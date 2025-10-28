УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9929 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку
1 049 9

Зеленський: Бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська

покровськ

Українські сили успішно відбивають атаки ворога на кількох напрямках фронту, знищуючи російські підрозділи та контролюючи ситуацію біля Покровська та Куп’янська.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", про це президент України Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів.

"Біля Покровська нарощуємо угруповання для захисту. Близько 200 "рускіх" там є в різних місцях – ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування "рускімі" з тієї чи іншої точки – їх знаходять і знищують", – сказав Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він повідомив, що ворог намагався змістити головну вісь наступу до Куп’янська, проте наразі не має достатніх сил та ресурсів для успішного просування. За словами президента, на Новопавлівському напрямку бої тривають у шести населених пунктах, але українські війська контролюють ситуацію, не дозволяючи противнику досягти стратегічних успіхів.

"Було 8, потім 4, зараз 6. Тобто ситуація вже певний час у таких межах, і вдається не допускати розширення проблем на цьому напрямку", – уточнив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відбито масовану механізовану атаку окупантів біля Добропілля: ворог втратив 15 одиниць техніки. ВIДЕО

Ситуація на інших ділянках фронту

На Сумському напрямку українські сили просунулися вперед на 700 метрів. У районі Лиману противник повністю втратив наступальну ініціативу, а під Часовим Яром та Костянтинівкою росіяни не досягли жодних успіхів.

"Ворог використовував свої ССО, і був знищений", – підсумував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася, - FT

Автор: 

Зеленський Володимир (25981) Донецька область (9933) Покровськ (877) Харківська область (1812) Покровський район (1149) Куп’янський район (473) Куп’янськ (931)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у Торському що? Теж контрольовано все? Контролюють ті де Білли, що карти з оперативними планами у Тік-Ток виставляють? Чи Головком, який для актуальних рішень використовкє оперативні карти місячнох давнини?
показати весь коментар
28.10.2025 10:30 Відповісти
Ви про Валіка Мінько ,який став головним штурмовиком з подачі Сирського , зеленим на радість ?
показати весь коментар
28.10.2025 11:20 Відповісти
Як завжди каже те, що подобається наріду, який живе ділеко від лінії фронту. А в нас ситуація зовсім інша і не така, про яку розповідає Боневтік Потужно-Брехливий.
показати весь коментар
28.10.2025 10:35 Відповісти
Коли вже вивчиш ніякі не русскі ,а кацапи варвари ,ну хочаб росіяни,але кому це я пояснюю ,йому цього не зрозуміти він далекий від історія як всього українського.
показати весь коментар
28.10.2025 10:37 Відповісти
на богатирські справи
нас воля сталіна зеленьского вела
він разом з нами йшов у строю
він разом з нами був у бою
показати весь коментар
28.10.2025 10:40 Відповісти
брешет как троцкий и по масти такой же
показати весь коментар
28.10.2025 11:03 Відповісти
Брехло Зелене! Коли вже Україна позбудеться цього брехуна безпринципного?!
показати весь коментар
28.10.2025 11:35 Відповісти
 
 