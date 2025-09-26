1 874 6
Ворог просунувся на Донеччині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти мають просування у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ямполя (Краматорський р-н, Донецької обл.), Березового (Дніпропетровська обл.), Калинівського (Дніпропетровська обл.), Ольгівського (Запорізька обл.) та Новоіванівки (Запорізька обл.)", - сказано в повідомленні.
- а почєму згорєл?
- нш окурок бросіл
- так нш ж не курит?
- закуріл, когда узнал что знамя полка с3.14зділі
що ці "просування" тільки для )(уйла.А насправді навіть рашистські військові ,чудово розуміють,що вони не досягнуть цілі, рашистів спеціально поскають на м'ясо,свої ж командири.щоб скоріше закінчити війну.