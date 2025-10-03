РУС
Новости Боевые действия на Новопавловском направлении Наступление РФ на Днепропетровщине
991 2

Силы обороны осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Сичневого на Днепропетровщине, - DeepState

мапа

Силы обороны Украины в сентябре осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Сичневого на Днепропетровщине.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Из наших источников стало известно, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП зачистили сразу три села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141 ОМБр. Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. Продолжаются мероприятия по стабилизации", - сказано в сообщении.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В DeepState отметили, что в целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось.

В то же время, как пишут аналитики, оккупанты возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Сечневое, там снова фиксируется враг, но Силы обороны пытаются не давать закрепляться противнику.

"Дополнительная проблема появилась из-за провала обороны дружественных сил южнее, ведь уже около недели подразделения в данном районе осуществляют работу в полуокружении, отсекая авангард противника от подступов к Орестополю", - пишет DeepState.

Смотрите также: Войска РФ продвинулись в Зверево в Донецкой области и возле Тернового, Январского, Сосновки и Вороного в Днепропетровской области, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Днепропетровская область (4526) Синельниковский район (281) Хорошее (1) Сосновка (2) Сичневое (4) DeepState (288)
"Сили оборони України у вересні здійснили зачистку Соснівки, Хорошого, Новоселівки та Січневого на Дніпропетровщині."

Якась маячня. Хтось пробував знайти такі населені пункти на мапі DeepState? У мене не вийшло. Якщо щось схоже і є в Дніпропетровській області, то воно знаходиться досить далеко від ЛБЗ. До Хорошого, наприклад, приблизно 60км, до Новоселівки - 50. Чи там вже були кацапські ДРГ?
До речі, зараз на дворі вже 3 жовтня, а нам розповідають про вересень.
03.10.2025 23:18 Ответить
Хлопці, нищіть кацапську нечисть без будь якого жалю.
03.10.2025 23:37 Ответить
 
 