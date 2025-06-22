9 389 16
Окупант підійшов до дрона-камікадзе, який не розірвався, а за мить безпілотник здетонував. ВIДЕО
Український захисники влучно атакували російських загарбників дронами-камікадзе. Перший окупант ховався під автотранспортом. Проте оператор нашого безпілотника виявив його та ліквідував.
Другий загарбник став жертвою власної необачності: після удару дрону він наблизився до безпілотника, що впав на землю. Коли ж противник спробував оглянути апарат, той спрацював - заряд здетонував і окупант був знищений.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 4-ий батальйон оперативного призначення "Сила Свободи" 4-ої бригади Національної гвардії України "Рубіж".
Топ коментарі
+17 Green Bill #603485
показати весь коментар22.06.2025 11:04 Відповісти Посилання
+4 alexandr shamov
показати весь коментар22.06.2025 11:58 Відповісти Посилання
+4 Соса 2
показати весь коментар22.06.2025 12:06 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Green Bill #603485
показати весь коментар22.06.2025 11:04 Відповісти Мені подобається 17 Посилання
alexandr shamov
показати весь коментар22.06.2025 12:01 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Igor #591922
показати весь коментар22.06.2025 12:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
alexandr shamov
показати весь коментар22.06.2025 11:58 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
alexandr shamov
показати весь коментар22.06.2025 11:59 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Соса 2
показати весь коментар22.06.2025 12:06 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Best coin UA
показати весь коментар22.06.2025 12:10 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
ПравдаЛюбка
показати весь коментар22.06.2025 12:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
дератизатор
показати весь коментар22.06.2025 12:32 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Андрій Собченко #592866
показати весь коментар22.06.2025 13:12 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
дератизатор
показати весь коментар22.06.2025 14:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Andrii Andriiash
показати весь коментар22.06.2025 13:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар22.06.2025 12:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Igor #591922
показати весь коментар22.06.2025 12:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрій Собченко #592866
показати весь коментар22.06.2025 13:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Urs
показати весь коментар22.06.2025 16:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль