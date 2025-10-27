РФ усилила наступление на востоке Украины. Основная цель – агломерация Покровск – Мирноград, – FT
Россия усилила наступательную операцию на востоке Украины на фоне провала мирных усилий под эгидой Соединенных Штатов, а часть российских войск вошла в оплот Покровска.
Об этом пишет The Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Путин приказал захватить Покровск до середины ноября
Отмечается, что ранее Украина опровергла заявления России о том, что ее войска полностью окружили украинские силы в Покровске, который до прошлого года был логистическим центром и, в случае захвата, мог бы стать плацдармом для дальнейшего продвижения российских войск,
Однако в воскресенье Генеральный штаб Украины признал, что около 200 российских военных вошли в Покровск, и что на нескольких горячих точках вдоль 1000-километровой линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Зеленский признал "сложную ситуацию" в Покровске.
"Везде идут ожесточенные бои, в том числе на подступах к городу, в самом городе действуют диверсионные группы, а логистика затруднена", - заявил он в воскресенье.
Продвижение врага на Донетчине
В рамках наступательной операции, которая длится уже несколько месяцев, российские войска медленно продвигаются на нескольких участках фронта и недавно достигли окрестностей городов Лиман и Константиновка.
Наряду с Покровском, оба города расположены в Донецкой области, которую Путин требовал передать России как условие для прекращения огня.
Бои стали более хаотичными, поскольку обе стороны все чаще используют дроны со взрывчаткой для ударов по транспортным колоннам и военной технике на расстоянии до 20 км от линии соприкосновения. Украинская группа мониторинга боевых действий DeepState сообщила в воскресенье, что украинские войска освободили три села к северу от Покровска.
Агломерация Покровск - Мирноград
Как пишет FT, основные наступательные действия России остаются сосредоточенными на агломерации Покровск - Мирноград, двух шахтерских городах с довоенным населением около 100 тысяч человек.
В прошлом году российские войска медленно продвигались к северу и югу от этих двух городов, пытаясь окружить их или вывести важные логистические маршруты в зону досягаемости своих беспилотников.
Однако в последние недели ситуация вокруг Покровска значительно ухудшилась, поскольку небольшие группы российских подразделений начали проникать через слабо укомплектованные украинские оборонительные позиции и входить в город.
Напомним, на днях "Украинская правда" со ссылкой на военных рассказала о критической ситуации в Покровске. По их словам, в городе находилось не менее 250 российских оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в частности операторов БПЛА. Логистика в город под полным контролем российских дронов.
