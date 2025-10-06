Ворог окупував Маліївку на Дніпропетровщині, - DeepState. КАРТА
Російські війська окупували 1 населений пункт на Дніпропетровщині та мають просування біля 4 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Маліївку, а також просунувся поблизу Новоіванівки, Вороного, Охотничого та Білої Гори", - ідеться у повідомленні.
Phoenix Triple Seven
07.10.2025 00:52
Yevhen Dyskin
07.10.2025 01:07
