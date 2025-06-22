РУС
За неделю враг потерял 7630 человек и 1968 единиц техники. ИНФОГРАФИКА

Потери российской армии

В течение недели украинские защитники уничтожили около 7630 российских захватчиков и 1968 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За неделю с 15 по 22 июня 2025 года потери противника составили около 7630 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 27 танков;
  • 63 боевые бронированные машины;
  • 242 артиллерийские системы;
  • 3 РСЗО;
  • 2 установки ППО;
  • 717 единиц автотехники;
  • 5 единиц спецтехники.

Потери армии РФ с 15 по 22 июня 2025 года

Также, по данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили не менее 39 вражеских ракет и 870 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов.

армия РФ (20685) ликвидация (4075) уничтожение (8007)
