Рашисты оккупировали Ольговское на Запорожье и Березовое и Калиновское в Днепропетровской области, - DeepState
Российские оккупанты захватили три населенных пункта в Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг оккупировал Ольговское (Запорожская область), Березовое (Днепропетровская область) и Калиновское (Днепропетровская область), а также продвинулся вблизи Новоивановки (Запорожская обл.) и Вороного (Днепропетровская обл.)", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий02.10.2025 18:18 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий02.10.2025 18:25 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oleg K #589544
показать весь комментарий02.10.2025 18:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Scander Bek
показать весь комментарий02.10.2025 18:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Misha Kvakin #469784
показать весь комментарий02.10.2025 18:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрій #611977
показать весь комментарий02.10.2025 18:58 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
карел #612870
показать весь комментарий02.10.2025 19:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ігор Петрович
показать весь комментарий02.10.2025 19:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль