Ворог окупував Маліївку на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТА

Російські війська окупували 1 населений пункт на Дніпропетровщині та мають просування біля 4 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: Сили Оборони зачистили Соснівку, Новоселівку, Січневе та Хороше на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Соснівки, - DeepState. КАРТИ











Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ