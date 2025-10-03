Сили оборони здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого на Дніпропетровщині, - DeepState

Сили оборони України у вересні здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"З наших джерел стало відомо, що у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП зачистили відразу три села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141 ОМБр. Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам. Тривають заходи зі стабілізації", - сказано в повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У DeepState зазначили, що в цілях безпеки операції, про її результати на мапі не повідомлялося.

Водночас, як пишуть аналітики, окупанти поновили штурмові дії на Новоселівку та Січневе, там знову фіксується ворог, але Сили оборони намагаються не давати закріплятися противнику.

"Додаткова проблема з'явилася через провал оборони дружніх сил південніше, адже вже близько тижня підрозділи в даному районі здійснюють роботу в напівоточенні, відсікаючи авангард противника від підступів до Орестополя", - пише DeepState.

Дивіться також: Війська РФ просунулися у Звіровому на Донеччині та біля Тернового, Січневого, Соснівки і Вороного на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТИ