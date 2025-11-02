Покровско-Мирноградская агломерация в полуосаде с фактически перерезанной логистикой и отсутствием контроля над 50% Покровска, - офицер Мельник
Сейчас Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перекрытой логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.
Об этом в соцсети Facebook сообщил офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти все здравомыслящие люди написали о сложной ситуации под Покровском. Я не буду повторяться. Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически пересеченной логистикой и отсутствием контроля на 50% Покровска. О том, что враг будет захватывать Покровск именно через окружение, я писал еще месяца три назад, поскольку это был самый логичный путь, и враг пошел им", - заявил военный.
Какие причины привели к такой ситуации?
"Причины того, почему противник сумел сейчас навязать свои условия боя, все те же. Истощение подразделений, нехватка людей, тотальное превосходство противника во всем и стирание живой силы в никому не нужных боях за посадки. Отказ от маневренной войны и удержание СП-шек любой ценой, в конце концов, доконает армию. А, ну и еще постройка клумб вместо оборонительных сооружений", - пишет дальше офицер.
Какие решения предлагает военный?
По словам Мельника, в нынешней ситуации логичны следующие дальнейшие шаги:
"Что логично в ситуации с Покровском сейчас:
- выйти из мешка на линии Проминь-Чинушино и стабилизировать ситуацию по фронту Покровск-Мирноград;
- построить нормальные оборонительные линии за Покровском, потому что этот город мы все равно потеряем, вопрос только в том, сколько врагов там погибнет и сохраним ли мы украинских солдат", - заявил военный.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
- В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
- Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.
