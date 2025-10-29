Клименко считает ситуацию вокруг Купянска стабилизированной: "Верим заявлениям Генштаба"

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что боевые подразделения активно работают вокруг Купянска Харьковской области и ситуация там стабилизирована.

Об этом он сказал на брифинге в Харькове 29 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так он прокомментировал заявление диктатора РФ Владимира Путина о якобы "окружении" Купянска российскими войсками.

Ситуация в Купянске

"Я могу сказать, в этом случае мы можем верить заявлениям Генерального штаба Украины. Многие наши подразделения работают вокруг Купянска. На сегодняшний день, я считаю, что ситуация стабилизирована", - заявил Клименко.

"Надеюсь, что наши Силы безопасности и обороны смогут сделать все для того, чтобы Купянск не был захвачен врагом", - добавил глава МВД.

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

