, щоб воювати проти України.

+23
Курва!!!!!
21.09.2025 23:19 Відповісти
+21
покійний не був гарною людиною
21.09.2025 23:20 Відповісти
+15
У Польщі теж, своїх ригоАНАЛІВ вистачає, щоб гадити!!
21.09.2025 23:19 Відповісти
Курва!!!!!
21.09.2025 23:19 Відповісти
українцям все треба самим робити - поляки ніяк не могли посадити цього кацапського провокатора

.
21.09.2025 23:36 Відповісти
Цей Тиц- пиз@иць натуральний , польський глиняж ,
тобто лайно
Земля бетоном цьому виродку!
22.09.2025 00:23 Відповісти
У Польщі теж, своїх ригоАНАЛІВ вистачає, щоб гадити!!
21.09.2025 23:19 Відповісти
покійний не був гарною людиною
21.09.2025 23:20 Відповісти
Я пердоле!
21.09.2025 23:23 Відповісти
Відновлював пам'ятники савєцкаму салату ? ооо.. ФСБ нормально башляло значить,пєньонзи не пахнуть. Жирний однако карась був цей Єжик.Врядчи воно в штурмах подохло,десь в тилу накрили мабуть.
21.09.2025 23:34 Відповісти
Да даже если и в тылу, он явно не из-за денег записался.
21.09.2025 23:36 Відповісти
Не у Форосі випадково?))
Во время удара БПЛА по санаторию Форос в его ресторане проходило некое мероприятие, он был закрыт до часу ночи на спецобслуживаниеПосле атаки БПЛА и работы ПВО

повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание

школы в поселке. По словам представителей властей, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших - около 15 человек, число погибших уточняется.

Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты.
21.09.2025 23:39 Відповісти
>вважався зниклим безвісти з літа 2025 року
нє, цей протух вже давно
21.09.2025 23:50 Відповісти
58 років; і не кажіть, що польська молодь в 90-тих була за незалежність Польші від совка
21.09.2025 23:40 Відповісти
Ібо нє фУЙ пся крев
21.09.2025 23:43 Відповісти
Волынская резня! АААА!!! ОООО!!! Вокруг одни бендеровцы
21.09.2025 23:50 Відповісти
"вважався зниклим безвісти з літа 2025 року, але лише зараз з родичами окупанта зв'язалися працівники ростовського моргу та повідомили про його смерть на фронті"

назва новини абсолютно не відповідає змісту

працівники ростовського моргу не могли бачити хто впёрдолив небіжчика
це могли бути кацапи, могли бути корейці, могло бути безглузде самогубство
22.09.2025 00:12 Відповісти
Polska kurva
22.09.2025 00:19 Відповісти
 
 