Зеленський: Бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська

Українські сили успішно відбивають атаки ворога на кількох напрямках фронту, знищуючи російські підрозділи та контролюючи ситуацію біля Покровська та Куп’янська.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це президент України Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів.

"Біля Покровська нарощуємо угруповання для захисту. Близько 200 "рускіх" там є в різних місцях – ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування "рускімі" з тієї чи іншої точки – їх знаходять і знищують", – сказав Зеленський.

Він повідомив, що ворог намагався змістити головну вісь наступу до Куп’янська, проте наразі не має достатніх сил та ресурсів для успішного просування. За словами президента, на Новопавлівському напрямку бої тривають у шести населених пунктах, але українські війська контролюють ситуацію, не дозволяючи противнику досягти стратегічних успіхів.

"Було 8, потім 4, зараз 6. Тобто ситуація вже певний час у таких межах, і вдається не допускати розширення проблем на цьому напрямку", – уточнив президент.

Ситуація на інших ділянках фронту

На Сумському напрямку українські сили просунулися вперед на 700 метрів. У районі Лиману противник повністю втратив наступальну ініціативу, а під Часовим Яром та Костянтинівкою росіяни не досягли жодних успіхів.

"Ворог використовував свої ССО, і був знищений", – підсумував Зеленський.

