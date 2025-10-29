Заявления Путина об "окружении" Купянска являются его выдумкой и фантазией, - Группировка объединенных сил

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепиться в северной части города. Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются вымыслом и фантазией, не основанной на каких-либо фактических данных на местах", - говорится в заявлении.

В Группировке объединенных сил считают, что диктатор Путин повторяет за своими генералами ложь.

Читайте: Клименко считает ситуацию вокруг Купянска стабилизированной: "Верим заявлениям Генштаба"

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Читайте также: Зеленский: Бои на фронте контролируются, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска