УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10714 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ліквідація російських окупантів
2 803 5

Штаб російського "Рубікону" уражено в окупованій Авдіївці: ліквідовано офіцерів та операторів БпЛА, - ГУР. ВIДЕО

Українські розвідники виявили у напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки штаб російських окупантів із центру "Рубікон".

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про "Рубікон"?

Підрозділ спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час війни Росії проти України.

"Це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси", - зазначили в ГУР.

Також дивіться: Зачистка "сірої зони" на території колишнього Каховського водосховища: ГУР ліквідувало 2-х рашистів. ВIДЕО

Знищення окупантів

Розвідка здобула координати розташування ворога та атакувала його безпілотником FP-2, оснащеним понад 105 кілограмовою бойовою частиною.

Внаслідок удару ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського "Рубікону", які перебували у штабі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

ліквідація (4533) Донецька область (10015) Авдіївка (2343) ГУР (726) Покровський район (1208)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці "рубіки" створюють велики проблеми нашім підрозділам!
У Торецьку, у Констянтинівці, вже до Краматорска залітають...
Треба і надалі їх мочити !!!
показати весь коментар
04.11.2025 14:43 Відповісти
Смерть кацапам, особливо найбойовоздатнішим.
показати весь коментар
04.11.2025 14:44 Відповісти
Якщо свинота була в підвалі то могли й вижити
показати весь коментар
04.11.2025 14:46 Відповісти
І я про це, це відео, це тільки спроба, а чи була вона вдалою?, на це має бути якесь підтвердження, а так буданову вірити, себе наї...бати.
показати весь коментар
04.11.2025 15:12 Відповісти
Якщо найбойовіший підрозділ армії рф,то варто створити аналог його в себе.
Цей підрозділ відіграв вирішальну роль в занепаді курської,до речі.
показати весь коментар
04.11.2025 15:12 Відповісти
 
 