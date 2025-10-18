В направлении Лимана и в районе Заречного увеличилась "серая зона", враг оказывает постоянное давление, - DeepState
В направлении Лимана, а также в районе Заречного Донецкой области фиксируется увеличение "серой зоны". Враг здесь постоянно осуществляет давление.
Об этом пишут аналитики проекта DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
"После штурмовых действий на Ямполь, которые в конечном итоге оказались все же безуспешными, кацапы сосредоточили свое внимание на лесах, которые простираются на большой территории вплоть до Лимана. Сначала противник начал скапливаться в лесу севернее Ямполя, после чего пытался и до сих пор пытается перейти железную дорогу и зайти в поселок, но на острие активно работают украинские пилоты, которые уничтожают врага при попытках штурма", - сказано в сообщении.
Впоследствии, как отмечают аналитики, оккупанты начали обходить Ямполь западнее, прячась так же в лесной местности, чтобы найти места для захода в населенный пункт.
Эти попытки врага продолжаются до сих пор, с переменным успехом - бывает один или несколько оккупантов пролазят в поселок и там же и умирают.
"Но последние дни противник увеличил зону своих попыток просачивания и уже фиксируется в разных частях леса серой зоны, в частности, несколько раз оказывался в окрестностях Лимана. Обычно противник пользуется покровом ночи и пытается небольшими группами пехоты проникнуть в глубину территории, в первую очередь выжить и ждать подход других групп, образуя накопления. Продвижение осуществляется и через позиции Сил Обороны, которых не хватает на такую территорию, однако постоянный мониторинг и работа пилотов спасает ситуацию, которые стараются выявлять противника, чтобы он не мог накапливаться в определенных местах. Одновременно с этим работают группы зачистки, которые также предотвращают продвижение и сосредоточение кацапни", - пишет DeepState.
В DeepState добавляют, что все процессы происходят без закрепления врага. Оккупанты так же имеют целью лезть как можно глубже и пробовать накапливаться уже на финальных точках своего маршрута, как они это делают в районе Серебрянки-Дроновки.
"Силы Обороны в свою очередь просто утилизируют весь этот мусор на своем пути. В частности, на фото по группе кацапов, которая пробовала просочиться по лесу выше Ямполя прилетит артиллерийский снаряд, который закончит их продвижение и бездарные жизни. Поэтому на карте отражена очередная большая по площади серая зона", - добавляют аналитики.
Під час президентства Петра Порошенка (2014-2019 роки) значна частина територій на сході України, які були тимчасово окуповані російськими гібридними силами, була звільнена в ході Антитерористичної операції (АТО), особливо у 2014 році.
Згідно з його заявами у 2015 році, українські силовики звільнили:
Понад 70% території Донецької та Луганської областей, що були захоплені (джерело 1.2, 3.2).
Понад 100 населених пунктів у цих регіонах (джерело 1.2, 3.2).
🗺️ Ключові звільнені населені пункти (2014 рік)
Найбільш значні звільнення відбулися влітку 2014 року. До звільнених міст і селищ належать, зокрема:
Донецька область:
Слов'янськ (5 липня 2014) (джерело 1.3, 2.2, 2.7, 3.3).
Краматорськ (5 липня 2014) (джерело 1.3, 2.2, 3.3).
Дружківка (5 липня 2014) (джерело 1.3).
Костянтинівка (6 липня 2014) (джерело 1.3, 2.2).
Маріуполь (13 червня 2014) (джерело 1.3, 2.1).
Миколаївка (4 липня 2014) (джерело 1.3, 2.2).
Дзержинськ (Торецьк) (21 липня 2014) (джерело 3.5).
Соледар (21 липня 2014) (джерело 2.1, 3.5).
Піски (22 липня 2014) (джерело 2.1, 3.5).
Луганська область:
Сєвєродонецьк (22 липня 2014) (джерело 2.1, 2.2, 3.3).
Лисичанськ (24 липня 2014) (джерело 2.1, 3.5).
Попасна (22 липня 2014) (джерело 2.1, 2.2, 3.5).
📌 Зміни лінії розмежування після 2015 року
Після підписання Мінських угод (лютий 2015 року) лінія розмежування загалом стабілізувалася. Однак, згідно з деякими джерелами, до 2019 року Україна змогла повернути під свій контроль певні території в районі Широкиного (Донецька область)