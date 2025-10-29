РУС
Заявления Путина об "окружении" Купянска являются его выдумкой и фантазией, - Группировка объединенных сил

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

"В Купянске и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепиться в северной части города. Впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются вымыслом и фантазией, не основанной на каких-либо фактических данных на местах", - говорится в заявлении.

В Группировке объединенных сил считают, что диктатор Путин повторяет за своими генералами ложь.

Читайте: Клименко считает ситуацию вокруг Купянска стабилизированной: "Верим заявлениям Генштаба"

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Читайте также: Зеленский: Бои на фронте контролируются, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска

путин владимир (32409) боевые действия (5053) Харьковская область (1788) Купянский район (477) Купянск (807)
Головнокомандувач днями закликав казати правду.

Так от правда: на відео тільки частина груп противника, що наразі присутній у Мирнограді із північної сторони.

Логістики на транспорті в місто немає. Ситуація вкрай важка. Брехня, яку поширює УВ Схід, її тільки погіршує.

Стерненко.
29.10.2025 15:58 Ответить
А про Покровськ вирішили промовчати?
29.10.2025 16:04 Ответить
за Покровськ інше угрупування вийде в ефір - текст готовлять!
29.10.2025 16:25 Ответить
Кожному українцю слід усвідомити просту річ - все, що розповідає йому влада, є маніпулятивною брехнею. Якщо завжди апріорі дивитись на речі з цієї точки зору, будь-які дії та декларації зеленого блювотиння стають зрозумілими та передбачуваними
29.10.2025 16:25 Ответить
Все заявления *****, по сути являются шизофреническим бредом...
29.10.2025 16:39 Ответить
Так, але каzапня потрохи просувається.
29.10.2025 16:49 Ответить
Як нема оточення то хай туда цар приїде або хоча б Умеров. З прямим каналом, з курбановою зніметься. Або Дикий в бєрєті відосик знімить.
