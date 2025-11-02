УКР
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
2 992 45

Покровсько-Мирнограська агломерація в напівоточенні з фактично перерізаною логістикою і відсутністю контролю над 50% Покровська, - офіцер Мельник

яка ситуація в Покровську

Наразі Покровсько-Мирнограська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже всі притомні люди написали про складну ситуацію під Покровськом. Я не буду повторюватись. Покровсько-Мирнограська агломерація в напівоточенні з фактично перерізною логістикою і відсутністю контролю на єд 50% Покровська. Про те, що ворог буде захоплювати Покровськ саме через оточення я писав ще місяці три тому, адже це був найбільш логічний шлях і ворог пішов ним", - заявив військовий.

Які причини привели до такої ситуації?

"Причини того, чому противник зумів зараз нав'язати свої умови бою все ті ж самі. Виснаження підрозділів, брак людей, тотальна перевага противника в усьому і стирання живої сили в нафіг нікому не потрібних боях за посадки. Відмова від маневреної війни і утримання СП-к за будь яку ціну врешті-решт доканає армію. А ну і ще побудова клумб замість оборонних споруд", - пише далі офіцер.

Які рішення пропонує військовий?

За словами Мельника, у нинішній ситуації є логічними такі подальші кроки:

"Що є логічним в ситуації з Покровськом зараз:

  • вийти з мішка на лінії Промінь-Чинушене і стабілізувати ситуацію по фронту Покровськ-Мирноград;
  • побудувати нормальні оборонні лінії за Покровськом, бо це місто ми все одно втратимо, питання лише в тому, скільки ворогів там загине і чи збережемо ми українських солдатів", - заявив військовий.

допис Мельника

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
  • У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.
  • Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.

Читайте також: Звіти Генштабу складаються все більше з брехні, по факту ми вже практично втратили Покровськ, - Дейнега

Автор: 

Донецька область (10004) бойові дії (4838) Покровськ (909) Мирноград (122) Покровський район (1189)
+6
Це ІПСО! Що собі дозволяє цей Мельник? Доколє?!
Найзеленіший щойно сказав про успіхи. Сирський доповів що все під контролем.
показати весь коментар
02.11.2025 22:41 Відповісти
+5
Пейсатий тілько що зовсім протилежне завідосив
показати весь коментар
02.11.2025 22:40 Відповісти
+4
Знову ситуацію довели до повною сраки, один в один як в Авдіївці
показати весь коментар
02.11.2025 22:42 Відповісти
Пейсатий тілько що зовсім протилежне завідосив
показати весь коментар
02.11.2025 22:40 Відповісти
курва! може полякам показати твій "коментар", щоб вони тебе випердолили з країни поганою мітлою?!
показати весь коментар
02.11.2025 22:49 Відповісти
Покажи
показати весь коментар
02.11.2025 22:54 Відповісти
неодмінно!
показати весь коментар
02.11.2025 22:56 Відповісти
і що не так в коментарі?
показати весь коментар
02.11.2025 23:08 Відповісти
насмішив !!!

я пам'ятаю скількі в Польщі під'їздах надписів
do gazovni

Після Другої світової війни в Польщі спостерігався сплеск антисемітизму, який призвів до погромів і вбивств євреїв. Наймасовішим із післявоєнних став погром у Кельце 4 липня 1946 року, внаслідок якого загинули 40 людей

Березень 1968. Антисемітська кампанія в Польщі

Mar 8, 2018 - Польські євреї скаржаться, що кількість погроз на їхню адресу збільшується, а у ЗМІ Польщі ведеться активна антисемітська пропаганда.

показати весь коментар
02.11.2025 23:02 Відповісти
Йому за такі висловлювання громадянство поза чергою дадуть в Польщі
показати весь коментар
02.11.2025 23:08 Відповісти
"скрепним" поляки навіть роботи не дають!
показати весь коментар
02.11.2025 23:13 Відповісти
Наймит обісцяний, здохни, падлюка продажна...
показати весь коментар
02.11.2025 23:12 Відповісти
Прилетит вдруг буданга
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино....
показати весь коментар
02.11.2025 22:54 Відповісти
а чому всі мовчат за долю спецури із ГУР, яких Буданов поклав під дронами московитів?
показати весь коментар
02.11.2025 23:15 Відповісти
«СРАТЬєхі» з говнокамадувачем, чергови сидіння отієї Ставки формлять для лохоМарафона, і в чергову тарпоїздку махнуть за кордон!! Нагадили Захисникам України, і поїхали … Акакая разніца ….
Оманські, усе роблять, як і було оговорено??
показати весь коментар
02.11.2025 22:55 Відповісти
Це ІПСО! Що собі дозволяє цей Мельник? Доколє?!
Найзеленіший щойно сказав про успіхи. Сирський доповів що все під контролем.
показати весь коментар
02.11.2025 22:41 Відповісти
Знову ситуацію довели до повною сраки, один в один як в Авдіївці
показати весь коментар
02.11.2025 22:42 Відповісти
брак людей

А ЗЄ це не їбе. У нього вибори.
показати весь коментар
02.11.2025 22:44 Відповісти
Дядьку, а ти на цьому форумі часом не лайкав ухилянтів?
показати весь коментар
02.11.2025 22:47 Відповісти
Дивлячись, кого ти вважаєш ухилянтами.
показати весь коментар
02.11.2025 22:49 Відповісти
Лайкав, так і знала...
показати весь коментар
02.11.2025 22:51 Відповісти
Ну голоси у головах притрушених тіток - то окрема проблема.
показати весь коментар
02.11.2025 22:53 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2025 23:05 Відповісти
Ну не Зєлєнского ж, який злив в унітаз 4 повістки, і не роздутий штат поліції. До речі, чи є чим озброїти цих всіх ухилянтів, забезпечити їх одягом і амуніцією, дронами, коліматорнимт прицілами і технікою, ребами для захисту ворожих дронів і звичайно ж зарплатнею, вищою від зарплатні охоронця у супермаркеті? Схоже, про такі речі думати нікому.
показати весь коментар
02.11.2025 22:55 Відповісти
моя пропозиція в силі - йдемо в ТЦК та на фронт! мені 62, у тебе "гнили"(і не тільки) ноги, але ти ж колишній "військовий" і в "штурмовики" тебе ж не пошлють!
показати весь коментар
02.11.2025 22:54 Відповісти
Походу тебе семеро тримають, що ти ніяк не дойдеш. 😁
показати весь коментар
02.11.2025 22:56 Відповісти
зрозуміло, "інтернетбоєць"!
показати весь коментар
02.11.2025 22:59 Відповісти
Ти таким себе бачиш? Ну хай буде так.
показати весь коментар
02.11.2025 23:00 Відповісти
Після виведення військ з Покровська вже можна буде знищити всю русню в місті за допомогою крилатих ракет

показати весь коментар
02.11.2025 22:44 Відповісти
Да трьома тисячами ЗЄлених ракет можна півроісі винести.
показати весь коментар
02.11.2025 22:51 Відповісти
Виводьте людей, поки ще є якась можливість. *улі ви чекаєте? Повного оточення?
показати весь коментар
02.11.2025 22:47 Відповісти
Тут УЗ-3000 в приоритете, некогда Зегеваре себе голову малозначащим забивать...
показати весь коментар
02.11.2025 22:48 Відповісти
13сотень українських піхотинців(18-22) чомусь щотижня "десантувалися" в Германії.
показати весь коментар
02.11.2025 22:49 Відповісти
Тільки 73 відсотки будуть дивитися черговий вечірній відосик, захоплено відкривши роти і виблискуючи широко відкритими вологими очима і вчергове укріплюючтсь у думці "Хто, як не Він, Найвеличніший! Він вартий керувати нами до пенсії, завдяки йому стоїть Покровськ! Наша Бубачька, наш Голобородька!"
показати весь коментар
02.11.2025 22:49 Відповісти
А Зе сьогодні на відео каже що на Покрвському напрямку успіхи. Кому вірити?
показати весь коментар
02.11.2025 22:51 Відповісти
Вірую тільки Зе!
показати весь коментар
02.11.2025 22:57 Відповісти
пресвята смарагда брехати не буде!
показати весь коментар
02.11.2025 23:00 Відповісти
Командир роти!!! Який знає максимум 500 метрів фронту... Максимум! В зоні Покровськ Мироноград знаєте скільки бригад???
І де цей дурень з його бредлі???
І стадо дибілів, які йому підгавкують... Люди ви пойміть одне: відступати ми можемо і до Львова, збережемо багато життів...
Юра, нащо ти тих дибілів публікуєш?
Відступати? Нема питань. Яка лінія буде ідеальною для відступу??? По Дніпру?
І далі про садіння клумб і прочу хрєнь. Ви зайдіть на сторінку цього ''воїна'' він воює лише в інтернеті... Стільки постів, що йому блогери позаздрять...
показати весь коментар
02.11.2025 22:56 Відповісти
Ось ти напишеш що ти дов""** коли орки окупують Покровськ?
Я думаю що ні. Тому що...
показати весь коментар
02.11.2025 23:07 Відповісти
Ще одне гівно прихожинське.
Вафєл продажний...
показати весь коментар
02.11.2025 23:15 Відповісти
Що конкретно пропонуєш?
показати весь коментар
02.11.2025 23:20 Відповісти
ЗЄ проїбав черговий "успішний кейс".
показати весь коментар
02.11.2025 22:59 Відповісти
Зеленський випустив за кордон всіх молодих і здорових
хлопців , а воюватимуть кому 60+ !!
показати весь коментар
02.11.2025 23:00 Відповісти
Сам цей ''офіцер'' з Америки розповідає... Саме там він зараз... От така у нас війна.
Командир роти з Америки розповідає кому і куди відступати... І це чмо наврядчи повернеться в Україну... Бо тут війнонька.
показати весь коментар
02.11.2025 23:00 Відповісти
А що з цього приводу сказала Безвугла? Вона ж керувала обороною Северодонецька.
показати весь коментар
02.11.2025 23:04 Відповісти
Не завадило би і верховного поінформувати., ще поїде на позиції вручати нагороду Сирському.
показати весь коментар
02.11.2025 23:10 Відповісти
Мабуть, не всі бачили,коли найвеличніший фоткався на тлі щита міста-вже тоді це був знак,кривавий.
Не треба було його допускати до міста.
показати весь коментар
02.11.2025 23:15 Відповісти
Хтось за гундосо-сиркове патякання "в нас все нормально не нагнітайте!" Буде відповідати?! Як і за численні прой**би на фронті , починаючи з чонгара.
показати весь коментар
02.11.2025 23:20 Відповісти
 
 