Оккупанты строят укрепления в Серебрянском лесу и готовятся штурмовать Ямполь, - 11 армейский корпус

В районе Серебрянского леса на административной границе между Донецкой и Луганской областями, российские захватчики накапливают пехоту и строят фортификации. Враг готовится к штурму поселка Ямполь в Лиманской громаде.

Об этом "Суспільному" рассказал представитель 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Серебрянском лесничестве враг прибегнул к строительству фортификаций, возведению позиций, накоплению с целью дальнейших штурмовых действий, но более массовых. Сейчас о применении техники на этом направлении речь не идет, ведь там есть водные преграды, которые мы контролируем", - рассказал спикер.

ВСУ контролируют переправы

По словам Запорожца, Силы обороны контролируют переправы и уничтожают дронами российскую технику.

Оккупантам изредка удается пробраться сквозь позиции украинских военных на мотоциклах.

"Противник через мостики или переправы искусственно построенные перетянул свои мотоциклы, "залетел" в Ямполь, какую-то часть населенного пункта преодолел, но был уничтожен и не имел возможности закрепиться, потому что на этом направлении у нас активно работают операторы дронов",- рассказал спикер.

Потери врага выросли

Кроме этого, он рассказал, что в зоне ответственности 11 армейского корпуса, в октябре количество боев упало до 10 в сутки, в прошлом месяце эта цифра была вдвое больше.

Возросли также и потери врага - от 93 до 98 оккупантов убитыми и ранеными за сутки, рассказал Запорожец.

