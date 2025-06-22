УКР
За тиждень ворог втратив 7630 осіб та 1968 одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА

Втрати російської армії

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 7630 російських загарбників та 1968 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 15 по 22 червня 2025 року втрати противника склали близько 7630 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 27 танків;
  • 63 бойові броньовані машини;
  • 242 артилерійські системи;
  • 3 РСЗВ;
  • 2 установки ППО;
  • 717 одиниць автотехніки;
  • 5 одиниць спецтехніки.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр знищили ворожий автоматичний гранатомет та ліквідували піхоту противника на Харківщині. ВIДЕО

Втрати армії РФ з 15 по 22 червня 2025 року

Також, за даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.

Автор: 

армія рф (18838) ліквідація (4466) знищення (8323)
