Воины 3 ОШБр уничтожили вражеский автоматический гранатомет и ликвидировали пехоту противника в Харьковской области. ВИДЕО
Подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли очередной удар по врагу на Харьковском направлении. В результате слаженной работы украинских военных и FPV-дронов уничтожен вражеский автоматический гранатомет и ликвидированы многочисленные силы пехоты противника.
Бойцы подразделения "Primus" 1-го штурмового батальона точно обнаружили и поразили позиции российских захватчиков. Атаки происходили как по отдельным целям, так и по скоплениям пехоты - потери врага значительные, передает Цензор.НЕТ.
