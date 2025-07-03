Ліквідовано заступника головкома ВМФ Росії Гудкова
У Курській області РФ було ліквідовано заступника головнокомандувача ВМФ Росії Михайла Гудкова.
Про це повідомив губернатор Приморського краю РФ Олег Кожемяко, передає Цензор.НЕТ.
"Гвардії генерал-майор, Герой Росії, Герой Примор'я, заступник головнокомандувача ВМФ Росії, екскомандир 155-ї окремої гвардійської Курської орденів Жукова та Суворова бригади морської піхоти ТОФ загинув, виконуючи обов'язок офіцера разом зі своїми однополчанами", - йдеться в повідомленні.
Напередодні російські Z-канали писали про удар по пункту управління в Коренево Курської області.
Топ коментарі
+26 Сергей121
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+16 George Highbaud
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+15 Перехватчик
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Вид з Курської Народної Республіки на Тихий океан.
А шо з цим? Є підтвердження?
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✅ Генерал-майор Андрей Суховецкий, заместитель командира 41-й общевойсковой армии.
Дата ликвидации: 28 февраля 2022 года.
Место: район города Гостомель, Киевская область.
Уничтожен украинскими снайперами при попытке высадки десанта. Украина подтвердила ликвидацию, Россия признала смерть только через неделю.
✅ Генерал-майор Виталий Герасимов, начальник штаба 41-й общевойсковой армии.
Дата ликвидации: 7 марта 2022 года.
Место: район города Изюм, Харьковская область.
Погиб в результате артиллерийского удара ВСУ. Украина заявила о его ликвидации, Россия позже подтвердила смерть.
✅ Генерал-майор Олег Митяев, командир 150-й мотострелковой дивизии.
Дата ликвидации: 15 марта 2022 года.
Место: район города Волноваха, Донецкая область.
Уничтожен в бою, по данным украинской разведки. Россия официально не комментировала.
✅ Генерал-лейтенант Яков Резанцев, командир 49-й общевойсковой армии.
Дата ликвидации: 25 марта 2022 года.
Место: Чернобаевка.
Погиб в результате удара по командному пункту. Украина сообщила о ликвидации, Россия отрицала, но позже подтвердила потерю.
✅ Генерал-майор Роман Кутузов, командир 1-й танковой армии.
Дата ликвидации: 5 мая 2022 года.
Место: район Изюма, Харьковская область.
Уничтожен артиллерийским огнём ВСУ. Украина опубликовала доказательства, Россия признала смерть позже.
✅ Генерал-майор Владимир Фроленков, командир 90-й танковой дивизии.
Дата ликвидации: 20 мая 2022 года.
Место: район Северодонецка, Луганская область.
Погиб в результате удара по командному пункту. Украина подтвердила, Россия не комментировала.
✅ Генерал-лейтенант Игорь Машин, командующий Центральным военным округом.
Дата ликвидации: 3 июня 2022 года.
Место: район Попасной, Луганская область.
Ликвидирован во время артобстрела. Украина заявила о его смерти, Россия официально не подтвердила.
✅ Генерал-майор Александр Талалихин, командир 19-й мотострелковой дивизии.
Дата ликвидации: 14 июля 2022 года.
Место: район Бахмута, Донецкая область.
Уничтожен в результате удара ВСУ. Украина обнародовала данные, Россия не комментировала.
✅ Генерал-лейтенант Олег Цоков, заместитель командира 8-й общевойсковой армии.
Дата ликвидации: 2 мая 2023 года.
Место: район Бердянска, Запорожская область.
Погиб в результате взрыва в арендованном жилье, предположительно - украинская диверсия. Россия подтвердила потерю.
✅ Генерал-лейтенант Сергей Кисель, командующий 1-й танковой армией.
Дата ликвидации: 21 февраля 2024 года.
Место: район Купянска, Харьковская область.
Погиб во время артиллерийского обстрела. Украина подтвердила, Россия официально не комментировала.
✅ Генерал-майор Андрей Сизов, командир 5-й общевойсковой армии.
Дата ликвидации: 9 февраля 2025 года.
Место: район Авдеевки, Донецкая область.
Ликвидирован во время атаки дронов. Украина подтвердила, Россия не комментировала.
✅ Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.
Дата ликвидации: 17 декабря 2024 года.
Место: Москва.
Ликвидирован в результате взрыва, по данным Службы безопасности Украины, которая взяла на себя ответственность, назвав его военным преступником. Россия подтвердила смерть.
✅ Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.
Дата ликвидации: 25 апреля 2025 года.
Место: не уточнено (предположительно - территория РФ или временно оккупированная территория Украины).
Погиб в результате атаки, приписываемой украинской разведке. Россия не дала официальных комментариев, но западные источники подтверждают вероятность ликвидации.
✅Генерал-майор Михаил Гудков, командира 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России.
Дата ликвидации: 02.07.2025 года.
Место: район Сумской области, по командному пункту, где находился генерал прилетело. В результате попадания четырёх ракет HIMARS погибли Михаил Гудков, его заместитель и около 20 военнослужащих.
Я так зрозумів ласти зклеїв.