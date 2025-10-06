УКР
Ворог окупував Маліївку на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТА

Російські війська окупували 1 населений пункт на Дніпропетровщині та мають просування біля 4 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори", - ідеться у повідомленні.

DeepState мапи

Запорізька область (4157) Донецька область (9748) Дніпропетровська область (4324) Синельниківський район (287) Краматорський район (755) Пологівський район (168) Вороне (1) Маліївка (10) Охотниче (1) Біла Гора (3) Новоіванівка (18)
Єдине що Маліївка це ще не Дніпропетровська область… але хорошого в цьому все одно нічого немає
07.10.2025 00:52 Відповісти
"Малі́ївка - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Синельниківському районі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровської області"
07.10.2025 01:07 Відповісти
 
 