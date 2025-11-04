Штаб российского "Рубикона" поражен в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы БПЛА, - ГУР. ВИДЕО
Украинские разведчики обнаружили в полуразрушенном доме оккупированной Авдеевки штаб российских оккупантов из центра "Рубикон".
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о "Рубиконе"?
Подразделение специализируется на использовании беспилотных систем, в частности боевых, во время войны России против Украины.
"Это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит значительные ресурсы", - отметили в ГУР.
Уничтожение оккупантов
Разведка получила координаты расположения врага и атаковала его беспилотником FP-2, оснащенным более чем 105-килограммовой боевой частью.
В результате удара ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского "Рубикона", которые находились в штабе.
У Торецьку, у Констянтинівці, вже до Краматорска залітають...
Треба і надалі їх мочити !!!
Цей підрозділ відіграв вирішальну роль в занепаді курської,до речі.