УКР
2 889 12

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 104 550 осіб (+970 за добу), 426 літаків, 11 201 танк, 33 095 артсистем, 23 285 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати РФ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 104 550 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1104550 (+970) осіб

танків - 11201 (+2) од

бойових броньованих машин - 23285 (+3) од

артилерійських систем - 33095 (+43) од

РСЗВ - 1496 (+1) од

засоби ППО - 1218 (+0) од

літаків - 426 (+2) од

гелікоптерів - 345 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 62820 (+334)

крилаті ракети - 3747 (+0)

кораблі / катери - 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни - 62616 (+130)

спеціальна техніка - 3973 (+4)

Також дивіться: Сили оборони ліквідували проросійського активіста з Польщі Єжи Тица, який воював проти України. ФОТО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

армія рф (18793) Генштаб ЗС (7301) ліквідація (4462) знищення (8296)
+13
Літаки не хочуть поступатися гелікоптерам, за три доби 4 - 4, підтримую обидві команди
Спецтехніка 4 одиниці, сподіваюсь небо-у увійшло в цю статистику
Наземка з початку року 47 тисяч
показати весь коментар
24.09.2025 07:54 Відповісти
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
24.09.2025 08:05 Відповісти
+7
Героям слава!!!!!
показати весь коментар
24.09.2025 07:52 Відповісти
шото я пропустил когда очередные 2 пепелаца обнулили...
показати весь коментар
24.09.2025 08:32 Відповісти
Два гідроплани протичовнових.
показати весь коментар
24.09.2025 09:52 Відповісти
Кажуть,що амер.зброя куплена за європейськи гроші,вже поступає в Україну..Може атакамсів з хаймерсами підкинуть,бо свинособаки вже скучили за ними..
показати весь коментар
24.09.2025 08:32 Відповісти
Вперше кацапські літаючі етажерки обігнали по перегною автомобільну техніку. Слава Україні, Слава ЗСУ!
показати весь коментар
24.09.2025 08:37 Відповісти
Минув 4235 день москальсько-української війни.
183! одиниці знищеної техніки та 970 чумардосів за день.
2! пєпєлаца супер, арта та логістика файно, броні - 5.
Танки з трудом закрили чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 104 000 це більше, ніж все міське населення Тюменської області (без автономних округів).
показати весь коментар
24.09.2025 08:58 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2025 09:01 Відповісти
У Салаваті (Башкірія) горить НПЗ 🔥
показати весь коментар
24.09.2025 09:06 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2025 09:38 Відповісти
І літачки!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показати весь коментар
24.09.2025 10:30 Відповісти
 
 