Спецподразделение ГУР "Артан" провело зачистку оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой спецподразделение ГУР "Артан" проводит штурм и зачистку вражеских позиций на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры спецоперации сняты от первого лица украинским разведчиком в лесу, где идет ожесточенный бой с военными РФ.

На видео также видно, как бойцы взяли в плен одного вражеского захватчика в блиндаже.

