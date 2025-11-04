УКР
Воїни ГУР продовжують операцію у визначеній зоні відповідальності у Покровську: Точаться запеклі бої з окупантами. ВІДЕО+ФОТО

Силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони. 

До ГУРівців доєднались додаткові сили

Як зазначається, після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР", - йдеться у повідомленні.

Воїни ГУР у Покровську
Воїни ГУР у Покровську

Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються.

Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України.

Яка ситуація у Покровську?

  • Російські окупанти, яким вдалося пробратися в міську забудову Покровська, намагаються закріплюватися та облаштовувати спостережні пункти, повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький. У деяких районах міста окупанти почали займати оборону.
  • За даними аналітиків DeepState, за останній час ворог має просування у Покровську.
  • Офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник напередодні повідомив, що Покровсько-Мирнограська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.

Автор: 

Донецька область (10015) бойові дії (4848) Покровськ (924) ГУР (726) Покровський район (1208)
Що за КРЕТИНІЗМ використовувати ГУР як піхоту в міських боях. Це як на ферарі возити мішки картоплі з поля
04.11.2025 08:30 Відповісти
🙏🙏🙏
04.11.2025 08:19 Відповісти
Тільки б це не було ще одним днем потужного марахфону.
04.11.2025 08:19 Відповісти
Заруба в Покровську
04.11.2025 08:22 Відповісти
міська забудова - складне завдання для звичайної піхоти, мають працювати специ
04.11.2025 08:35 Відповісти
Вона булаб піхотою, якби хочаб мінімум пів року була в учебках - а підготовка цівільної людини, котра, можливо і автомата в руках в житті не тримала - від тижня до трьох - у голих полях та складних умовах міста - це навмисне, цінічне знищення людей презедентом зеленским. Він все навмисно просрав - і підготовку до війни і саму війну.
04.11.2025 08:48 Відповісти
для роботи в забудові - пів року замало
04.11.2025 08:49 Відповісти
Замало. Для цього існують контракти - нормальні, і підготовка військово вже як профі для якогось завдання - штурмові дії в умовах міста.
04.11.2025 08:53 Відповісти
ось Воїни ГУР саме так і підготовлені, всіх готувати так просто неможливо і непотрібно - є парамедики і є нейро хірурги - і всі потрібні - кожен на своєму місці
04.11.2025 08:58 Відповісти
Амери і євреї ніколи не зачищаяють піхотою поки не роздовбають все авіацією і артою☝️
04.11.2025 09:23 Відповісти
А якщо з політичної точки зору - мішає Кирило, - ну і дали завдання, не впорався, - їдь послом в Аргентину.
04.11.2025 09:12 Відповісти
Так деж запеклі бої на фото, як анансовано у заголовку. Бачу непоганий кабінет.
04.11.2025 08:41 Відповісти
А могли просто жабку Буданова сфотографувати.
04.11.2025 08:44 Відповісти
Легче было не допустить этого бардака, чем теперь пытаться исправлять ситуацию, цена ошибок командования очень велика. Именно благодаря простым солдатам на передке и стоит Украина и стоять будет несмотря ни на что. Слава ЗСУ!
04.11.2025 08:45 Відповісти
про який бардак ви товчете?

наші ДУЖЕ успішно обороняються з огляду на різницю в кількості сил і засобів
04.11.2025 08:51 Відповісти
Ну я бы так не сказал, Покровск городок небольшой и если допущено проникновение врага в сам город и перерезание коммуникаций для ЗСУ то тут об успехах говорить трудно, хотя безусловно молодцы что так долго удерживали позиции а ошибка видимо в том, что своевременно не были выдвинуты резервы.
04.11.2025 08:57 Відповісти
все дуже просто - не вистачає сил і засобів щоб зробити те про що Ви мрієте
04.11.2025 09:00 Відповісти
Ну если у нас нет сил и средств дронами перебить пару-тройку тысяч кацапов в районе Покровска, то шо-то не то в нашем королевстве.
04.11.2025 09:22 Відповісти
не вистачає ,тих , на місці котрих призначені "зеленим" виконавці
04.11.2025 10:14 Відповісти
Які резерви? У ворога резервів набато більше. І завжди буде більше, зважаючи на кількість населення і спроможності ВПК.
04.11.2025 09:04 Відповісти
Ну сейчас не то время когда численность имела решающее значение, сейчас сотня дроноводов может уничтожить десятки тысяч живой силы и техники противника, сейчас не надо полкам бежать в штыковую а кавалерии скакать на пулемёты. Дроны имеют решающее значение а тут как минимум паритет.
04.11.2025 09:20 Відповісти
Не тільки. Позиції зносяться артилерією та кабами. Закріплюється на позиціях жива сила. А в цьому всьому в кацапів кількаразова перевага. Як і в дронах. І так, одними дронами війну не виграти. Особливо, якщо у ворога їх не менше, а, може, навіть більше. І є засоби протидії.
04.11.2025 09:25 Відповісти
Та понятно что тяжело, очень тяжело, но позиции которые было бы тяжело вынести надо было готовить заранее, ведь это всё уже не первый раз идёт по одной и той же схеме, пора бы адаптироваться и находить варианты противодействия, надо искать нестандартные ходы и ставить противника в тупик а послать вертушку с десятком спецуры это конечно красиво но очень рискованно и вопрос, какой от этого реальный эффект.
04.11.2025 09:37 Відповісти
Абсолютно вірно. Місцеві диванні герої, проклинаючи блазня та сирського і гундосячи про "здачу України", чомусь забувають, що проти нас воює країна, яка в 5 разів більша за населенням і в 28 за площею, ВПК якої більше, ніж ВПК всіх країн НАТО, і якій допомагають одні з найпотужніших у військовому плані Китай і КНДР.
04.11.2025 09:01 Відповісти
Саме так. Враховуючи всі фактори, можна сміливо сказати, що ЗСУ воює дуже успішно. І командування нічим не гірше, ніж кацапське чи натівське. Навіть, набагато краще. Стільки часу стримувати ворога, який в кілька разів переважає за всіма показниками, мабуть, ще нікому не вдавалось.
04.11.2025 09:09 Відповісти
Ну якщо до ГУРа прилетіли десантники на 2 гелікоптерах (вертольотах) на підмогу, то нема сумніву, що рос.вояк не тільки зупинять, а підуть самі в наступ і звільнять Покровськ. Як сказав Зеленський,..... хоча є кадри висадки хлопців Буданова біля Покровська, в Телеграм і Тік-Ток.
04.11.2025 08:46 Відповісти
Кирило потужно керує....олівцем. 💪
04.11.2025 08:54 Відповісти
"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР"

Тобто, наскільки зрозуміло, мета цієї операції - утримати коридор для відходу ЗСУ з Покровська і не дати кацапам повністю замкнути кільце до його завершення.
04.11.2025 08:56 Відповісти
Покровськ врятовано. Два гвинтокрила і 20 чоловік. Голлівуд відпочиває. Єдиний марафон захлинається від повідомлень.
04.11.2025 09:02 Відповісти
Гадьониш зєля робить черговий "іловайськ"

Зєлю геть. Вибори
04.11.2025 09:31 Відповісти
Мені здалося, чи все-таки командири еліти дають вказівки своїм підлеглим російською мовою? Це після 11 років війни з москалями? В мене все.
Нападайте захисники російської мови і культури, розповідайте, що не важливо, якою розмовляють, вони ж воїни і відправляйте мене в Покровськ!!! Як звикли закривати роти українцям!!!
04.11.2025 09:54 Відповісти
 
 