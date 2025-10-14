УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9264 відвідувача онлайн
Новини Ліквідація колаборантів і зрадників
4 046 3

Ліквідація зрадника Леонтьєва: учасників операції успішно евакуювали з окупованої Нової Каховки, - джерела

Ліквідація зрадника Леонтьєва. Виконавців операції евакуйовано

Осіб, які ліквідували так званого голову окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимира Леонтьєва, успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Після повернення з окупованої Нової Каховки вони перебувають у безпеці.

15 жовтня Цензор.НЕТ оприлюднить інтерв'ю із виконавцями операції, де вони розкажуть деталі ліквідації зрадника.

Нагадаємо, 1 жовтня внаслідок удару БпЛА було ліквідовано так званого голову окупаційної "Ради депутатів Нової Каховки" Херсонської області Володимира Леонтьєва

леонтьєв

Леонтьєв – колишній голова окупаційної адміністрації Каховського району і Нової Каховки. У березні 2022 року він віддав наказ російським військовим викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова.

У 2024 році в Україні Леонтьєва заочно визнали винним та засудили до 12 років у кількох справах про викрадення людей на окупованих територіях за проукраїнську позицію.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

ліквідація (4498) Нова Каховка (182) евакуація (2437) Херсонська область (6293) Каховський район (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таки здох покидьок 1 жовтня, жаль, що й відьма, яка голосила за ним на відео, не відправилася з ним разом до Кобзона
показати весь коментар
14.10.2025 16:52 Відповісти
оце правильне Не виконання вироку...
показати весь коментар
14.10.2025 17:12 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2025 17:13 Відповісти
 
 