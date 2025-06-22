5 604 24
"Птахи Мадяра" за сутки поразили 633 уникальных цели противника и ликвидировали 143 российских солдата. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" показали результаты своей боевой работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты поражения вражеских штурмовиков.
143 оккупантов ликвидировали в течение прошлого дня. А за 24 часа было поражено 633 уникальных цели противника.
Це пі'дори десь на нерест пішли...
У сруськай мордовії чи удмуртії, часу йому не було?
(С) В.В. Тупін