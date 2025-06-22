9 389 16
Оккупант подошел к дрону-камикадзе, который не разорвался, а через мгновение беспилотник взорвался.. ВИДЕО
Украинский защитники метко атаковали российских захватчиков дронами-камикадзе. Первый оккупант прятался под автотранспортом. Однако оператор нашего беспилотника обнаружил его и ликвидировал.
Второй захватчик стал жертвой собственной неосмотрительности: после удара дрона он приблизился к беспилотнику, упавшему на землю. Когда же противник попытался осмотреть аппарат, тот сработал - заряд сдетонировал и оккупант был уничтожен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 4-ый батальон оперативного назначения "Сила Свободы" 4-ой бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж".
