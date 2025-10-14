Ликвидация предателя Леонтьева: участников операции успешно эвакуировали из оккупированной Новой Каховки, - источники

Лиц, которые ликвидировали так называемого председателя оккупационного "Совета депутатов Новой Каховки" Херсонской области Владимира Леонтьева, успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

После возвращения из оккупированной Новой Каховки они находятся в безопасности.

15 октября Цензор.НЕТ обнародует интервью с исполнителями операции, где они расскажут детали ликвидации предателя.

Напомним, 1 октября в результате удара БПЛА был ликвидирован так называемый председатель оккупационного "Совета депутатов Новой Каховки" Херсонской области Владимир Леонтьев

Леонтьев - бывший глава оккупационной администрации Каховского района и Новой Каховки. В марте 2022 года он отдал приказ российским военным похитить и пытать городского голову Берислава Александра Шаповалова.

В 2024 году в Украине Леонтьева заочно признали виновным и приговорили к 12 годам по нескольким делам о похищении людей на оккупированных территориях за проукраинскую позицию.

