УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6587 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 610 2

Воїни 3 ОШБр знищили ворожий автоматичний гранатомет та ліквідували піхоту противника на Харківщині. ВIДЕО

Підрозділи 3-ої окремої штурмової бригади завдали чергового удару по ворогу на Харківському напрямку. У результаті злагодженої роботи українських військових та FPV-дронів знищено ворожий автоматичний гранатомет та ліквідовано численні сили піхоти противника.

Бійці підрозділу "Primus" 1-го штурмового батальйону точно виявили й уразили позиції російських загарбників. Атаки відбувались як по окремих цілях, так і по скупченнях піхоти — втрати ворога значні, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Птахи Мадяра" за добу уразили 633 унікальних цілі противника та ліквідували 143 російських солдатів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18838) ліквідація (4466) 3 Окрема штурмова бригада (497)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям України слава !!
показати весь коментар
22.06.2025 15:38 Відповісти
 
 