Штаб российского "Рубикона" поражен в оккупированной Авдеевке: ликвидированы офицеры и операторы БПЛА, - ГУР. ВИДЕО

Украинские разведчики обнаружили в полуразрушенном доме оккупированной Авдеевки штаб российских оккупантов из центра "Рубикон".

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о "Рубиконе"?

Подразделение специализируется на использовании беспилотных систем, в частности боевых, во время войны России против Украины.

"Это одна из самых боеспособных структур российской оккупационной армии, на которую государство-агрессор тратит значительные ресурсы", - отметили в ГУР.

Уничтожение оккупантов

Разведка получила координаты расположения врага и атаковала его беспилотником FP-2, оснащенным более чем 105-килограммовой боевой частью.

В результате удара ликвидированы офицеры и операторы беспилотников российского "Рубикона", которые находились в штабе.

