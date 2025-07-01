За пів року армія РФ втратила 230 180 солдатів, - Міноборони

За перші шість місяців 2025 року санітарні та незворотні втрати особового складу російської армії сягнули 230 180 солдатів, що умовно становить чисельність понад 19 дивізій.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними Генштабу ЗСУ, за 6 місяців поточного року ворог втратив 1311 танків та 2885 бойових броньованих машин. 1311 машин – це умовно 42 танкові батальйони. Найбільше танків у першому півріччі росармія втратила у лютому – 331 одиниця. Найбільше ворожих ББМ наші воїни спалили у січні – 610 та березні – 607 одиниць.

Також від початку цього року знищено або пошкоджено понад 21 021 одиницю автомобільної техніки ворога. Для порівняння, за весь 2024 рік росармія втратила 22 000 автомобілів та автоцистерн.

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У Міноборони зауважують, що найвищий місячний показник у знищенні ворожої автотехніки зафіксовано у квітні цього року, коли українські воїни "відмінусували" 4104 одиниці ворожого автотранспорту.

Сили оборони продовжують успішну контрбатарейну боротьбу. У першому півріччі наші захисники знищили або пошкодили 8222 одиниці ворожих артсистем.

"Попри намагання світової спільноти змусити рф сісти за стіл переговорів та укласти бодай тимчасове перемир’я, спостерігається тенденція до збереження великої кількості боєзіткнень: в червні їх кількість становила – 5304. А загалом за пів року відбулось понад 28 273 бойові зіткнення", - додали в Міноборони.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 020 980 осіб (+970 за добу), 10 983 танки, 29 754 артсистеми, 22 928 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА