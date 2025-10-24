Ситуация в Покровске критическая, логистика в Мирноград затруднена. Угроза окружения ВСУ все ближе, - СМИ

В Покровске Донецкой области находится не менее 250 российских оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БПЛА. Логистика в город под полным контролем российских дронов.

О ситуации в городе рассказали "Украинской правде" двое офицеров, которые длительное время находятся на этом направлении, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в Покровске сейчас

По словам военных, оккупанты контролируют линии снабжения в город FPV-дронами, из-за чего украинским военным приходится преодолевать расстояния по 10-15 км пешком до своих позиций.

Офицеры рассказали УП, что после июльской зачистки россияне снова проникли в Покровск, что произошло примерно в середине августа. С тех пор оккупанты создали несколько точек накопления в самом городе и вокруг него, из которых они продолжают двигаться.

Одной из таких зон является район железной дороги между Покровском и Гришиным, а также линия Даченское - Новопавловка - Гнатовка.

Расстрелы украинских бойцов

Именно эти группы войск РФ осуществляют расстрелы украинских военных в Покровске.

Представители одной из бригад, удерживающей позиции поблизости, подтвердили факты уличных боев и сообщили о случаях, когда россияне расстреливали операторов БПЛА и вступали в стрелковые стычки с артиллеристами и противотанкистами внутри Покровска.

Часть украинских укреплений сохранились и на направлении южнее города, но связь с некоторыми подразделениями скудная; некоторые точки на карте оказываются фактически "пустыми" или занятыми ранеными вместо боеспособных подразделений.

"Пехота практически отрезана от управления. Мы их слышим (по рации), стараемся сбрасывать водичку, люди по 2,5-3 месяца на позициях. Для нашей бригады - это долго, потому что мы всегда старались проводить ротации. В самом Покровске, только из того, что я знаю - 250 пид#ров, на самом деле, думаю, цифра еще больше. Практически на каждой улице бои, у нас ежедневно есть 200 и 300", - отметил один из офицеров.

Логистика затруднена

По словам военного, вывести раненых чрезвычайно сложно, потому что много посадок и подступов уже контролирует противник.

Даже эвакуация двух раненых, которую удалось реализовать утром, завершилась тем, что FPV-дрон нанес ранения тем, кто пытался вынести раненых, один из которых был в тяжелом состоянии.

"Самая большая проблема - это то, что трудно проводить логистику. Часть дороги можно преодолеть на авто, но потом идти пешком 10-15 километров. И все это время нести БК, дроны, провизию. Вся дорога контролируется FPV-дронами на оптоволокне, очень много дронов-ждунов, дистанционного минирования, на котором каждый день кто-то погибает. НРК дали поздно", - добавляет офицер.

Ухудшение ситуации в Покровске затрагивает и его город-сателлит - Мирноград

Мирноград является логистическим "плечом": снабжение в этот город проходит через Покровск и превышает 20 км.

Украинские военные уже фиксировали продвижение врага на северных подступах к Мирнограду. Отмечается, что в случае падения Покровска гарнизон Мирнограда может оказаться в окружении.

Риск окружения ВСУ

Как отмечают оборонцы, ситуация развивается по наихудшему сценарию: Покровск "падает" более быстро, чем ожидали подразделения.

"Покровск сыпется слишком быстро, мы такого не ожидали. На севере Мирнограда есть немного пид#ров, на юге просачиваются малые группы, но в целом ситуация лучше, чем в Покровске. Но если ляжет Покровск, то для гарнизона в Мирнограде выхода не будет. У нас логистика в Мирноград - более 20 км. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно. Родинское поджимают (россияне), Красный Лиман под#рамы. Люди работают на пределе, понимают, что окружение все ближе", - отметил второй собеседник УП.

Ситуация в Покровске и Мирнограде ухудшается уже несколько месяцев и сейчас является критической. Россияне продолжают контролировать воздушное пространство, постоянно летая на FPV-дронах, что затрудняет логистику украинских подразделений. Покровск и Мирноград, уже не первый месяц находятся в условиях дронового окружения и рискуют оказаться в реальном окружении в конце октября, добавляет "Украинская правда".