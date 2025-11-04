Зачистка "сірої зони" на території колишнього Каховського водосховища: ГУР ліквідувало 2-х рашистів. ВIДЕО

Українські розвідники провели успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці операції

Воїни підрозділу "Братство", що входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО, ліквідували двох російських окупантів.

Це відбулося в районі ділянки "Великі Кучугури", розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії.

Над островами воїни підняли синьо-жовтий стяг та взяли територію під контроль.

Операції ГУР МО

Раніше повідомлялось, що бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО продовжують операцію в одному з районів Покровська, де точаться бої із російськими окупантами.

Підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню. Підрив призвів до підтоплень низки населених пунктів у Миколаївській та Херсонській областях, зокрема на окупованих територіях.

Унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС постраждало понад 62 тис. га лісу Херсонщини.

За даними МВС, унаслідок руйнування Каховської ГЕС загинула 31 людина.

Кількість загиблих людей від підриву дамби на окупованих територіях невідома.

