Зачистка "сірої зони" на території колишнього Каховського водосховища: ГУР ліквідувало 2-х рашистів. ВIДЕО

Українські розвідники провели успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці операції

Воїни підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО, ліквідували двох російських окупантів.

Це відбулося в районі ділянки "Великі Кучугури", розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії.

Над островами воїни підняли синьо-жовтий стяг та взяли територію під контроль.

Операції ГУР МО

Раніше повідомлялось, що бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО продовжують операцію в одному з районів Покровська, де точаться бої із російськими окупантами.

Також дивіться: Чергові об’єкти російської ППО знищено в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню. Підрив призвів до підтоплень низки населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина.

Кількість загиблих людей від підриву дамби на окупованих територіях невідома.

Читайте: Ліквідація зрадника Леонтьєва: учасників операції успішно евакуювали з окупованої Нової Каховки, - джерела

Красиво, даже можна сказати естетично. Дохлого кацапа за ноги притягли до тряпки за яку воно віддало своє нікчемне ніснування. Бажаю щоб ВСІ !
04.11.2025 12:55 Відповісти
Говно к говну!
04.11.2025 13:01 Відповісти
Молюся, щоб наші котики скоріше визволили лівий берег.
04.11.2025 13:24 Відповісти
Надпотужно.
04.11.2025 14:08 Відповісти
 
 