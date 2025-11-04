Воїни ГУР продовжують операцію у визначеній зоні відповідальності у Покровську: Точаться запеклі бої з окупантами. ВІДЕО+ФОТО

Силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

До ГУРівців доєднались додаткові сили

Як зазначається, після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР", - йдеться у повідомленні.





Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються.

Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України.

Яка ситуація у Покровську?

Російські окупанти, яким вдалося пробратися в міську забудову Покровська, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти, повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. У деяких районах міста окупанти почали займати оборону.

За даними аналітиків DeepState, за останній час ворог має просування у Покровську.

Офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник напередодні повідомив, що Покровсько-Мирнограська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.

