РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5991 посетитель онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
5 816 79

Покровско-Мирноградская агломерация в полуосаде с фактически перерезанной логистикой и отсутствием контроля над 50% Покровска, - офицер Мельник

какова ситуация в Покровске

Сейчас Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически перекрытой логистикой. Силы обороны Украины контролируют 50% Покровска.

Об этом в соцсети Facebook сообщил офицер ВСУ, командир механизированной роты M2 Bradley Николай Мельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти все здравомыслящие люди написали о сложной ситуации под Покровском. Я не буду повторяться. Покровско-Мирноградская агломерация находится в полуосаде с фактически пересеченной логистикой и отсутствием контроля на 50% Покровска. О том, что враг будет захватывать Покровск именно через окружение, я писал еще месяца три назад, поскольку это был самый логичный путь, и враг пошел им", - заявил военный.

Какие причины привели к такой ситуации?

"Причины того, почему противник сумел сейчас навязать свои условия боя, все те же. Истощение подразделений, нехватка людей, тотальное превосходство противника во всем и стирание живой силы в никому не нужных боях за посадки. Отказ от маневренной войны и удержание СП-шек любой ценой, в конце концов, доконает армию. А, ну и еще постройка клумб вместо оборонительных сооружений", - пишет дальше офицер.

Какие решения предлагает военный?

По словам Мельника, в нынешней ситуации логичны следующие дальнейшие шаги:

"Что логично в ситуации с Покровском сейчас:

  • выйти из мешка на линии Проминь-Чинушино и стабилизировать ситуацию по фронту Покровск-Мирноград;
  • построить нормальные оборонительные линии за Покровском, потому что этот город мы все равно потеряем, вопрос только в том, сколько врагов там погибнет и сохраним ли мы украинских солдат", - заявил военный.

сообщение Мельника

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
  • В субботу, 1 ноября, Сырский заявлял, что окружения или блокирования Покровска и Мирнограда нет.
  • Мониторинговый проект DeepState сообщал 2 ноября о продвижении врага в Покровске.

Читайте также: Отчеты Генштаба состоят все больше из лжи, по факту мы уже практически потеряли Покровск, - Дейнега

Автор: 

Донецкая область (11171) боевые действия (5079) Покровск (878) Мирноград (121) Покровский район (1181)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Пейсатий тілько що зовсім протилежне завідосив
показать весь комментарий
02.11.2025 22:40 Ответить
+11
Це ІПСО! Що собі дозволяє цей Мельник? Доколє?!
Найзеленіший щойно сказав про успіхи. Сирський доповів що все під контролем.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:41 Ответить
+11
Знову ситуацію довели до повною сраки, один в один як в Авдіївці
показать весь комментарий
02.11.2025 22:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пейсатий тілько що зовсім протилежне завідосив
показать весь комментарий
02.11.2025 22:40 Ответить
курва! може полякам показати твій "коментар", щоб вони тебе випердолили з країни поганою мітлою?!
показать весь комментарий
02.11.2025 22:49 Ответить
Покажи
показать весь комментарий
02.11.2025 22:54 Ответить
неодмінно!
показать весь комментарий
02.11.2025 22:56 Ответить
і що не так в коментарі?
показать весь комментарий
02.11.2025 23:08 Ответить
расизм, антисемітизм, недолюдянність, дика тупість
показать весь комментарий
02.11.2025 23:22 Ответить
жоден суд цей закидон не прийме.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:42 Ответить
ненавиджу шкільну прграму совка цитувати але- "є божий суд..." Я правда атеїстка , тому - є суд недолюдяності
показать весь комментарий
02.11.2025 23:46 Ответить
тобто ваш брехливий самосуд
показать весь комментарий
02.11.2025 23:49 Ответить
насмішив !!!

я пам'ятаю скількі в Польщі під'їздах надписів
do gazovni

Після Другої світової війни в Польщі спостерігався сплеск антисемітизму, який призвів до погромів і вбивств євреїв. Наймасовішим із післявоєнних став погром у Кельце 4 липня 1946 року, внаслідок якого загинули 40 людей

Березень 1968. Антисемітська кампанія в Польщі

Mar 8, 2018 - Польські євреї скаржаться, що кількість погроз на їхню адресу збільшується, а у ЗМІ Польщі ведеться активна антисемітська пропаганда.

показать весь комментарий
02.11.2025 23:02 Ответить
Йому за такі висловлювання громадянство поза чергою дадуть в Польщі
показать весь комментарий
02.11.2025 23:08 Ответить
"скрепним" поляки навіть роботи не дають!
показать весь комментарий
02.11.2025 23:13 Ответить
Наймит обісцяний, здохни, падлюка продажна...
показать весь комментарий
02.11.2025 23:12 Ответить
Прилетит вдруг буданга
В голубом вертолете
И бесплатно покажет кино....
показать весь комментарий
02.11.2025 22:54 Ответить
а чому всі мовчат за долю спецури із ГУР, яких Буданов поклав під дронами московитів?
показать весь комментарий
02.11.2025 23:15 Ответить
"поклав" у твоїх "ватно-шизоїдних" мріях,віслюк?
показать весь комментарий
02.11.2025 23:34 Ответить
«СРАТЬєхі» з говнокамадувачем, чергови сидіння отієї Ставки формлять для лохоМарафона, і в чергову тарпоїздку махнуть за кордон!! Нагадили Захисникам України, і поїхали … Акакая разніца ….
Оманські, усе роблять, як і було оговорено??
показать весь комментарий
02.11.2025 22:55 Ответить
Це ІПСО! Що собі дозволяє цей Мельник? Доколє?!
Найзеленіший щойно сказав про успіхи. Сирський доповів що все під контролем.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3L4KhYEwJH0&t=1s

лучшее радіо Ізраїля , Сергій Грабський 3 год тому
Чому ЗСУ прийдеться піти з Покровська .
показать весь комментарий
02.11.2025 23:29 Ответить
жидівка смердяча зникни у пеклі зі своїм їбаним ісраєлем
показать весь комментарий
02.11.2025 23:53 Ответить
Fucking Palestine. Glory to Israel!
показать весь комментарий
03.11.2025 00:07 Ответить
жидло смердяче здохніть усі разом із тим палестін
показать весь комментарий
03.11.2025 00:17 Ответить
Знову ситуацію довели до повною сраки, один в один як в Авдіївці
показать весь комментарий
02.11.2025 22:42 Ответить
брак людей

А ЗЄ це не їбе. У нього вибори.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:44 Ответить
Дядьку, а ти на цьому форумі часом не лайкав ухилянтів?
показать весь комментарий
02.11.2025 22:47 Ответить
Дивлячись, кого ти вважаєш ухилянтами.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:49 Ответить
Лайкав, так і знала...
показать весь комментарий
02.11.2025 22:51 Ответить
Ну голоси у головах притрушених тіток - то окрема проблема.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:53 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2025 23:05 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2025 00:08 Ответить
Ну не Зєлєнского ж, який злив в унітаз 4 повістки, і не роздутий штат поліції. До речі, чи є чим озброїти цих всіх ухилянтів, забезпечити їх одягом і амуніцією, дронами, коліматорнимт прицілами і технікою, ребами для захисту ворожих дронів і звичайно ж зарплатнею, вищою від зарплатні охоронця у супермаркеті? Схоже, про такі речі думати нікому.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:55 Ответить
Мова не про ухилянтів, а про Зеленьського, який злочинно ухиляється від виконання обов'язків верхоголокому.
показать весь комментарий
03.11.2025 00:00 Ответить
моя пропозиція в силі - йдемо в ТЦК та на фронт! мені 62, у тебе "гнили"(і не тільки) ноги, але ти ж колишній "військовий" і в "штурмовики" тебе ж не пошлють!
показать весь комментарий
02.11.2025 22:54 Ответить
Походу тебе семеро тримають, що ти ніяк не дойдеш. 😁
показать весь комментарий
02.11.2025 22:56 Ответить
зрозуміло, "інтернетбоєць"!
показать весь комментарий
02.11.2025 22:59 Ответить
Ти таким себе бачиш? Ну хай буде так.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:00 Ответить
Після виведення військ з Покровська вже можна буде знищити всю русню в місті за допомогою крилатих ракет

показать весь комментарий
02.11.2025 22:44 Ответить
Да трьома тисячами ЗЄлених ракет можна півроісі винести.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:51 Ответить
Виводьте людей, поки ще є якась можливість. *улі ви чекаєте? Повного оточення?
показать весь комментарий
02.11.2025 22:47 Ответить
Тут УЗ-3000 в приоритете, некогда Зегеваре себе голову малозначащим забивать...
показать весь комментарий
02.11.2025 22:48 Ответить
13сотень українських піхотинців(18-22) чомусь щотижня "десантувалися" в Германії.
показать весь комментарий
02.11.2025 22:49 Ответить
нам дуже не вистачає ваших "простирадл".
показать весь комментарий
03.11.2025 00:10 Ответить
Тільки 73 відсотки будуть дивитися черговий вечірній відосик, захоплено відкривши роти і виблискуючи широко відкритими вологими очима і вчергове укріплюючтсь у думці "Хто, як не Він, Найвеличніший! Він вартий керувати нами до пенсії, завдяки йому стоїть Покровськ! Наша Бубачька, наш Голобородька!"
показать весь комментарий
02.11.2025 22:49 Ответить
А Зе сьогодні на відео каже що на Покрвському напрямку успіхи. Кому вірити?
показать весь комментарий
02.11.2025 22:51 Ответить
Вірую тільки Зе!
показать весь комментарий
02.11.2025 22:57 Ответить
пресвята смарагда брехати не буде!
показать весь комментарий
02.11.2025 23:00 Ответить
Я був слабкий, але Президент зміцнив мою віру. Вірую тільки Президенту і Генштабу його.
показать весь комментарий
03.11.2025 00:11 Ответить
Командир роти!!! Який знає максимум 500 метрів фронту... Максимум! В зоні Покровськ Мироноград знаєте скільки бригад???
І де цей дурень з його бредлі???
І стадо дибілів, які йому підгавкують... Люди ви пойміть одне: відступати ми можемо і до Львова, збережемо багато життів...
Юра, нащо ти тих дибілів публікуєш?
Відступати? Нема питань. Яка лінія буде ідеальною для відступу??? По Дніпру?
І далі про садіння клумб і прочу хрєнь. Ви зайдіть на сторінку цього ''воїна'' він воює лише в інтернеті... Стільки постів, що йому блогери позаздрять...
показать весь комментарий
02.11.2025 22:56 Ответить
Ось ти напишеш що ти дов""** коли орки окупують Покровськ?
Я думаю що ні. Тому що...
показать весь комментарий
02.11.2025 23:07 Ответить
Ще одне гівно прихожинське.
Вафєл продажний...
показать весь комментарий
02.11.2025 23:15 Ответить
Що конкретно пропонуєш?
показать весь комментарий
02.11.2025 23:20 Ответить
Якщо перемолоти боєздатні війська, які без логістики будуть нести великі втрати, то до Дніпра доведеться відступати ще раніше.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:39 Ответить
Юра на фронті, а у тебе анальна бронь від падалЬяцька мудило.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:40 Ответить
зе - лох, тряпка, втік.
показать весь комментарий
03.11.2025 00:13 Ответить
ЗЄ проїбав черговий "успішний кейс".
показать весь комментарий
02.11.2025 22:59 Ответить
Зеленський випустив за кордон всіх молодих і здорових
хлопців , а воюватимуть кому 60+ !!
показать весь комментарий
02.11.2025 23:00 Ответить
Чому ти замість них не підеш?
показать весь комментарий
02.11.2025 23:23 Ответить
А ти знаєш де я і який маю вік , що кидаєшся своїми безглуздими
запитаннями ?!
Культура аж пре від тебе 😡
показать весь комментарий
02.11.2025 23:29 Ответить
А, тобто довбаний пенс як завжди гонить молодих на війну. Класика.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:36 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2025 00:05 Ответить
Сам цей ''офіцер'' з Америки розповідає... Саме там він зараз... От така у нас війна.
Командир роти з Америки розповідає кому і куди відступати... І це чмо наврядчи повернеться в Україну... Бо тут війнонька.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:00 Ответить
зе - лох, тряпка, втік.
показать весь комментарий
03.11.2025 00:14 Ответить
А що з цього приводу сказала Безвугла? Вона ж керувала обороною Северодонецька.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:04 Ответить
Не завадило би і верховного поінформувати., ще поїде на позиції вручати нагороду Сирському.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:10 Ответить
Мабуть, не всі бачили,коли найвеличніший фоткався на тлі щита міста-вже тоді це був знак,кривавий.
Не треба було його допускати до міста.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:15 Ответить
Хтось за гундосо-сиркове патякання "в нас все нормально не нагнітайте!" Буде відповідати?! Як і за численні прой**би на фронті , починаючи з чонгара.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:20 Ответить
"Відмова від маневреної війни і утримання СП-к за будь яку ціну врешті-решт доканає армію. А ну і ще побудова клумб замість оборонних споруд", - пише далі офіцер".... Цікаво, як в одній голові можуть поєдуватись протилежні речі?! Якщо ми будуємо оборонні споруди (чим міська забудова Покровська не підходить у якості оборонних споруд?), то передбачається, що особовий склад буде там утримувати позиції, і ніякою маневреної війни бути не може. А якщо ми плануємо вести маневрену війну, то для кого будувати оборонні споруди, для ворога? Проблема ЗСУ крім виснаження, якраз в таких офіцерах. І де ж взяти невиснажений особовий склад, якщо деякі дописувачі верещать, захищаючи ухилянтів?
показать весь комментарий
02.11.2025 23:21 Ответить
Уася, ще розкажи куди подівся спецназ, яким вчора особисто керував буданов?
показать весь комментарий
02.11.2025 23:25 Ответить
Не знаю, мені Буданов не доповідав. Але яке це має відношення до дурних заяв офіцера і мого коменту?
показать весь комментарий
02.11.2025 23:27 Ответить
Заява офіцера адекватна,а дії Буд.-неадекватні:як начальник розвідки,має головою працювати,а не виїжджати до околиць фронту,щоби лише спостерігати,що діється
показать весь комментарий
02.11.2025 23:36 Ответить
1. "Заява офіцера адекватна"... Ну, так, "Кому и кобыла - невеста". 2. "а дії Буд.-неадекватні", офіцер і я у своєму коменті не обговорювали дії Буданова (про які ні ти, ні я абсолютно нічого не знаємо). 3. На підставі чого ти зробив свій висновок про дії Буданова. Ти, взагалі, хоч щось знаєш про його дії? Яка у тебе інформація, де і як діяв Буданов, щоб проаналізувати і зробити висновок? Можеш розповісти про деталі операції, її мету, її задачі, що виконано з поставлених задач, що не виконано?
показать весь комментарий
02.11.2025 23:48 Ответить
Ау, наречений кобили, куди дівся? Всі командуючі, і головнокомандувачі виїжджали до "околиць фронту", і Залужний, і Сирський, і Буданов, і Зеленський, і Порошенко.
показать весь комментарий
03.11.2025 00:02 Ответить
Справжній українець повинен довіряти виключно позитивним новинам з телемарафону, Генштабу та офісу Президента, а не кацапським ІПСО, в яких завжди все пропало. Наші шановні та компетентні лідери стверджують позицію, що хвилюватись нічого, ситуація повністю контрольована, а малочисельні кацапські диверсійні групи, які проникають в місто, одразу ж виявляються і знищуються. Якщо Президент випромінює життєдайний оптимізм, то чому ми, прості смертні, повинні налаштовуватись на негативний перебіг подій??? Ще декілька днів, і Покровськ буде повністю очищений від кацапв, більше того, саме звідси почнеться наш потужний наступ на ворога, який закінчиться неминучою перемогою!!! І я не єдиний хто так думає, зі мною погоджується більшість мешканців нашого інтернету для хворих деменцією!!!
показать весь комментарий
02.11.2025 23:24 Ответить
Я був слабкий, але Президент зміцнив мою віру. Вірую тільки Президенту і Генштабу його.
показать весь комментарий
03.11.2025 00:15 Ответить
"...побудувати нормальні оборонні лінії за Покровськом...", - тобто, наразі вони не нормальні?

Ну, так, наші військові адміністрації будують власний добробут, а не якісь там лінії оборони. Ганьба! Майже 4 роки війни.
Господи, збережи наших захисників!🙏❤️🇺🇦
показать весь комментарий
02.11.2025 23:26 Ответить
Будь-яка оборона тріщатиме, якщо її кожного дня впродовж багатьох місяців будуть накривати КАБами, а логістику - дронами і ракетами, а у відповідь - нічого.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:28 Ответить
"а у відповідь нічого".
Відповідь була від козиря, щоби *нічого".
показать весь комментарий
02.11.2025 23:39 Ответить
Зєрмачня знову вчасно не дасть наказ про вивід військ з практично приреченого міста, а потім втратить в декілька разів більше життів воїнів, коли будуть змушені виходити самі, з відрізаними шляхами, і не підготовленим прикриттям. Завдання в Риго-ОПешних таке?
показать весь комментарий
02.11.2025 23:44 Ответить
Що заважає командирам на місці узгодити свої дії і відвести війська без наказу згори, зберігши життя воїнів?
Невже страх тюрми важливіше ніж життя своїх побратимів?
показать весь комментарий
03.11.2025 00:18 Ответить
 
 