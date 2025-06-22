Окупант підійшов до дрона-камікадзе, який не розірвався, а за мить безпілотник здетонував. ВIДЕО

Український захисники влучно атакували російських загарбників дронами-камікадзе. Перший окупант ховався під автотранспортом. Проте оператор нашого безпілотника виявив його та ліквідував.

Другий загарбник став жертвою власної необачності: після удару дрону він наблизився до безпілотника, що впав на землю. Коли ж противник спробував оглянути апарат, той спрацював - заряд здетонував і окупант був знищений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 4-ий батальйон оперативного призначення "Сила Свободи" 4-ої бригади Національної гвардії України "Рубіж".

