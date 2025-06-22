514 1
За неделю враг потерял 7630 человек и 1968 единиц техники. ИНФОГРАФИКА
В течение недели украинские защитники уничтожили около 7630 российских захватчиков и 1968 единиц вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
"За неделю с 15 по 22 июня 2025 года потери противника составили около 7630 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 27 танков;
- 63 боевые бронированные машины;
- 242 артиллерийские системы;
- 3 РСЗО;
- 2 установки ППО;
- 717 единиц автотехники;
- 5 единиц спецтехники.
Также, по данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили не менее 39 вражеских ракет и 870 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серж #609447
показать весь комментарий23.06.2025 08:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль