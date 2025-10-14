РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9292 посетителя онлайн
Новости Ликвидация коллаборантов и предателей
4 215 4

Ликвидация предателя Леонтьева: участников операции успешно эвакуировали из оккупированной Новой Каховки, - источники

Ликвидация предателя Леонтьева. Исполнители операции эвакуированы

Лиц, которые ликвидировали так называемого председателя оккупационного "Совета депутатов Новой Каховки" Херсонской области Владимира Леонтьева, успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

После возвращения из оккупированной Новой Каховки они находятся в безопасности.

15 октября Цензор.НЕТ обнародует интервью с исполнителями операции, где они расскажут детали ликвидации предателя.

Напомним, 1 октября в результате удара БПЛА был ликвидирован так называемый председатель оккупационного "Совета депутатов Новой Каховки" Херсонской области Владимир Леонтьев

леонтьев

Леонтьев - бывший глава оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. В марте 2022 года он отдал приказ российским военным похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова.

В 2024 году в Украине Леонтьева заочно признали виновным и приговорили к 12 годам по нескольким делам о похищении людей на оккупированных территориях за проукраинскую позицию.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

ликвидация (4106) Новая Каховка (156) эвакуация (2196) Херсонская область (5294) Каховский район (10)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
таки здох покидьок 1 жовтня, жаль, що й відьма, яка голосила за ним на відео, не відправилася з ним разом до Кобзона
показать весь комментарий
14.10.2025 16:52 Ответить
оце правильне Не виконання вироку...
показать весь комментарий
14.10.2025 17:12 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2025 17:13 Ответить
От мені цікаво, яку він займав посаду до війни і членом якої партії був, чи був вуруючим якоїсь конфесії?
показать весь комментарий
14.10.2025 17:19 Ответить
 
 