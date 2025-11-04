РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10809 посетителей онлайн
Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
1 948 5

Штаб российского "Рубикона" поражен в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы БПЛА, - ГУР. ВИДЕО

Украинские разведчики обнаружили в полуразрушенном доме оккупированной Авдеевки штаб российских оккупантов из центра "Рубикон".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о "Рубиконе"?

Подразделение специализируется на использовании беспилотных систем, в частности боевых, во время войны России против Украины.

"Это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит значительные ресурсы", - отметили в ГУР.

Смотрите также: Зачистка "серой зоны" на территории бывшего Каховского водохранилища: ГУР ликвидировало 2 рашистов. ВИДЕО

Уничтожение оккупантов

Разведка получила координаты расположения врага и атаковала его беспилотником FP-2, оснащенным более чем 105-килограммовой боевой частью.

В результате удара ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского "Рубикона", которые находились в штабе.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

ликвидация (4140) Донецкая область (11182) Авдеевка (2445) ГУР (643) Покровский район (1188)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці "рубіки" створюють велики проблеми нашім підрозділам!
У Торецьку, у Констянтинівці, вже до Краматорска залітають...
Треба і надалі їх мочити !!!
показать весь комментарий
04.11.2025 14:43 Ответить
Смерть кацапам, особливо найбойовоздатнішим.
показать весь комментарий
04.11.2025 14:44 Ответить
Якщо свинота була в підвалі то могли й вижити
показать весь комментарий
04.11.2025 14:46 Ответить
І я про це, це відео, це тільки спроба, а чи була вона вдалою?, на це має бути якесь підтвердження, а так буданову вірити, себе наї...бати.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:12 Ответить
Якщо найбойовіший підрозділ армії рф,то варто створити аналог його в себе.
Цей підрозділ відіграв вирішальну роль в занепаді курської,до речі.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:12 Ответить
 
 