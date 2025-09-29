Войска РФ продвинулись в Зверово, Вербовом, вблизи Новоивановки и Березового, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся в Зверево (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Вербовом (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области) и Березового (село в Великомихайловской сельской громаде Синельниковского района Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ продвинулись вблизи Новоивановки, Калиновского и в Удачном.
Просунувся то означає, що не захопив село, а просунувся по його території. Є у військових такий термін - просуватись.
У військовій справі термін "просуватись" означає:
здійснювати просування по службі (отримання вищого звання або посади) або здійснювати просування вперед на полі бою (наступальні дії). Обидва значення пов'язані з рухом до вищого статусу або більш вигідної позиції, що демонструє успіх та досягнення.