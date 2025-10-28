РУС
Новости Ситуация на Покровском направлении
Бои на фронте контролируются: украинские военные уничтожают российские подразделения возле Покровска и Купянска, - Зеленский

покровськ

Украинские силы успешно отражают атаки врага на нескольких направлениях фронта, уничтожая российские подразделения и контролируя ситуацию возле Покровска и Купянска.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на закрытой встрече для журналистов.

"Возле Покровска наращиваем группировку для защиты. Около 200 "русских" там есть в разных местах - мы видим это дронами. Как только они вылезают, как только есть огневое применение "русскими" с той или иной точки - их находят и уничтожают", - сказал Зеленский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он сообщил, что враг пытался сместить главную ось наступления в Купянск, однако пока не имеет достаточных сил и ресурсов для успешного продвижения. По словам президента, на Новопавловском направлении бои продолжаются в шести населенных пунктах, но украинские войска контролируют ситуацию, не позволяя противнику достичь стратегических успехов.

"Было 8, потом 4, сейчас 6. То есть ситуация уже определенное время в таких пределах, и удается не допускать расширения проблем на этом направлении", - уточнил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отражена массированная механизированная атака оккупантов возле Доброполья: враг потерял 15 единиц техники. ВИДЕО

Ситуация на других участках фронта

На Сумском направлении украинские силы продвинулись вперед на 700 метров. В районе Лимана противник полностью потерял наступательную инициативу, а под Часовым Яром и Константиновкой россияне не достигли никаких успехов.

"Враг использовал свои ССО, и был уничтожен", - подытожил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась, - FT

Зеленский Владимир (22416) Донецкая область (11103) Покровск (840) Харьковская область (1782) Покровский район (1131) Купянский район (474) Купянск (805)
А у Торському що? Теж контрольовано все? Контролюють ті де Білли, що карти з оперативними планами у Тік-Ток виставляють? Чи Головком, який для актуальних рішень використовкє оперативні карти місячнох давнини?
28.10.2025 10:30 Ответить
Ви про Валіка Мінько ,який став головним штурмовиком з подачі Сирського , зеленим на радість ?
28.10.2025 11:20 Ответить
Як завжди каже те, що подобається наріду, який живе ділеко від лінії фронту. А в нас ситуація зовсім інша і не така, про яку розповідає Боневтік Потужно-Брехливий.
28.10.2025 10:35 Ответить
Коли вже вивчиш ніякі не русскі ,а кацапи варвари ,ну хочаб росіяни,але кому це я пояснюю ,йому цього не зрозуміти він далекий від історія як всього українського.
28.10.2025 10:37 Ответить
на богатирські справи
нас воля сталіна зеленьского вела
він разом з нами йшов у строю
він разом з нами був у бою
28.10.2025 10:40 Ответить
брешет как троцкий и по масти такой же
28.10.2025 11:03 Ответить
Брехло Зелене! Коли вже Україна позбудеться цього брехуна безпринципного?!
28.10.2025 11:35 Ответить
 
 