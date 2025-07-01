За полгода армия РФ потеряла 230 180 солдат, - Минобороны

За первые шесть месяцев 2025 года санитарные и необратимые потери личного состава российской армии достигли 230 180 солдат, что условно составляет численность более 19 дивизий.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным Генштаба ВСУ, за 6 месяцев текущего года враг потерял 1311 танков и 2885 боевых бронированных машин. 1311 машин - это условно 42 танковых батальона. Больше всего танков в первом полугодии росармия потеряла в феврале - 331 единица. Больше всего вражеских ББМ наши воины сожгли в январе - 610 и марте - 607 единиц.

Также с начала этого года уничтожено или повреждено более 21 021 единицы автомобильной техники врага. Для сравнения, за весь 2024 год росармия потеряла 22 000 автомобилей и автоцистерн.

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В Минобороны отмечают, что самый высокий месячный показатель в уничтожении вражеской автотехники зафиксирован в апреле этого года, когда украинские воины "отминусовали" 4104 единицы вражеского автотранспорта.

Силы обороны продолжают успешную контрбатарейную борьбу. В первом полугодии наши защитники уничтожили или повредили 8222 единицы вражеских артсистем.

"Несмотря на попытки мирового сообщества заставить рф сесть за стол переговоров и заключить хотя бы временное перемирие, наблюдается тенденция к сохранению большого количества боестолкновений: в июне их количество составило - 5304. А всего за полгода состоялось более 28 273 боевых столкновений", - добавили в Минобороны.

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