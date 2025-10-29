УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9849 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Куп’янському напрямку
1 204 16

Клименко вважає ситуацію навколо Куп’янська стабілізованою: "Віримо заявам Генштабу"

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що бойових підрозділів багато працює навколо Куп'янська Харківської області й ситуація там стабілізована.

Про це він сказав на брифінгу у Харкові 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так він прокоментував заяву диктатора РФ Володимира Путіна про нібито "оточення" Куп'янська російськими військами.

Ситуація в Куп'янську

"Я можу сказати, в цьому випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу України. Наших багато підрозділів працює навколо Куп'янська. На сьогодні, я вважаю, що ситуація стабілізована", - заявив Клименко.

"Сподіваюся, що наші Сили безпеки та оборони зможуть все зробити для того, щоб Куп'янськ не був захоплений ворогом", - додав очільник МВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Путін про Куп'янськ і Покровськ

Також читайте: Оточення українських сил біля Куп’янська та Покровська немає: Зеленський спростував російські фейки

Автор: 

Клименко Ігор (528) Харківська область (1816) Куп’янський район (475) Куп’янськ (932) війна в Україні (6740)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
а ти хіба розумієшся?

ти ж мусорний міністр не навчений воювати
показати весь коментар
29.10.2025 15:50 Відповісти
+6
Який міністр такі і внутрішні справи 🤮
показати весь коментар
29.10.2025 16:06 Відповісти
+3
а воно з вумним видом поради роздає,вибивається з ролі,дурень напевно...
показати весь коментар
29.10.2025 15:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ти хіба розумієшся?

ти ж мусорний міністр не навчений воювати
показати весь коментар
29.10.2025 15:50 Відповісти
а воно з вумним видом поради роздає,вибивається з ролі,дурень напевно...
показати весь коментар
29.10.2025 15:53 Відповісти
ну треба ж щось провякати в ефірі ..а то всі зельоні гниди влади вякають ..а про мусорів лише тік-токи
показати весь коментар
29.10.2025 16:02 Відповісти
УСІМ СПЕЦАМ ТАТАРОВА ВІРИ - НУЛЬ - вони раби РИГОбанату на Банковій .
показати весь коментар
29.10.2025 15:51 Відповісти
https://glavcom.ua/publications/ahronom-jurist-latifundist-khto-ocholiv-nabu-dosje-na-semena-krivonosa-912745.html

Тут все досьє на Кривоноса людини Кулеби - з ОПУ та ТАРОВА - це той сами директор НАБУ за котрого стояли обдурені картонки!!!
показати весь коментар
29.10.2025 15:53 Відповісти
Читаємо новину У справі Магамедрасулова намагаються знайти щось для підозри голові САП Олександру Клименку, - адвокат Джерело: https://censor.net/ua/n3582244

Робимо взаємологічні співставлення, а звідси висновки - МАЛЮК, КЛИМЕНКО, КРИВОНОС(НАБУ) - спецчуваки на давєріі у ТАТАРОВА...

Й лиш голова САП ОЛЕКСАНДР Клименко був достойним для захисту у тій драмі з картонним майданом - й тепер його починають КУШАТИ татарівські орли на давєріі .

Не плутати двох Клименко- олександо -САП, ІГОР- міністр внутіршіх справ

ВИСНОВОК -справа з плівками Міндіча зараз тримається на тих пресованих-перпресовних вже судами агентах НАБУ (котрих здає їхній же шеф КРИВОНОС) та на голові САП Клименко!

ГЕТЬ ОРЛІВ РИГА ТАТАРОВА!?
показати весь коментар
29.10.2025 16:12 Відповісти
Вмієш ти заспокоїти!
показати весь коментар
29.10.2025 15:56 Відповісти
буба президент? - ви кого хочете наїбать 73?
клименко не зелений ні разу, як у нас венс і тей ше придурок хегсет?
ви кого хоченте наїбать 73?
показати весь коментар
29.10.2025 15:59 Відповісти
Ви про якого Клименко? внутрішнього РИГОтатарівського чи голову САП, на котрого татарівські зараз гонять... ?
показати весь коментар
29.10.2025 16:13 Відповісти
а можна я здам пісь в другана ?
тей все зрозуміє тей все поймйоть
показати весь коментар
29.10.2025 16:18 Відповісти
ось отримала таке

🔹 Детективи НАБУ ведуть слідство у межах процесуального нагляду прокурора САП(Спеціалізованої антикорупційної прокуратури).

🔹 Директор НАБУ керує організаційно, але не може втручатися в конкретні розслідування - ні зупиняти їх, ні вимагати від детективів певних дій.

🔹 Тому, навіть якщо директор або хтось із Банкової невдоволений «незручними» справами (як наприклад, навколо «плівок Міндіча»), закон не дозволяє їм офіційно зупиняти роботу агентів.

Тобто директор НАБУ Кривонос (людина Єрамка судячи з його досьє ) проти керівника САП та своїх агентів разом з ТАТАРОВИМ розвалюють усі наробки вільних агентів та голови САП
показати весь коментар
29.10.2025 16:31 Відповісти
ая к по-простому зовсім - ТО КАРТОНКИ СТОЯЛИ не диркектолра НАБУ )) а за свободу розслідувань агентів НАБУ разом з САП
показати весь коментар
29.10.2025 16:33 Відповісти
Який міністр такі і внутрішні справи 🤮
показати весь коментар
29.10.2025 16:06 Відповісти
Ага вірю генштабу, а ще більше вірю Потужному Нюхаческу!
показати весь коментар
29.10.2025 16:34 Відповісти
усе нармальна завтра пабеда
показати весь коментар
29.10.2025 16:51 Відповісти
 
 