Клименко вважає ситуацію навколо Куп’янська стабілізованою: "Віримо заявам Генштабу"

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що бойових підрозділів багато працює навколо Куп'янська Харківської області й ситуація там стабілізована.

Про це він сказав на брифінгу у Харкові 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так він прокоментував заяву диктатора РФ Володимира Путіна про нібито "оточення" Куп'янська російськими військами.

Ситуація в Куп'янську

"Я можу сказати, в цьому випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу України. Наших багато підрозділів працює навколо Куп'янська. На сьогодні, я вважаю, що ситуація стабілізована", - заявив Клименко.

"Сподіваюся, що наші Сили безпеки та оборони зможуть все зробити для того, щоб Куп'янськ не був захоплений ворогом", - додав очільник МВС.

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

