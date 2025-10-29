Клименко считает ситуацию вокруг Купянска стабилизированной: "Верим заявлениям Генштаба"
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что боевые подразделения активно работают вокруг Купянска Харьковской области и ситуация там стабилизирована.
Об этом он сказал на брифинге в Харькове 29 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так он прокомментировал заявление диктатора РФ Владимира Путина о якобы "окружении" Купянска российскими войсками.
Ситуация в Купянске
"Я могу сказать, в этом случае мы можем верить заявлениям Генерального штаба Украины. Многие наши подразделения работают вокруг Купянска. На сегодняшний день, я считаю, что ситуация стабилизирована", - заявил Клименко.
"Надеюсь, что наши Силы безопасности и обороны смогут сделать все для того, чтобы Купянск не был захвачен врагом", - добавил глава МВД.
Что предшествовало?
Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях - в Покровске и Купянске.
После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
ти ж мусорний міністр не навчений воювати
Тут все досьє на Кривоноса людини Кулеби - з ОПУ та ТАРОВА - це той сами директор НАБУ за котрого стояли обдурені картонки!!!
Робимо взаємологічні співставлення, а звідси висновки - МАЛЮК, КЛИМЕНКО, КРИВОНОС(НАБУ) - спецчуваки на давєріі у ТАТАРОВА...
Й лиш голова САП ОЛЕКСАНДР Клименко був достойним для захисту у тій драмі з картонним майданом - й тепер його починають КУШАТИ татарівські орли на давєріі .
Не плутати двох Клименко- олександо -САП, ІГОР- міністр внутіршіх справ
ВИСНОВОК -справа з плівками Міндіча зараз тримається на тих пресованих-перпресовних вже судами агентах НАБУ (котрих здає їхній же шеф КРИВОНОС) та на голові САП Клименко!
ГЕТЬ ОРЛІВ РИГА ТАТАРОВА!?
клименко не зелений ні разу, як у нас венс і тей ше придурок хегсет?
ви кого хоченте наїбать 73?
тей все зрозуміє тей все поймйоть
🔹 Детективи НАБУ ведуть слідство у межах процесуального нагляду прокурора САП(Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).
🔹 Директор НАБУ керує організаційно, але не може втручатися в конкретні розслідування - ні зупиняти їх, ні вимагати від детективів певних дій.
🔹 Тому, навіть якщо директор або хтось із Банкової невдоволений «незручними» справами (як наприклад, навколо «плівок Міндіча»), закон не дозволяє їм офіційно зупиняти роботу агентів.
Тобто директор НАБУ Кривонос (людина Єрамка судячи з його досьє ) проти керівника САП та своїх агентів разом з ТАТАРОВИМ розвалюють усі наробки вільних агентів та голови САП