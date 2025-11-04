Штаб російського "Рубікону" уражено в окупованій Авдіївці: ліквідовано офіцерів та операторів БпЛА, - ГУР. ВIДЕО
Українські розвідники виявили у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки штаб російських окупантів із центру "Рубікон".
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про "Рубікон"?
Підрозділ спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час війни Росії проти України.
"Це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси", - зазначили в ГУР.
Знищення окупантів
Розвідка здобула координати розташування ворога та атакувала його безпілотником FP-2, оснащеним понад 105 кілограмовою бойовою частиною.
Внаслідок удару ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського "Рубікону", які перебували у штабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У Торецьку, у Констянтинівці, вже до Краматорска залітають...
Треба і надалі їх мочити !!!
Цей підрозділ відіграв вирішальну роль в занепаді курської,до речі.