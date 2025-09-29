Войска РФ продвинулись в Зверово, Вербовом, вблизи Новоивановки и Березового, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Зверево (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Вербовом (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области) и Березового (село в Великомихайловской сельской громаде Синельниковского района Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ продвинулись вблизи Новоивановки, Калиновского и в Удачном.