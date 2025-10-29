Заявления Путина об "окружении" Купянска являются его выдумкой и фантазией, - Группировка объединенных сил
Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепиться в северной части города. Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются вымыслом и фантазией, не основанной на каких-либо фактических данных на местах", - говорится в заявлении.
В Группировке объединенных сил считают, что диктатор Путин повторяет за своими генералами ложь.
Что предшествовало?
Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так от правда: на відео тільки частина груп противника, що наразі присутній у Мирнограді із північної сторони.
Логістики на транспорті в місто немає. Ситуація вкрай важка. Брехня, яку поширює УВ Схід, її тільки погіршує.
Стерненко.