Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 020 980 человек (+970 за сутки), 10 983 танка, 29 754 артсистемы, 22 928 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 020 980 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1020980 (+970) человек,
танков - 10983 (+3) ед
боевых бронированных машин - 22928 (+6) ед
артиллерийских систем - 29754 (+36) ед
РСЗО - 1427 (+0) ед
средства ПВО - 1190 (+0) ед
самолетов - 420 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0) ед
БПЛА оперативно-тактического уровня - 42940 (+144)
крылатые ракеты - 3436 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн - 53696 (+103)
специальная техника - 3921 (+0)
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+12 Qq Qqq #455433
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Взагалі я вже багато років з великою обережністю ставлюсь до таких подвійних ніків: Наташа Наташа, або Іван Іванович, або Федор Федоров (літери латиною, але мова російська ). Вони, як правило є ботами чи/та співробітниками Ольгіно та ФСБ. Паляться, як оте сухе бадилля на спеці!
Цікаво, що в темах про ТЦК, Єрмака і т.д. вони "розмазуються" на фоні наших зрадофілів. Але тут вони як більмо на оці.
148! одиниць знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
Крохи броні, трохи арти, логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 020 000 це більше, ніж все населення такого міста, як Волгоград, населення якого за 4 роки зменшилось на 16 000 рил!
32 420 чумардосів, добре, проте це найменше за місяць в цьому році
Сумісна броня 383 одиниці (квітень 23-го 295, грудень 22-го 323, травень 23-го 390) тобто маємо третє місце по антирекорду танки+ББМ і якщо на початку 23-го бази зберігання були повні то зараз тягнути нема звідки. Ось такий він літній наступ з голою дупой, кількість броні і в подальшому буде зменшуватись, а рекордні в червні 84,65 чумардоса на одиницю броні в подальшому можуть і кратно зрости (а як розпочинали у 22-му: квітень 4,75; травень 4,99; червень 7,08).
Пів року, логістика 21 021 одиниці, весь минулий рік 21 345.
Окремі підрозділи вже ведуть підрахунок мотоциклів, велика вірогідність що і ГШ розпочне таку статистику бо крім м'яса рахувати буде нічого.
Раніше за барана давали барана, то зараз навіть не пачку пільменів, а пів кіло бубликів.
Дяка Воїнам за тяжку працю 24/7 365×11!