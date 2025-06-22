За тиждень ворог втратив 7630 осіб та 1968 одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня українські захисники знищили близько 7630 російських загарбників та 1968 одиниць озброєння й військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"За тиждень з 15 по 22 червня 2025 року втрати противника склали близько 7630 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

27 танків;

63 бойові броньовані машини;

242 артилерійські системи;

3 РСЗВ;

2 установки ППО;

717 одиниць автотехніки;

5 одиниць спецтехніки.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр знищили ворожий автоматичний гранатомет та ліквідували піхоту противника на Харківщині. ВIДЕО

Також, за даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.