Рашисты оккупировали Ольговское на Запорожье и Березовое и Калиновское в Днепропетровской области, - DeepState

Российские оккупанты захватили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг оккупировал Ольговское (Запорожская область), Березовое (Днепропетровская область) и Калиновское (Днепропетровская область), а также продвинулся вблизи Новоивановки (Запорожская обл.) и Вороного (Днепропетровская обл.)", - говорится в сообщении.

Фото: DeepState


А в Штабі все відбили - муйня якась
02.10.2025 18:18 Ответить
Всі ці розмови про мирні перемовини немають жодного сенсу допоки ворог не зупинений і продовжує просуватись . Щось там не те, чи то критична ситуація з неукомплектованістю підрозділів ,чи некомпетентність командирів і брехня .
02.10.2025 18:25 Ответить
Чекаю на новину де було ліквідовано 1,000 плюс каzапів.
02.10.2025 18:31 Ответить
зара сирнік створить ШеВе і як заживемо!!
02.10.2025 18:35 Ответить
Щось мільйона армія Зеленського не може стримати 720 тис.рос.вояк. Чи на фронті 200 тис. ВСУ, а решта 800 тис., від східного тилу до західних кордонів. Чи мільйон Зеленському наснилось.
02.10.2025 18:44 Ответить
А чого ж ти заховався у Німеччині, приїдь допоможи ЗСУ .
02.10.2025 18:58 Ответить
каждый день потужной войны- потери народа и территорий
02.10.2025 19:22 Ответить
немае ким тримати, е роти де по 7-10 чоловік в наявності. на цему фоні мені дивно читати як у Київі у ресторані грузинської кухні натовп ****** ТЦК яке прийшло з перевіркою. люди ви або хрестик зніміт або труси вдягніт
02.10.2025 19:26 Ответить
 
 