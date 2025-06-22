РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6333 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
9 389 16

Оккупант подошел к дрону-камикадзе, который не разорвался, а через мгновение беспилотник взорвался.. ВИДЕО

Украинский защитники метко атаковали российских захватчиков дронами-камикадзе. Первый оккупант прятался под автотранспортом. Однако оператор нашего беспилотника обнаружил его и ликвидировал.

Второй захватчик стал жертвой собственной неосмотрительности: после удара дрона он приблизился к беспилотнику, упавшему на землю. Когда же противник попытался осмотреть аппарат, тот сработал - заряд сдетонировал и оккупант был уничтожен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 4-ый батальон оперативного назначения "Сила Свободы" 4-ой бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Также смотрите: Силы обороны отбили штурм врага и уничтожили 4 танка, 7 единиц тяжелой бронетехники, багги и мотоцикл. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20679) ликвидация (4073) Национальная гвардия (2236)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Свинособака пыталась свой автомат из-под дрона вытащить за ремень. Ладу-козлину в студию.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:04 Ответить
+4
Так держать.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:58 Ответить
+4
Пташка щастя.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свинособака пыталась свой автомат из-под дрона вытащить за ремень. Ладу-козлину в студию.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:04 Ответить
Цапорилому та лада вже - як не приший до транди рукав.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:01 Ответить
Зато сім'я радіє.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:56 Ответить
Так держать.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:58 Ответить
Типо, и ни тебе лишних дронов, а ни живых свинособак.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:59 Ответить
Пташка щастя.
показать весь комментарий
22.06.2025 12:06 Ответить
яке прикре самогубSтво .... 👌
показать весь комментарий
22.06.2025 12:10 Ответить
Зацікавленій Варварі ніс відірвали!
показать весь комментарий
22.06.2025 12:11 Ответить
Судячи з відео - у дрона був пістолет...
показать весь комментарий
22.06.2025 12:32 Ответить
Підривач так спрацював.Вибуху не сталось.Не сунув би рило у дрон,був би цілий.
показать весь комментарий
22.06.2025 13:12 Ответить
Але, Слава Богу, сунув...)))
показать весь комментарий
22.06.2025 14:35 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2025 13:16 Ответить
Черговий московіт-окупант, «заблукав на учєніях» в Україні, та і згинув, падлюка!
показать весь комментарий
22.06.2025 12:38 Ответить
Мабуть дуже від ху...лівця перегаром несло, а дрон не п'є, ось його і вирвало
показать весь комментарий
22.06.2025 12:54 Ответить
Так детонації ********** не було.Більше схоже спрацювало щось типу узргм.В руках пальці відриває,а оскільки кацап баньки вилупив за пів-метра,йому і цього вистачило.
показать весь комментарий
22.06.2025 13:08 Ответить
так, підривач спрацював, а детонатор ні. Сподіваюсь, кацапу хоч в око попало.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:00 Ответить
 
 