В направлении Лимана и в районе Заречного увеличилась "серая зона", враг оказывает постоянное давление, - DeepState

В направлении Лимана, а также в районе Заречного Донецкой области фиксируется увеличение "серой зоны". Враг здесь постоянно осуществляет давление.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

"После штурмовых действий на Ямполь, которые в конечном итоге оказались все же безуспешными, кацапы сосредоточили свое внимание на лесах, которые простираются на большой территории вплоть до Лимана. Сначала противник начал скапливаться в лесу севернее Ямполя, после чего пытался и до сих пор пытается перейти железную дорогу и зайти в поселок, но на острие активно работают украинские пилоты, которые уничтожают врага при попытках штурма", - сказано в сообщении.

Впоследствии, как отмечают аналитики, оккупанты начали обходить Ямполь западнее, прячась так же в лесной местности, чтобы найти места для захода в населенный пункт.

Эти попытки врага продолжаются до сих пор, с переменным успехом - бывает один или несколько оккупантов пролазят в поселок и там же и умирают.

"Но последние дни противник увеличил зону своих попыток просачивания и уже фиксируется в разных частях леса серой зоны, в частности, несколько раз оказывался в окрестностях Лимана. Обычно противник пользуется покровом ночи и пытается небольшими группами пехоты проникнуть в глубину территории, в первую очередь выжить и ждать подход других групп, образуя накопления. Продвижение осуществляется и через позиции Сил Обороны, которых не хватает на такую территорию, однако постоянный мониторинг и работа пилотов спасает ситуацию, которые стараются выявлять противника, чтобы он не мог накапливаться в определенных местах. Одновременно с этим работают группы зачистки, которые также предотвращают продвижение и сосредоточение кацапни", - пишет DeepState.

В DeepState добавляют, что все процессы происходят без закрепления врага. Оккупанты так же имеют целью лезть как можно глубже и пробовать накапливаться уже на финальных точках своего маршрута, как они это делают в районе Серебрянки-Дроновки.

Фото: DeepState

"Силы Обороны в свою очередь просто утилизируют весь этот мусор на своем пути. В частности, на фото по группе кацапов, которая пробовала просочиться по лесу выше Ямполя прилетит артиллерийский снаряд, который закончит их продвижение и бездарные жизни. Поэтому на карте отражена очередная большая по площади серая зона", - добавляют аналитики.

