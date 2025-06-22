2 610 2
Воїни 3 ОШБр знищили ворожий автоматичний гранатомет та ліквідували піхоту противника на Харківщині. ВIДЕО
Підрозділи 3-ої окремої штурмової бригади завдали чергового удару по ворогу на Харківському напрямку. У результаті злагодженої роботи українських військових та FPV-дронів знищено ворожий автоматичний гранатомет та ліквідовано численні сили піхоти противника.
Бійці підрозділу "Primus" 1-го штурмового батальйону точно виявили й уразили позиції російських загарбників. Атаки відбувались як по окремих цілях, так і по скупченнях піхоти — втрати ворога значні, передає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Amber
показати весь коментар22.06.2025 15:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль