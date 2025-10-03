Оккупанты продвинулись в Пологовском и Краматорском районах, - DeepState
Враг продвинулся возле Вербового и Новоивановки (Запорожье), а также вблизи Белой Горы и Шандриголово (Донецкая область).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Новоивановки (Пологовской район, Запорожская область), Вербового (Пологовской район, Запорожская область), Белой Горы (Краматорский район, Донецкая область) и Шандриголово (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Джерело: https://censor.net/ua/v3577578