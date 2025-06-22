514 1
За тиждень ворог втратив 7630 осіб та 1968 одиниць техніки. ІНФОГРАФІКА
Упродовж тижня українські захисники знищили близько 7630 російських загарбників та 1968 одиниць озброєння й військової техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
"За тиждень з 15 по 22 червня 2025 року втрати противника склали близько 7630 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 27 танків;
- 63 бойові броньовані машини;
- 242 артилерійські системи;
- 3 РСЗВ;
- 2 установки ППО;
- 717 одиниць автотехніки;
- 5 одиниць спецтехніки.
Також, за даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів.
