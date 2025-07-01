Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 020 980 осіб (+970 за добу), 10 983 танки, 29 754 артсистеми, 22 928 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 020 980 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1020980 (+970) осіб,
танків – 10983 (+3) од
бойових броньованих машин – 22928 (+6) од
артилерійських систем – 29754 (+36) од
РСЗВ – 1427 (+0) од
засоби ППО – 1190 (+0) од
літаків – 420 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42940 (+144)
крилаті ракети – 3436 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 53696 (+103)
спеціальна техніка – 3921 (+0)
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Дмитро Черних #470343
показати весь коментар01.07.2025 07:29 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Fedor Fedorov
показати весь коментар01.07.2025 07:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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