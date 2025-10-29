Клименко вважає ситуацію навколо Куп’янська стабілізованою: "Віримо заявам Генштабу"
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що бойових підрозділів багато працює навколо Куп'янська Харківської області й ситуація там стабілізована.
Про це він сказав на брифінгу у Харкові 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Так він прокоментував заяву диктатора РФ Володимира Путіна про нібито "оточення" Куп'янська російськими військами.
Ситуація в Куп'янську
"Я можу сказати, в цьому випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу України. Наших багато підрозділів працює навколо Куп'янська. На сьогодні, я вважаю, що ситуація стабілізована", - заявив Клименко.
"Сподіваюся, що наші Сили безпеки та оборони зможуть все зробити для того, щоб Куп'янськ не був захоплений ворогом", - додав очільник МВС.
Що передувало?
Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
ти ж мусорний міністр не навчений воювати
Тут все досьє на Кривоноса людини Кулеби - з ОПУ та ТАРОВА - це той сами директор НАБУ за котрого стояли обдурені картонки!!!
Робимо взаємологічні співставлення, а звідси висновки - МАЛЮК, КЛИМЕНКО, КРИВОНОС(НАБУ) - спецчуваки на давєріі у ТАТАРОВА...
Й лиш голова САП ОЛЕКСАНДР Клименко був достойним для захисту у тій драмі з картонним майданом - й тепер його починають КУШАТИ татарівські орли на давєріі .
Не плутати двох Клименко- олександо -САП, ІГОР- міністр внутіршіх справ
ВИСНОВОК -справа з плівками Міндіча зараз тримається на тих пресованих-перпресовних вже судами агентах НАБУ (котрих здає їхній же шеф КРИВОНОС) та на голові САП Клименко!
ГЕТЬ ОРЛІВ РИГА ТАТАРОВА!?
клименко не зелений ні разу, як у нас венс і тей ше придурок хегсет?
ви кого хоченте наїбать 73?
тей все зрозуміє тей все поймйоть
🔹 Детективи НАБУ ведуть слідство у межах процесуального нагляду прокурора САП(Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).
🔹 Директор НАБУ керує організаційно, але не може втручатися в конкретні розслідування - ні зупиняти їх, ні вимагати від детективів певних дій.
🔹 Тому, навіть якщо директор або хтось із Банкової невдоволений «незручними» справами (як наприклад, навколо «плівок Міндіча»), закон не дозволяє їм офіційно зупиняти роботу агентів.
Тобто директор НАБУ Кривонос (людина Єрамка судячи з його досьє ) проти керівника САП та своїх агентів разом з ТАТАРОВИМ розвалюють усі наробки вільних агентів та голови САП