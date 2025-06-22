"Птахи Мадяра" за сутки поразили 633 уникальных цели противника и ликвидировали 143 российских солдата. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы 414-й отдельной бригады беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" показали результаты своей боевой работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты поражения вражеских штурмовиков.

143 оккупантов ликвидировали в течение прошлого дня. А за 24 часа было поражено 633 уникальных цели противника.

