Оккупант подошел к дрону-камикадзе, который не разорвался, а через мгновение беспилотник взорвался.. ВИДЕО

Украинский защитники метко атаковали российских захватчиков дронами-камикадзе. Первый оккупант прятался под автотранспортом. Однако оператор нашего беспилотника обнаружил его и ликвидировал.

Второй захватчик стал жертвой собственной неосмотрительности: после удара дрона он приблизился к беспилотнику, упавшему на землю. Когда же противник попытался осмотреть аппарат, тот сработал - заряд сдетонировал и оккупант был уничтожен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 4-ый батальон оперативного назначения "Сила Свободы" 4-ой бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Также смотрите: Силы обороны отбили штурм врага и уничтожили 4 танка, 7 единиц тяжелой бронетехники, багги и мотоцикл. ВИДЕО