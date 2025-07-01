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32 420 человек потеряли оккупанты за июнь, - Сырский. ВИДЕО

Только за июнь общие потери оккупантов в живой силе составляют 32 420 человек.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что за месяц поражено 111 танков, 272 боевые бронированные машины, 1227 артсистем, 26 РСЗО, 17 средств ПВО, 3371 единицу автомобильной и 18 единиц специальной техники, а также 4574 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, продолжается поражение различных важных объектов российского агрессора, как то склады боеприпасов, аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса и т.д., которые находятся далеко от линии боевого соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода армия РФ потеряла 230 180 солдат, - Минобороны

"Спасибо всем за результативную и эффективную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский

Автор: 

армия РФ (19917) ликвидация (3776) уничтожение (7406) Александр Сырский (641)


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Героям - Слава! ЗСУ - Слава!
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01.07.2025 14:19 Ответить
 
 