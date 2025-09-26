УКР
Новини Оновлення мапи DeepState
1 874 6

Ворог просунувся на Донеччині, Дніпропетровщині та в Запорізькій області, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти мають просування у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ямполя (Краматорський р-н, Донецької обл.), Березового (Дніпропетровська обл.), Калинівського (Дніпропетровська обл.), Ольгівського (Запорізька обл.) та Новоіванівки (Запорізька обл.)", - сказано в повідомленні.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

мапи

мапи

мапи

мапи

мапи

Дивіться також: Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та на Дніпропетровщині, - DeepState

Автор: 

Запорізька область (4113) Дніпропетровська область (4285) Синельниківський район (262) Пологівський район (157) Березове (5) Калинівське (2) Ольгівське (4) Новоіванівка (10)
Чекаю відосик від найверховнішого... Він розкаже як там що!
показати весь коментар
26.09.2025 22:05 Відповісти
Та йому пофіг-це ж не ключовий напрямок
показати весь коментар
26.09.2025 22:16 Відповісти
Только лошадь сдохла(с).
показати весь коментар
26.09.2025 22:08 Відповісти
- і штаб згорєвл
- а почєму згорєл?
- нш окурок бросіл
- так нш ж не курит?
- закуріл, когда узнал что знамя полка с3.14зділі
показати весь коментар
26.09.2025 22:16 Відповісти
У мене є теорія,
що ці "просування" тільки для )(уйла.А насправді навіть рашистські військові ,чудово розуміють,що вони не досягнуть цілі, рашистів спеціально поскають на м'ясо,свої ж командири.щоб скоріше закінчити війну.
показати весь коментар
26.09.2025 22:23 Відповісти
Важко читати такі новини.
показати весь коментар
26.09.2025 23:22 Відповісти
 
 