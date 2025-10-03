Силы обороны осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Сичневого на Днепропетровщине, - DeepState
Силы обороны Украины в сентябре осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Сичневого на Днепропетровщине.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Из наших источников стало известно, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП зачистили сразу три села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141 ОМБр. Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. Продолжаются мероприятия по стабилизации", - сказано в сообщении.
В DeepState отметили, что в целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось.
В то же время, как пишут аналитики, оккупанты возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Сечневое, там снова фиксируется враг, но Силы обороны пытаются не давать закрепляться противнику.
"Дополнительная проблема появилась из-за провала обороны дружественных сил южнее, ведь уже около недели подразделения в данном районе осуществляют работу в полуокружении, отсекая авангард противника от подступов к Орестополю", - пишет DeepState.
Якась маячня. Хтось пробував знайти такі населені пункти на мапі DeepState? У мене не вийшло. Якщо щось схоже і є в Дніпропетровській області, то воно знаходиться досить далеко від ЛБЗ. До Хорошого, наприклад, приблизно 60км, до Новоселівки - 50. Чи там вже були кацапські ДРГ?
До речі, зараз на дворі вже 3 жовтня, а нам розповідають про вересень.