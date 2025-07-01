Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 020 980 человек (+970 за сутки), 10 983 танка, 29 754 артсистемы, 22 928 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 020 980 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1020980 (+970) человек,

танков - 10983 (+3) ед

боевых бронированных машин - 22928 (+6) ед

артиллерийских систем - 29754 (+36) ед

РСЗО - 1427 (+0) ед

средства ПВО - 1190 (+0) ед

самолетов - 420 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42940 (+144)

крылатые ракеты - 3436 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 53696 (+103)

специальная техника - 3921 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия боится отправить свой главный танк "Армата" на войну, вероятно, из-за недостаточной эффективности, - СМИ