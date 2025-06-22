УКР
5 604 24

"Птахи Мадяра" за добу уразили 633 унікальні цілі противника та ліквідували 143 російських солдатів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому бійці 414-ої окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" показали результати своєї бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти ураження ворожих штурмовиків.

143 окупантів ліквідували протягом минулого дня. А за 24 години було уражено 633 унікальні цілі противника.

Топ коментарі
+9
Хєрасє. У них було 60-80 орків в день. Мадяр казав що завдання вийти на сотню. А тут 143.
Це пі'дори десь на нерест пішли...
показати весь коментар
22.06.2025 14:07 Відповісти
+3
А де ж права нога уззкава салдата??? Ступила на українську землю ???
показати весь коментар
22.06.2025 14:06 Відповісти
+3
Ноги отрывать кацапам это обязательная процедура и отсылать ***** в бункер..
показати весь коментар
22.06.2025 14:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.06.2025 20:22 Відповісти
Це цифри по ВСІМ підрозділам що входять до складу УСІХ сил безпілотних систем України. Саме таку статистику зараз публікує Роберт Бровді (Мадяр) на своєму каналі в телеграмі.
показати весь коментар
22.06.2025 15:23 Відповісти
І це насправді мізерно мало. І говорить лише про те що ми дуже сильно відстаємо від кацапів в усіх без винятку аспектах застосування дронів. Враховуючи що для нас дрони вже давно стали основним засобом ураження на фронті, то наші військові перспективи дуже невтішні.
показати весь коментар
22.06.2025 15:33 Відповісти
це по всім сбс. цензор помилився
показати весь коментар
22.06.2025 16:40 Відповісти
Гарно
показати весь коментар
22.06.2025 14:15 Відповісти
Кастрований москаль - то добре.
показати весь коментар
22.06.2025 14:28 Відповісти
Сафарі...
показати весь коментар
22.06.2025 14:45 Відповісти
Ружжо не выручило....
показати весь коментар
22.06.2025 14:53 Відповісти
Птахи Мадяра не входять до СБС. Вони в сухопутних військах
показати весь коментар
22.06.2025 14:56 Відповісти
Птахи Мадяра входять до лінії дронів, результати роботи якої входять до цієї статистики.
показати весь коментар
22.06.2025 15:26 Відповісти
От Гали щами пахнет.., либо готовила, либо отрыжка..
показати весь коментар
22.06.2025 15:40 Відповісти
Зиленский иде мильен дронав, иде я спрашиваю? Хачу видить мильен дронав пряма сичас!
показати весь коментар
22.06.2025 15:25 Відповісти
А ты умный, как все россияне
показати весь коментар
22.06.2025 15:46 Відповісти
Орки. 143, "унікальні цілі" 633. Підбитої техніки в даних Генштабу, десь штук 170. Що за "унікальна ціль"?
показати весь коментар
22.06.2025 15:40 Відповісти
Московіт, зайнявся відвертим члЄноврєдітєствам, але, аж в Україні!
У сруськай мордовії чи удмуртії, часу йому не було?
показати весь коментар
22.06.2025 15:45 Відповісти
Велика повага і заздрість нашім дронарям..
показати весь коментар
22.06.2025 16:59 Відповісти
"Там, де ступала нога русского солдата, остается только его жопа"
(С) В.В. Тупін
показати весь коментар
22.06.2025 21:41 Відповісти
Непогано, але ми чекаємо на раколовку.
показати весь коментар
22.06.2025 23:41 Відповісти
 
 