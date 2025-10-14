Ліквідація зрадника Леонтьєва: учасників операції успішно евакуювали з окупованої Нової Каховки, - джерела
Осіб, які ліквідували так званого голову окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимира Леонтьєва, успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Після повернення з окупованої Нової Каховки вони перебувають у безпеці.
15 жовтня Цензор.НЕТ оприлюднить інтерв'ю із виконавцями операції, де вони розкажуть деталі ліквідації зрадника.
Нагадаємо, 1 жовтня внаслідок удару БпЛА було ліквідовано так званого голову окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимира Леонтьєва
Леонтьєв – колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки. У березні 2022 року він віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова.
У 2024 році в Україні Леонтьєва заочно визнали винним та засудили до 12 років у кількох справах про викрадення людей на окупованих територіях за проукраїнську позицію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль