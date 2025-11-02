Покровсько-Мирнограська агломерація в напівоточенні з фактично перерізаною логістикою і відсутністю контролю над 50% Покровська, - офіцер Мельник
Наразі Покровсько-Мирнограська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.
Про це в соцмережі фейсбук повідомив офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже всі притомні люди написали про складну ситуацію під Покровськом. Я не буду повторюватись. Покровсько-Мирнограська агломерація в напівоточенні з фактично перерізною логістикою і відсутністю контролю на єд 50% Покровська. Про те, що ворог буде захоплювати Покровськ саме через оточення я писав ще місяці три тому, адже це був найбільш логічний шлях і ворог пішов ним", - заявив військовий.
Які причини привели до такої ситуації?
"Причини того, чому противник зумів зараз нав'язати свої умови бою все ті ж самі. Виснаження підрозділів, брак людей, тотальна перевага противника в усьому і стирання живої сили в нафіг нікому не потрібних боях за посадки. Відмова від маневреної війни і утримання СП-к за будь яку ціну врешті-решт доканає армію. А ну і ще побудова клумб замість оборонних споруд", - пише далі офіцер.
Які рішення пропонує військовий?
За словами Мельника, у нинішній ситуації є логічними такі подальші кроки:
"Що є логічним в ситуації з Покровськом зараз:
- вийти з мішка на лінії Промінь-Чинушене і стабілізувати ситуацію по фронту Покровськ-Мирноград;
- побудувати нормальні оборонні лінії за Покровськом, бо це місто ми все одно втратимо, питання лише в тому, скільки ворогів там загине і чи збережемо ми українських солдатів", - заявив військовий.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
- У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
- Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.
Оманські, усе роблять, як і було оговорено??
Найзеленіший щойно сказав про успіхи. Сирський доповів що все під контролем.
А ЗЄ це не їбе. У нього вибори.
І де цей дурень з його бредлі???
І стадо дибілів, які йому підгавкують... Люди ви пойміть одне: відступати ми можемо і до Львова, збережемо багато життів...
Юра, нащо ти тих дибілів публікуєш?
Відступати? Нема питань. Яка лінія буде ідеальною для відступу??? По Дніпру?
І далі про садіння клумб і прочу хрєнь. Ви зайдіть на сторінку цього ''воїна'' він воює лише в інтернеті... Стільки постів, що йому блогери позаздрять...
Я думаю що ні. Тому що...
Вафєл продажний...
хлопців , а воюватимуть кому 60+ !!
Командир роти з Америки розповідає кому і куди відступати... І це чмо наврядчи повернеться в Україну... Бо тут війнонька.
Не треба було його допускати до міста.