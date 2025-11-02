Покровсько-Мирнограська агломерація в напівоточенні з фактично перерізаною логістикою і відсутністю контролю над 50% Покровська, - офіцер Мельник

Наразі Покровсько-Мирнограська агломерація перебуває в напівоточенні з фактично перерізною логістикою. Сили оборони України контролюють 50% Покровська.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив офіцер ЗСУ, командир механізованої роти M2 Bradley Микола Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже всі притомні люди написали про складну ситуацію під Покровськом. Я не буду повторюватись. Покровсько-Мирнограська агломерація в напівоточенні з фактично перерізною логістикою і відсутністю контролю на єд 50% Покровська. Про те, що ворог буде захоплювати Покровськ саме через оточення я писав ще місяці три тому, адже це був найбільш логічний шлях і ворог пішов ним", - заявив військовий.

Які причини привели до такої ситуації?

"Причини того, чому противник зумів зараз нав'язати свої умови бою все ті ж самі. Виснаження підрозділів, брак людей, тотальна перевага противника в усьому і стирання живої сили в нафіг нікому не потрібних боях за посадки. Відмова від маневреної війни і утримання СП-к за будь яку ціну врешті-решт доканає армію. А ну і ще побудова клумб замість оборонних споруд", - пише далі офіцер.

Які рішення пропонує військовий?

За словами Мельника, у нинішній ситуації є логічними такі подальші кроки:

"Що є логічним в ситуації з Покровськом зараз:

вийти з мішка на лінії Промінь-Чинушене і стабілізувати ситуацію по фронту Покровськ-Мирноград;

побудувати нормальні оборонні лінії за Покровськом, бо це місто ми все одно втратимо, питання лише в тому, скільки ворогів там загине і чи збережемо ми українських солдатів", - заявив військовий.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

У суботу, 1 листопада Сирський заявляв, що оточення чи блокування Покровська та Мирнограду немає.

Моніторинговий проєкт DeepState повідомляв 2 листопада про просування ворога у Покровську.

Читайте також: Звіти Генштабу складаються все більше з брехні, по факту ми вже практично втратили Покровськ, - Дейнега