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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 020 980 человек (+970 за сутки), 10 983 танка, 29 754 артсистемы, 22 928 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 020 980 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1020980 (+970) человек,

танков - 10983 (+3) ед

боевых бронированных машин - 22928 (+6) ед

артиллерийских систем - 29754 (+36) ед

РСЗО - 1427 (+0) ед

средства ПВО - 1190 (+0) ед

самолетов - 420 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42940 (+144)

крылатые ракеты - 3436 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 53696 (+103)

специальная техника - 3921 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19917) Генштаб ВС (6585) ликвидация (3775) уничтожение (7400)


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Топ комментарии
+12
Минув 4150 день москальсько-української війни.
148! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Крохи броні, трохи арти, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 020 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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01.07.2025 08:41 Ответить
+9
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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01.07.2025 07:29 Ответить
+6
Території можна повернути, людей ні.
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01.07.2025 08:44 Ответить
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Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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01.07.2025 07:29 Ответить
Пан має інші ,більш слушні,пропозиції ??))
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01.07.2025 08:13 Ответить
Припинити дурити народ "успіхами". Люди спілкуються з фронтовиками, пораненими, проходять попри наші цвинтарі (уже суцільно синьо-жовті - не замітилисьте?) і кажуть, що народ і МО, ГШ, ОП живуть на різних планетах. Ми втратили (і продовжуємо втрачати...) понад 20% території України(!) а декого тут переклинило на Волгограді і Кабардино-Балкарії.
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01.07.2025 10:30 Ответить
Території можна повернути, людей ні.
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01.07.2025 08:44 Ответить
Так і не з попуасами воюємо, а з країною яка має величезні ресурси.
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01.07.2025 09:58 Ответить
Він провокатор. Я вже давно слідкую за цим федором - воно повзає по Цензору та гадить всюди, де є якісь позитивні новини - то про втрати починає нити, то про території, то про владу (ми ж без нього поняття зеленого не маємо). Кожен раз нівелює та обесцінює все хоч трохи радісне - в нього завдання таке!
Взагалі я вже багато років з великою обережністю ставлюсь до таких подвійних ніків: Наташа Наташа, або Іван Іванович, або Федор Федоров (літери латиною, але мова російська ). Вони, як правило є ботами чи/та співробітниками Ольгіно та ФСБ. Паляться, як оте сухе бадилля на спеці!
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01.07.2025 09:48 Ответить
Чергова атака кацапських ботів. ********** вони цю тему.
Цікаво, що в темах про ТЦК, Єрмака і т.д. вони "розмазуються" на фоні наших зрадофілів. Але тут вони як більмо на оці.
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01.07.2025 09:46 Ответить
Минув 4150 день москальсько-української війни.
148! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Крохи броні, трохи арти, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 020 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
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01.07.2025 08:41 Ответить
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01.07.2025 08:43 Ответить
Наземка за червень 5 042 одиниці, що вже дуже добре, а з урахуванням сорока восьми одиниць по авіації - то файно в квадраті.
32 420 чумардосів, добре, проте це найменше за місяць в цьому році
Сумісна броня 383 одиниці (квітень 23-го 295, грудень 22-го 323, травень 23-го 390) тобто маємо третє місце по антирекорду танки+ББМ і якщо на початку 23-го бази зберігання були повні то зараз тягнути нема звідки. Ось такий він літній наступ з голою дупой, кількість броні і в подальшому буде зменшуватись, а рекордні в червні 84,65 чумардоса на одиницю броні в подальшому можуть і кратно зрости (а як розпочинали у 22-му: квітень 4,75; травень 4,99; червень 7,08).
Пів року, логістика 21 021 одиниці, весь минулий рік 21 345.
Окремі підрозділи вже ведуть підрахунок мотоциклів, велика вірогідність що і ГШ розпочне таку статистику бо крім м'яса рахувати буде нічого.
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01.07.2025 09:18 Ответить
Ще одне - пів року 230,2 тисяч чумардосів, 24 рік 430,8 тисяч - м'ясорубка набрала обертів.
Раніше за барана давали барана, то зараз навіть не пачку пільменів, а пів кіло бубликів.
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01.07.2025 09:52 Ответить
Фаршем и костной мукой)
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01.07.2025 10:00 Ответить
Царіцєнскіє не тіки крохи броні економлять, а й самі десь ховаються.... Великий улус - довго його нищити...
Дяка Воїнам за тяжку працю 24/7 365×11!
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01.07.2025 09:58 Ответить
 
 