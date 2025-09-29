РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9496 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
1 015 5

Войска РФ продвинулись в Зверово, Вербовом, вблизи Новоивановки и Березового, - DeepState

Новоивановка карта

Войска РФ имеют продвижение в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Зверево (село Покровской городской громады Покровского района Донецкой области), Вербовом (село в Синельниковском районе Днепропетровской области), вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области) и Березового (село в Великомихайловской сельской громаде Синельниковского района Днепропетровской области)", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Зверовое карта
Зверево

Вербовое карта
Вербовое

Новоивановка карта
Новоивановка

Березовое карта
Березовое

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ продвинулись вблизи Новоивановки, Калиновского и в Удачном.

Автор: 

Запорожская область (3586) Донецкая область (10864) Днепропетровская область (4501) Синельниковский район (268) Покровский район (1025) Пологовский район (159) Березовое (6) Вербовое (1) Зверево (5) Новоивановка (13) DeepState (283)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З"явилось чергове нове цікаве формулювання - новояз. Замість "ворог захопив село" вже кажуть "ворог просунувся в селі".
показать весь комментарий
29.09.2025 11:03 Ответить
Перепрошую, а новояз то що?
Просунувся то означає, що не захопив село, а просунувся по його території. Є у військових такий термін - просуватись.
У військовій справі термін "просуватись" означає:
здійснювати просування по службі (отримання вищого звання або посади) або здійснювати просування вперед на полі бою (наступальні дії). Обидва значення пов'язані з рухом до вищого статусу або більш вигідної позиції, що демонструє успіх та досягнення.
показать весь комментарий
29.09.2025 11:22 Ответить
В принципі правильно..вліз але не закріпився
показать весь комментарий
29.09.2025 11:33 Ответить
Ні одного дня шоб рашка кудись не пролізла
показать весь комментарий
29.09.2025 11:22 Ответить
 
 