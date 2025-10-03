РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10342 посетителя онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
2 076 4

Оккупанты продвинулись в Пологовском и Краматорском районах, - DeepState

Ситуация на фронте - карты DeepState
Фото: DeepState

Враг продвинулся возле Вербового и Новоивановки (Запорожье), а также вблизи Белой Горы и Шандриголово (Донецкая область).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Новоивановки (Пологовской район, Запорожская область), Вербового (Пологовской район, Запорожская область), Белой Горы (Краматорский район, Донецкая область) и Шандриголово (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты оккупировали Ольговское на Запорожье и Березовое и Калиновское на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

КАРТЫ DeepState
Фото: DeepState
КАРТЫ DeepState
Фото: DeepState
КАРТЫ DeepState
Фото: DeepState
КАРТЫ DeepState
Фото: DeepState

Автор: 

Запорожская область (3601) Донецкая область (10895) Краматорский район (731) Пологовский район (164) Шандриголово (8) Вербовое (1) Белая Гора (3) Новоивановка (16) DeepState (288)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер вихід Штабу - шо скаже колективний розум?
показать весь комментарий
03.10.2025 08:22 Ответить
По його вказівки, якись комбриг напише, що відбились і ніхто і нічого не захопив. А Генштаб підтвердить.
показать весь комментарий
03.10.2025 08:30 Ответить
скаже, що треба експортувати зброю, бо є її надлишок
показать весь комментарий
03.10.2025 08:37 Ответить
Інформація, поширена на ресурсі Deep state, не відповідає дійсності й часто використовується ворогом у рамках інформаційно-психологічних операцій, інформує Цензор.НЕТ.

Джерело: https://censor.net/ua/v3577578
показать весь комментарий
03.10.2025 09:31 Ответить
 
 