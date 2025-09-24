Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 104 550 осіб (+970 за добу), 426 літаків, 11 201 танк, 33 095 артсистем, 23 285 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 104 550 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1104550 (+970) осіб
танків - 11201 (+2) од
бойових броньованих машин - 23285 (+3) од
артилерійських систем - 33095 (+43) од
РСЗВ - 1496 (+1) од
засоби ППО - 1218 (+0) од
літаків - 426 (+2) од
гелікоптерів - 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 62820 (+334)
крилаті ракети - 3747 (+0)
кораблі / катери - 28 (+0)
підводні човни - 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни - 62616 (+130)
спеціальна техніка - 3973 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Спецтехніка 4 одиниці, сподіваюсь небо-у увійшло в цю статистику
Наземка з початку року 47 тисяч
183! одиниці знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
2! пєпєлаца супер, арта та логістика файно, броні - 5.
Танки з трудом закрили чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 104 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦