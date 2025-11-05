РУС
Спецподразделение ГУР "Артан" провело зачистку оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой спецподразделение ГУР "Артан" проводит штурм и зачистку вражеских позиций на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры спецоперации сняты от первого лица украинским разведчиком в лесу, где идет ожесточенный бой с военными РФ.

На видео также видно, как бойцы взяли в плен одного вражеского захватчика в блиндаже.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штаб российского "Рубикона" поражен в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы БПЛА, - ГУР. ВИДЕО

армия РФ (21174) уничтожение (8354) Донецкая область (11216) пленные (2242) ГУР (647) Краматорский район (814) Лиман (125)
На покровском уже дозачищались.
05.11.2025 21:35 Ответить
Йди в дупу
05.11.2025 21:49 Ответить
а на итальянскому направлені як обстановка ???
05.11.2025 21:56 Ответить
 
 