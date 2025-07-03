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Новини Ліквідація російських окупантів
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Ліквідовано заступника головкома ВМФ Росії Гудкова

Заступника головнокомандувача МВФ РФ Гудкова ліквідовано

У Курській області РФ було ліквідовано заступника головнокомандувача ВМФ Росії Михайла Гудкова.

Про це повідомив губернатор Приморського краю РФ Олег Кожемяко, передає Цензор.НЕТ.

"Гвардії генерал-майор, Герой Росії, Герой Примор'я, заступник головнокомандувача ВМФ Росії, екскомандир 155-ї окремої гвардійської Курської орденів Жукова та Суворова бригади морської піхоти ТОФ загинув, виконуючи обов'язок офіцера разом зі своїми однополчанами", - йдеться в повідомленні.

Заступника головнокомандувача МВФ РФ Гудкова ліквідовано

Напередодні російські Z-канали писали про удар по пункту управління в Коренево Курської області.

Заступника головнокомандувача МВФ РФ Гудкова ліквідовано

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Автор: 

ліквідація (4164) росія (66528) флот (350)


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Топ коментарі
+26
Ми так горюємо, так горюємо, що вже...порвали 2 баяна !!!
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03.07.2025 12:45 Відповісти
+16
Gut gemacht! 👍
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03.07.2025 12:46 Відповісти
+15
Відплатили русні за загибель комбрига 110-ки
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03.07.2025 12:48 Відповісти
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Ми так горюємо, так горюємо, що вже...порвали 2 баяна !!!
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03.07.2025 12:45 Відповісти
Доїздився п.дор. Нема щоб сидіти в Анадирі, до кордонів Неньки потягнуло і закопало.
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03.07.2025 12:52 Відповісти
добре хоч люди не пострадали
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03.07.2025 13:51 Відповісти
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03.07.2025 13:06 Відповісти
Gut gemacht! 👍
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03.07.2025 12:46 Відповісти
Відплатили русні за загибель комбрига 110-ки
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03.07.2025 12:48 Відповісти
нажаль заступник комбрига 110 теж загинув, Світла Пам"ять....
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03.07.2025 12:50 Відповісти
Так, на жаль.
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03.07.2025 12:51 Відповісти
Відплатити Лаптєстану за знищення командира 110 бригади Сергія Захаревича- це знищити Пуйла і десять його найближчих посіпак. Тільки так закінчиться війна. І це досяжна мета, як показали останні успіхи СБУ. Але чотирикратний ухилянт Вова ********* ніколи не віддасть наказ на знищення Пуйла своєму кишеньковому начальнику СБУ Василю Малюку, бо з закінченням війни це буде означати закінчення його повноважень на посаді президента. Василь Малюк заглядає в рот цьому чотирикратному ухилянту і війна продовжується, помирають кращі українці. Вова *********, що узурпував владу в Україні, хоче правити Україною так , як це робить Пуйло Болотний, який маніпулює лаптєногими вже 25 років і так само, як і Пуйлу. йому потрібна війна для цього. Закінчити війну можна дуже швидко.Але для цього потрібно, щоб знайшовся патріотично настроєний авторитетний укараїнець, котрий прожене це нелегітимне чмо з посади президента ссаними ганчірками. Агов, українські генерали!
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03.07.2025 13:48 Відповісти
Пи#дец подкрался незаметно..
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03.07.2025 12:50 Відповісти
Жирний карась!
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03.07.2025 12:51 Відповісти
Мабуть "марскую пєхоту" добряче підсмалили
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03.07.2025 12:51 Відповісти
цю бригаду морпіхів тоф ЗСУ вже четвертий раз повністю на смалець затопили - четвертий склад бригади, як і в усіх інших рашиських підрозділах

.
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03.07.2025 13:17 Відповісти
Один із головних висновків найбільшої війни 21-го століття - всі ці "хвальониє" десантники, морпіхи та інші спецназівці, в умовах реальної війни - повний нуль. Найголовнішим на полі бою була, є і залишиться надалі звичайнісінька піхота та артилерія. А нове слово - дрони.
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03.07.2025 13:28 Відповісти
З цієї бригади в полон не беруть ! Хіба що дуже рідко , для відео ...
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03.07.2025 13:30 Відповісти
на 155 бригаді чи не найбільше всіх воєних злочинів кацабів.
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03.07.2025 13:51 Відповісти
Героям Слава!!)))
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03.07.2025 12:51 Відповісти
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03.07.2025 12:51 Відповісти

Вид з Курської Народної Республіки на Тихий океан.
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03.07.2025 12:51 Відповісти
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03.07.2025 13:07 Відповісти
Моржовий?
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03.07.2025 12:54 Відповісти
А що вже чорноморського флоту немає що вже морських ахвицерів кидають в собачі м'ясні штурми на посадки? Невже скоро ***** з Піськовим підуть в останню атаку на взяття посадки чи хутора
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03.07.2025 12:55 Відповісти
Морська піхота входить до складу ВМС. Цей "герой" командував "морпіхами"... Про це свідчить і його "загальновійськове" звання. "Моряк" - але не "контр-адмірал", а "генерал-майор"...
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03.07.2025 13:39 Відповісти
анекдот про негра ти мені нагадав ..уссьо то ти знаєш і вєздє то ти бил ..
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03.07.2025 14:00 Відповісти
Кучно пішло.

А шо з цим? Є підтвердження?

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03.07.2025 12:55 Відповісти
де подробиці ?

.
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03.07.2025 13:19 Відповісти
Точніше так: Ільдар Фердинандович. ЧистАпАроднАе рузьське ЛАЙНО
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03.07.2025 13:57 Відповісти
"герой приморья" - победил марсиан или трансформеров, какие там бои были после 1945 года?
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03.07.2025 12:55 Відповісти
там і в 1945 не було. В 1938 самураї прощупали позиції РККА біля озера Хасан. Фактично всі бої були навколо 2 сопок.
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03.07.2025 13:49 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/samye-vysokopostavlennye-poteri-rossii-s-nachala-vojny/ Вспомним хронологию ликвидации высокопоставленных российских военных (2022-2025):

✅ Генерал-майор Андрей Суховецкий, заместитель командира 41-й общевойсковой армии.
Дата ликвидации: 28 февраля 2022 года.
Место: район города Гостомель, Киевская область.
Уничтожен украинскими снайперами при попытке высадки десанта. Украина подтвердила ликвидацию, Россия признала смерть только через неделю.

✅ Генерал-майор Виталий Герасимов, начальник штаба 41-й общевойсковой армии.
Дата ликвидации: 7 марта 2022 года.
Место: район города Изюм, Харьковская область.
Погиб в результате артиллерийского удара ВСУ. Украина заявила о его ликвидации, Россия позже подтвердила смерть.

✅ Генерал-майор Олег Митяев, командир 150-й мотострелковой дивизии.
Дата ликвидации: 15 марта 2022 года.
Место: район города Волноваха, Донецкая область.
Уничтожен в бою, по данным украинской разведки. Россия официально не комментировала.

✅ Генерал-лейтенант Яков Резанцев, командир 49-й общевойсковой армии.
Дата ликвидации: 25 марта 2022 года.
Место: Чернобаевка.
Погиб в результате удара по командному пункту. Украина сообщила о ликвидации, Россия отрицала, но позже подтвердила потерю.

✅ Генерал-майор Роман Кутузов, командир 1-й танковой армии.
Дата ликвидации: 5 мая 2022 года.
Место: район Изюма, Харьковская область.
Уничтожен артиллерийским огнём ВСУ. Украина опубликовала доказательства, Россия признала смерть позже.

✅ Генерал-майор Владимир Фроленков, командир 90-й танковой дивизии.
Дата ликвидации: 20 мая 2022 года.
Место: район Северодонецка, Луганская область.
Погиб в результате удара по командному пункту. Украина подтвердила, Россия не комментировала.

✅ Генерал-лейтенант Игорь Машин, командующий Центральным военным округом.
Дата ликвидации: 3 июня 2022 года.
Место: район Попасной, Луганская область.
Ликвидирован во время артобстрела. Украина заявила о его смерти, Россия официально не подтвердила.

✅ Генерал-майор Александр Талалихин, командир 19-й мотострелковой дивизии.
Дата ликвидации: 14 июля 2022 года.
Место: район Бахмута, Донецкая область.
Уничтожен в результате удара ВСУ. Украина обнародовала данные, Россия не комментировала.

✅ Генерал-лейтенант Олег Цоков, заместитель командира 8-й общевойсковой армии.
Дата ликвидации: 2 мая 2023 года.
Место: район Бердянска, Запорожская область.
Погиб в результате взрыва в арендованном жилье, предположительно - украинская диверсия. Россия подтвердила потерю.

✅ Генерал-лейтенант Сергей Кисель, командующий 1-й танковой армией.
Дата ликвидации: 21 февраля 2024 года.
Место: район Купянска, Харьковская область.
Погиб во время артиллерийского обстрела. Украина подтвердила, Россия официально не комментировала.

✅ Генерал-майор Андрей Сизов, командир 5-й общевойсковой армии.
Дата ликвидации: 9 февраля 2025 года.
Место: район Авдеевки, Донецкая область.
Ликвидирован во время атаки дронов. Украина подтвердила, Россия не комментировала.

✅ Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
Дата ликвидации: 17 декабря 2024 года.
Место: Москва.
Ликвидирован в результате взрыва, по данным Службы безопасности Украины, которая взяла на себя ответственность, назвав его военным преступником. Россия подтвердила смерть.

✅ Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.
Дата ликвидации: 25 апреля 2025 года.
Место: не уточнено (предположительно - территория РФ или временно оккупированная территория Украины).
Погиб в результате атаки, приписываемой украинской разведке. Россия не дала официальных комментариев, но западные источники подтверждают вероятность ликвидации.

✅Генерал-майор Михаил Гудков, командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России.
Дата ликвидации: 02.07.2025 года.
Место: район Сумской области, по командному пункту, где находился генерал прилетело. В результате попадания четырёх ракет HIMARS погибли Михаил Гудков, его заместитель и около 20 военнослужащих.
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03.07.2025 12:57 Відповісти
А якщо сюди додати тих , хто за наказом ***** був заарештований - взагалі цікаво виходить ...
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03.07.2025 13:09 Відповісти
Вчора хтось тут викладав - наші підірвали якогось "начальника 5-го відділу ФСБ...
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03.07.2025 13:40 Відповісти
Здається, ще одного азовці грохнули у Маріуполі, фотки були.
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03.07.2025 14:03 Відповісти
Цілий гейнераль майор морського флоту Сосії здох в посадці в курській області переможної війни *****. Зразу видно що всьо ідіот па плану ***** і па графіку
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03.07.2025 12:57 Відповісти
Насосався московіт у рубльовсьих, і здох!!
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03.07.2025 13:21 Відповісти
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03.07.2025 13:01 Відповісти
В степах України здох цілий заступник головнокомандувача ВМФ Росії.
Я так зрозумів ласти зклеїв.
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03.07.2025 13:04 Відповісти
И жабры тоже.
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03.07.2025 13:55 Відповісти
Примите мои искренние издевательства.
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03.07.2025 13:04 Відповісти
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03.07.2025 13:09 Відповісти
Герой ? Той, що не захищав рідну країну від нападу, а посилав своїх орків вбивати та грабувати громадян іншої країни-це не герой. Це бандюган-терорист. Горіти йому в пеклі, цьому "герою".
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03.07.2025 13:11 Відповісти
Видно,що нелюдь. Земля бетоном.
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03.07.2025 13:11 Відповісти
На мацьке якогось високого фсбешника підірвали, чи ні? Я щось пропустив?
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03.07.2025 13:13 Відповісти
молодець що не сиділося Примор'ї. Побільше б таких генералів. Земля скловатою
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03.07.2025 13:16 Відповісти
потонув у курській області.
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03.07.2025 13:24 Відповісти
"Он утонул.."
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03.07.2025 13:30 Відповісти
То є добре, а за що воно в мирний для приморя час стало героєм того приморя? Невже с тюлькою воював чи кадиров молодший його поцілував?
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03.07.2025 13:26 Відповісти
Яка сумна новина
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03.07.2025 13:29 Відповісти
Версії ліквідації ворожого генерала-морпіха від каналу з пітьми:

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03.07.2025 13:36 Відповісти
Це той самий урод, що наказав українців у полон не брати і відрізати голови захисникам України, що загинули? У пеклі його давно чекали...
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03.07.2025 13:36 Відповісти
іпать того хероя в сраку
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03.07.2025 13:44 Відповісти
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03.07.2025 13:55 Відповісти
 
 