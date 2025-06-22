5 604 24
"Птахи Мадяра" за добу уразили 633 унікальні цілі противника та ліквідували 143 російських солдатів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому бійці 414-ої окремої бригади безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" показали результати своєї бойової роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані фрагменти ураження ворожих штурмовиків.
143 окупантів ліквідували протягом минулого дня. А за 24 години було уражено 633 унікальні цілі противника.
Топ коментарі
+9 Andrew Moon
показати весь коментар22.06.2025 14:07 Відповісти Посилання
+3 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар22.06.2025 14:06 Відповісти Посилання
+3 Серый Вовк
показати весь коментар22.06.2025 14:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це пі'дори десь на нерест пішли...
У сруськай мордовії чи удмуртії, часу йому не було?
(С) В.В. Тупін