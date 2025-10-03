УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6467 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Новопавлівському напрямку Наступ РФ на Дніпропетровщині
1 186 4

Сили оборони здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого на Дніпропетровщині, - DeepState

мапа

Сили оборони України у вересні здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"З наших джерел стало відомо, що у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП зачистили відразу три села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141 ОМБр. Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам. Тривають заходи зі стабілізації", - сказано в повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У DeepState зазначили, що в цілях безпеки операції, про її результати на мапі не повідомлялося.

Водночас, як пишуть аналітики, окупанти поновили штурмові дії на Новоселівку та Січневе, там знову фіксується ворог, але Сили оборони намагаються не давати закріплятися противнику.

"Додаткова проблема з'явилася через провал оборони дружніх сил південніше, адже вже близько тижня підрозділи в даному районі здійснюють роботу в напівоточенні, відсікаючи авангард противника від підступів до Орестополя", - пише DeepState.

Дивіться також: Війська РФ просунулися у Звіровому на Донеччині та біля Тернового, Січневого, Соснівки і Вороного на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Дніпропетровська область (4314) Синельниківський район (278) Хороше (1) Соснівка (2) Січневе (4) DeepState (290)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Сили оборони України у вересні здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого на Дніпропетровщині."

Якась маячня. Хтось пробував знайти такі населені пункти на мапі DeepState? У мене не вийшло. Якщо щось схоже і є в Дніпропетровській області, то воно знаходиться досить далеко від ЛБЗ. До Хорошого, наприклад, приблизно 60км, до Новоселівки - 50. Чи там вже були кацапські ДРГ?
До речі, зараз на дворі вже 3 жовтня, а нам розповідають про вересень.
показати весь коментар
03.10.2025 23:18 Відповісти
жартуєш? Усі села на карті зараз показані під орками, південніше великого лісового масиву. Січневе - Январське за 3 км на схід від Новоселівки.
показати весь коментар
03.10.2025 23:55 Відповісти
Хлопці, нищіть кацапську нечисть без будь якого жалю.
показати весь коментар
03.10.2025 23:37 Відповісти
Слава вам мужні герої! Подяка вам довгенькі захисники ! Вдачі на здоров"я !!!
показати весь коментар
04.10.2025 00:09 Відповісти
 
 