5 604 24

"Птахи Мадяра" за сутки поразили 633 уникальных цели противника и ликвидировали 143 российских солдата. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" показали результаты своей боевой работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты поражения вражеских штурмовиков.

143 оккупантов ликвидировали в течение прошлого дня. А за 24 часа было поражено 633 уникальных цели противника.

+9
показать весь комментарий
22.06.2025 14:07 Ответить
+3
показать весь комментарий
22.06.2025 14:06 Ответить
+3
показать весь комментарий
22.06.2025 14:12 Ответить
А де ж права нога уззкава салдата??? Ступила на українську землю ???
показать весь комментарий
22.06.2025 14:06 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 20:22 Ответить
Хєрасє. У них було 60-80 орків в день. Мадяр казав що завдання вийти на сотню. А тут 143.
Це пі'дори десь на нерест пішли...
показать весь комментарий
22.06.2025 14:07 Ответить
Це цифри по ВСІМ підрозділам що входять до складу УСІХ сил безпілотних систем України. Саме таку статистику зараз публікує Роберт Бровді (Мадяр) на своєму каналі в телеграмі.
показать весь комментарий
22.06.2025 15:23 Ответить
І це насправді мізерно мало. І говорить лише про те що ми дуже сильно відстаємо від кацапів в усіх без винятку аспектах застосування дронів. Враховуючи що для нас дрони вже давно стали основним засобом ураження на фронті, то наші військові перспективи дуже невтішні.
показать весь комментарий
22.06.2025 15:33 Ответить
це по всім сбс. цензор помилився
показать весь комментарий
22.06.2025 16:40 Ответить
Ноги отрывать кацапам это обязательная процедура и отсылать ***** в бункер..
показать весь комментарий
22.06.2025 14:12 Ответить
Гарно
показать весь комментарий
22.06.2025 14:15 Ответить
Кастрований москаль - то добре.
показать весь комментарий
22.06.2025 14:28 Ответить
Сафарі...
показать весь комментарий
22.06.2025 14:45 Ответить
Ружжо не выручило....
показать весь комментарий
22.06.2025 14:53 Ответить
Птахи Мадяра не входять до СБС. Вони в сухопутних військах
показать весь комментарий
22.06.2025 14:56 Ответить
Птахи Мадяра входять до лінії дронів, результати роботи якої входять до цієї статистики.
показать весь комментарий
22.06.2025 15:26 Ответить
От Гали щами пахнет.., либо готовила, либо отрыжка..
показать весь комментарий
22.06.2025 15:40 Ответить
Зиленский иде мильен дронав, иде я спрашиваю? Хачу видить мильен дронав пряма сичас!
показать весь комментарий
22.06.2025 15:25 Ответить
А ты умный, как все россияне
показать весь комментарий
22.06.2025 15:46 Ответить
Орки. 143, "унікальні цілі" 633. Підбитої техніки в даних Генштабу, десь штук 170. Що за "унікальна ціль"?
показать весь комментарий
22.06.2025 15:40 Ответить
Московіт, зайнявся відвертим члЄноврєдітєствам, але, аж в Україні!
У сруськай мордовії чи удмуртії, часу йому не було?
показать весь комментарий
22.06.2025 15:45 Ответить
Велика повага і заздрість нашім дронарям..
показать весь комментарий
22.06.2025 16:59 Ответить
"Там, де ступала нога русского солдата, остается только его жопа"
(С) В.В. Тупін
показать весь комментарий
22.06.2025 21:41 Ответить
Непогано, але ми чекаємо на раколовку.
показать весь комментарий
22.06.2025 23:41 Ответить
 
 