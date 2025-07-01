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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 020 980 осіб (+970 за добу), 10 983 танки, 29 754 артсистеми, 22 928 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 020 980 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1020980 (+970) осіб,

танків – 10983 (+3) од

бойових броньованих машин – 22928 (+6) од

артилерійських систем  – 29754 (+36) од

РСЗВ – 1427 (+0) од

засоби ППО – 1190 (+0) од

літаків – 420 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144)

крилаті ракети – 3436 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103)

спеціальна техніка – 3921 (+0)

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Інфографіка

Автор: 

армія рф (18060) Генштаб ЗС (6887) ліквідація (4157) знищення (7713)


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Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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01.07.2025 07:29 Відповісти
Триває. Втрата територій теж.
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01.07.2025 07:44 Відповісти
 
 