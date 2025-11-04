Штаб російського "Рубікону" уражено в окупованій Авдіївці: ліквідовано офіцерів та операторів БпЛА, - ГУР. ВIДЕО

Українські розвідники виявили у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки штаб російських окупантів із центру "Рубікон".

Що відомо про "Рубікон"?

Підрозділ спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час війни Росії проти України.

"Це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси", - зазначили в ГУР.

Знищення окупантів

Розвідка здобула координати розташування ворога та атакувала його безпілотником FP-2, оснащеним понад 105 кілограмовою бойовою частиною.

Внаслідок удару ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського "Рубікону", які перебували у штабі.

