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32 420 осіб втратили окупанти за червень, - Сирський. ВIДЕО

Лише за червень загальні втрати окупантів у живій силі становлять 32 420 осіб.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що за місяць уражено 111 танків, 272 бойові броньовані машини, 1227 артсистем, 26 РСЗВ, 17 засобів ППО, 3371 одиницю автомобільної та 18 одиниць спеціальної техніки, а також 4574 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Окрім того, триває ураження різних важливих об'єктів російського агресора, як то склади боєприпасів, аеродроми, підприємства воєнно-промислового комплексу, тощо, які знаходяться далеко від лінії бойового зіткнення.

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"Дякую усім за результативну та ефективну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!" - наголосив Сирський

Автор: 

армія рф (18069) ліквідація (4159) знищення (7719) Сирський Олександр (665)


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Гарна підбірка!
Героям - Слава! ЗСУ - Слава!
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01.07.2025 14:19 Відповісти
 
 