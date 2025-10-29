РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10019 посетителей онлайн
Новости Бои на Купянском направлении
936 16

Клименко считает ситуацию вокруг Купянска стабилизированной: "Верим заявлениям Генштаба"

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что боевые подразделения активно работают вокруг Купянска Харьковской области и ситуация там стабилизирована.

Об этом он сказал на брифинге в Харькове 29 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так он прокомментировал заявление диктатора РФ Владимира Путина о якобы "окружении" Купянска российскими войсками.

Ситуация в Купянске

"Я могу сказать, в этом случае мы можем верить заявлениям Генерального штаба Украины. Многие наши подразделения работают вокруг Купянска. На сегодняшний день, я считаю, что ситуация стабилизирована", - заявил Клименко.

"Надеюсь, что наши Силы безопасности и обороны смогут сделать все для того, чтобы Купянск не был захвачен врагом", - добавил глава МВД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Бои на фронте контролируемые, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Путин о Куп'янськ і Покровськ

Читайте также: Окружения украинских сил возле Купянска и Покровска нет: Зеленский опроверг российские фейки

Автор: 

Клименко Игорь (439) Харьковская область (1788) Купянский район (477) Купянск (807) война в Украине (6688)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
а ти хіба розумієшся?

ти ж мусорний міністр не навчений воювати
показать весь комментарий
29.10.2025 15:50 Ответить
+3
Який міністр такі і внутрішні справи 🤮
показать весь комментарий
29.10.2025 16:06 Ответить
+1
УСІМ СПЕЦАМ ТАТАРОВА ВІРИ - НУЛЬ - вони раби РИГОбанату на Банковій .
показать весь комментарий
29.10.2025 15:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ти хіба розумієшся?

ти ж мусорний міністр не навчений воювати
показать весь комментарий
29.10.2025 15:50 Ответить
а воно з вумним видом поради роздає,вибивається з ролі,дурень напевно...
показать весь комментарий
29.10.2025 15:53 Ответить
ну треба ж щось провякати в ефірі ..а то всі зельоні гниди влади вякають ..а про мусорів лише тік-токи
показать весь комментарий
29.10.2025 16:02 Ответить
УСІМ СПЕЦАМ ТАТАРОВА ВІРИ - НУЛЬ - вони раби РИГОбанату на Банковій .
показать весь комментарий
29.10.2025 15:51 Ответить
https://glavcom.ua/publications/ahronom-jurist-latifundist-khto-ocholiv-nabu-dosje-na-semena-krivonosa-912745.html

Тут все досьє на Кривоноса людини Кулеби - з ОПУ та ТАРОВА - це той сами директор НАБУ за котрого стояли обдурені картонки!!!
показать весь комментарий
29.10.2025 15:53 Ответить
Читаємо новину У справі Магамедрасулова намагаються знайти щось для підозри голові САП Олександру Клименку, - адвокат Джерело: https://censor.net/ua/n3582244

Робимо взаємологічні співставлення, а звідси висновки - МАЛЮК, КЛИМЕНКО, КРИВОНОС(НАБУ) - спецчуваки на давєріі у ТАТАРОВА...

Й лиш голова САП ОЛЕКСАНДР Клименко був достойним для захисту у тій драмі з картонним майданом - й тепер його починають КУШАТИ татарівські орли на давєріі .

Не плутати двох Клименко- олександо -САП, ІГОР- міністр внутіршіх справ

ВИСНОВОК -справа з плівками Міндіча зараз тримається на тих пресованих-перпресовних вже судами агентах НАБУ (котрих здає їхній же шеф КРИВОНОС) та на голові САП Клименко!

ГЕТЬ ОРЛІВ РИГА ТАТАРОВА!?
показать весь комментарий
29.10.2025 16:12 Ответить
Вмієш ти заспокоїти!
показать весь комментарий
29.10.2025 15:56 Ответить
буба президент? - ви кого хочете наїбать 73?
клименко не зелений ні разу, як у нас венс і тей ше придурок хегсет?
ви кого хоченте наїбать 73?
показать весь комментарий
29.10.2025 15:59 Ответить
Ви про якого Клименко? внутрішнього РИГОтатарівського чи голову САП, на котрого татарівські зараз гонять... ?
показать весь комментарий
29.10.2025 16:13 Ответить
а можна я здам пісь в другана ?
тей все зрозуміє тей все поймйоть
показать весь комментарий
29.10.2025 16:18 Ответить
ось отримала таке

🔹 Детективи НАБУ ведуть слідство у межах процесуального нагляду прокурора САП(Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

🔹 Директор НАБУ керує організаційно, але не може втручатися в конкретні розслідування - ні зупиняти їх, ні вимагати від детективів певних дій.

🔹 Тому, навіть якщо директор або хтось із Банкової невдоволений «незручними» справами (як наприклад, навколо «плівок Міндіча»), закон не дозволяє їм офіційно зупиняти роботу агентів.

Тобто директор НАБУ Кривонос (людина Єрамка судячи з його досьє ) проти керівника САП та своїх агентів разом з ТАТАРОВИМ розвалюють усі наробки вільних агентів та голови САП
показать весь комментарий
29.10.2025 16:31 Ответить
ая к по-простому зовсім - ТО КАРТОНКИ СТОЯЛИ не диркектолра НАБУ )) а за свободу розслідувань агентів НАБУ разом з САП
показать весь комментарий
29.10.2025 16:33 Ответить
Який міністр такі і внутрішні справи 🤮
показать весь комментарий
29.10.2025 16:06 Ответить
Ага вірю генштабу, а ще більше вірю Потужному Нюхаческу!
показать весь комментарий
29.10.2025 16:34 Ответить
усе нармальна завтра пабеда
показать весь комментарий
29.10.2025 16:51 Ответить
 
 