Бои на фронте контролируются: украинские военные уничтожают российские подразделения возле Покровска и Купянска, - Зеленский

Украинские силы успешно отражают атаки врага на нескольких направлениях фронта, уничтожая российские подразделения и контролируя ситуацию возле Покровска и Купянска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на закрытой встрече для журналистов.

"Возле Покровска наращиваем группировку для защиты. Около 200 "русских" там есть в разных местах - мы видим это дронами. Как только они вылезают, как только есть огневое применение "русскими" с той или иной точки - их находят и уничтожают", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что враг пытался сместить главную ось наступления в Купянск, однако пока не имеет достаточных сил и ресурсов для успешного продвижения. По словам президента, на Новопавловском направлении бои продолжаются в шести населенных пунктах, но украинские войска контролируют ситуацию, не позволяя противнику достичь стратегических успехов.

"Было 8, потом 4, сейчас 6. То есть ситуация уже определенное время в таких пределах, и удается не допускать расширения проблем на этом направлении", - уточнил президент.

Ситуация на других участках фронта

На Сумском направлении украинские силы продвинулись вперед на 700 метров. В районе Лимана противник полностью потерял наступательную инициативу, а под Часовым Яром и Константиновкой россияне не достигли никаких успехов.

"Враг использовал свои ССО, и был уничтожен", - подытожил Зеленский.

