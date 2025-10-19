РУС
Новости Боевые действия на Лиманском направлении
Оккупанты строят укрепления в Серебрянском лесу и готовятся штурмовать Ямполь, - 11 армейский корпус

ямпіль

В районе Серебрянского леса на административной границе между Донецкой и Луганской областями, российские захватчики накапливают пехоту и строят фортификации. Враг готовится к штурму поселка Ямполь в Лиманской громаде.

Об этом "Суспільному" рассказал представитель 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Серебрянском лесничестве враг прибегнул к строительству фортификаций, возведению позиций, накоплению с целью дальнейших штурмовых действий, но более массовых. Сейчас о применении техники на этом направлении речь не идет, ведь там есть водные преграды, которые мы контролируем", - рассказал спикер.

ВСУ контролируют переправы

По словам Запорожца, Силы обороны контролируют переправы и уничтожают дронами российскую технику.

Оккупантам изредка удается пробраться сквозь позиции украинских военных на мотоциклах.

"Противник через мостики или переправы искусственно построенные перетянул свои мотоциклы, "залетел" в Ямполь, какую-то часть населенного пункта преодолел, но был уничтожен и не имел возможности закрепиться, потому что на этом направлении у нас активно работают операторы дронов",- рассказал спикер.

Читайте также: В направлении Лимана и в районе Заречного увеличилась "серая зона", враг оказывает постоянное давление, - DeepState

Потери врага выросли

Кроме этого, он рассказал, что в зоне ответственности 11 армейского корпуса, в октябре количество боев упало до 10 в сутки, в прошлом месяце эта цифра была вдвое больше.

Возросли также и потери врага - от 93 до 98 оккупантов убитыми и ранеными за сутки, рассказал Запорожец.

Смотрите также: Воины ССО уничтожили российскую ДРГ в Ямполе Донецкой области. ВИДЕО

А в Україні будують дороги,тротуари,бидломарафони,шах і мат вам окупанти.
19.10.2025 16:35 Ответить
От довбні, асфальтні дороги треба у томк лісі будувати, ДОРОГИ, а не укріплення. Так же ж ********?
19.10.2025 16:41 Ответить
Абсолютно вірно!
19.10.2025 17:51 Ответить
Будують фортифікації по кордонах як пуйло в "конституції ерефії" прописав! А хто думає, що не будуть будувати?
19.10.2025 16:42 Ответить
А що в ЗСУ є 11 корпусів?
19.10.2025 16:43 Ответить
Є така "39-та бригада тактичної авіації ЗСУ" - шукай де ще 38 літають....
19.10.2025 16:48 Ответить
Ну дивіться, в корпусі взагалі-то треба три бригади, але вони робять по п'ять. Одинадцять корпусів - це 33-55 бригад. А всього бригад більше сотні. То й корпусів більше за 11 можна створити.
19.10.2025 17:08 Ответить
куйло будує форпост рашистської окупації в Україні.за згоди із "зепоцріотом".Суровіків вже збудував з дозволу "зелених зрадників" ,окупаційну лінію на Півдні і так буде по всій території.вказаній в" оманському договорняку"
19.10.2025 16:46 Ответить
 
 