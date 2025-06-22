УКР
Окупант підійшов до дрона-камікадзе, який не розірвався, а за мить безпілотник здетонував. ВIДЕО

Український захисники влучно атакували російських загарбників дронами-камікадзе. Перший окупант ховався під автотранспортом. Проте оператор нашого безпілотника виявив його та ліквідував.

Другий загарбник став жертвою власної необачності: після удару дрону він наблизився до безпілотника, що впав на землю. Коли ж противник спробував оглянути апарат, той спрацював - заряд здетонував і окупант був знищений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 4-ий батальйон оперативного призначення "Сила Свободи" 4-ої бригади Національної гвардії України "Рубіж".

Також дивіться: Сили оборони відбили штурм ворога та знищили 4 танки, 7 одиниць важкої бронетехніки, багі і мотоцикл. ВIДЕО

армія рф (18832) ліквідація (4465) Національна гвардія (1650)
Свинособака пыталась свой автомат из-под дрона вытащить за ремень. Ладу-козлину в студию.
22.06.2025 11:04 Відповісти
Цапорилому та лада вже - як не приший до транди рукав.
22.06.2025 12:01 Відповісти
Зато сім'я радіє.
22.06.2025 12:56 Відповісти
Так держать.
22.06.2025 11:58 Відповісти
Типо, и ни тебе лишних дронов, а ни живых свинособак.
22.06.2025 11:59 Відповісти
Пташка щастя.
22.06.2025 12:06 Відповісти
яке прикре самогубSтво .... 👌
22.06.2025 12:10 Відповісти
Зацікавленій Варварі ніс відірвали!
22.06.2025 12:11 Відповісти
Судячи з відео - у дрона був пістолет...
22.06.2025 12:32 Відповісти
Підривач так спрацював.Вибуху не сталось.Не сунув би рило у дрон,був би цілий.
22.06.2025 13:12 Відповісти
Але, Слава Богу, сунув...)))
22.06.2025 14:35 Відповісти
22.06.2025 13:16 Відповісти
Черговий московіт-окупант, «заблукав на учєніях» в Україні, та і згинув, падлюка!
22.06.2025 12:38 Відповісти
Мабуть дуже від ху...лівця перегаром несло, а дрон не п'є, ось його і вирвало
22.06.2025 12:54 Відповісти
Так детонації ********** не було.Більше схоже спрацювало щось типу узргм.В руках пальці відриває,а оскільки кацап баньки вилупив за пів-метра,йому і цього вистачило.
22.06.2025 13:08 Відповісти
так, підривач спрацював, а детонатор ні. Сподіваюсь, кацапу хоч в око попало.
22.06.2025 16:00 Відповісти
 
 