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Новости Потери врага
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За полгода армия РФ потеряла 230 180 солдат, - Минобороны

Потери армии РФ за 6 месяцев 2025 года

За первые шесть месяцев 2025 года санитарные и необратимые потери личного состава российской армии достигли 230 180 солдат, что условно составляет численность более 19 дивизий.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным Генштаба ВСУ, за 6 месяцев текущего года враг потерял 1311 танков и 2885 боевых бронированных машин. 1311 машин - это условно 42 танковых батальона. Больше всего танков в первом полугодии росармия потеряла в феврале - 331 единица. Больше всего вражеских ББМ наши воины сожгли в январе - 610 и марте - 607 единиц.

Также с начала этого года уничтожено или повреждено более 21 021 единицы автомобильной техники врага. Для сравнения, за весь 2024 год росармия потеряла 22 000 автомобилей и автоцистерн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю враг потерял 7630 человек и 1968 единиц техники. ИНФОГРАФИКА

В Минобороны отмечают, что самый высокий месячный показатель в уничтожении вражеской автотехники зафиксирован в апреле этого года, когда украинские воины "отминусовали" 4104 единицы вражеского автотранспорта.

Силы обороны продолжают успешную контрбатарейную борьбу. В первом полугодии наши защитники уничтожили или повредили 8222 единицы вражеских артсистем.

"Несмотря на попытки мирового сообщества заставить рф сесть за стол переговоров и заключить хотя бы временное перемирие, наблюдается тенденция к сохранению большого количества боестолкновений: в июне их количество составило - 5304. А всего за полгода состоялось более 28 273 боевых столкновений", - добавили в Минобороны.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 020 980 человек (+970 за сутки), 10 983 танка, 29 754 артсистемы, 22 928 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19917) ликвидация (3776) Минобороны (9458) уничтожение (7406)


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Никакие они ни солдаты, твари безмозглые и не более того...
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01.07.2025 13:19 Ответить
Ось це "стратегія"рашиського чорта 230 тисяч втратити варварів за захоплених десяток зруйнованих сіл
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01.07.2025 14:40 Ответить
 
 