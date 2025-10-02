Рашисты оккупировали Ольговское на Запорожье и Березовое и Калиновское в Днепропетровской области, - DeepState

Российские оккупанты захватили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Ольговское (Запорожская область), Березовое (Днепропетровская область) и Калиновское (Днепропетровская область), а также продвинулся вблизи Новоивановки (Запорожская обл.) и Вороного (Днепропетровская обл.)", - говорится в сообщении.

Фото: DeepState







