РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7039 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Угроза окружения ВСУ на Покровском направлении
2 685 49

Ситуация в Покровске критическая, логистика в Мирноград затруднена. Угроза окружения ВСУ все ближе, - СМИ

В Покровске Донецкой области находится не менее 250 российских оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БПЛА. Логистика в город под полным контролем российских дронов.

О ситуации в городе рассказали "Украинской правде" двое офицеров, которые длительное время находятся на этом направлении, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в Покровске сейчас

По словам военных, оккупанты контролируют линии снабжения в город FPV-дронами, из-за чего украинским военным приходится преодолевать расстояния по 10-15 км пешком до своих позиций.

Офицеры рассказали УП, что после июльской зачистки россияне снова проникли в Покровск, что произошло примерно в середине августа. С тех пор оккупанты создали несколько точек накопления в самом городе и вокруг него, из которых они продолжают двигаться.

Одной из таких зон является район железной дороги между Покровском и Гришиным, а также линия Даченское - Новопавловка - Гнатовка.

Военные для УП: Покровск находится в критической ситуации
Фото: Украинская правда

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении враг атаковал 37 раз, обезврежено 97 оккупантов, - Генштаб

Расстрелы украинских бойцов

Именно эти группы войск РФ осуществляют расстрелы украинских военных в Покровске.

Представители одной из бригад, удерживающей позиции поблизости, подтвердили факты уличных боев и сообщили о случаях, когда россияне расстреливали операторов БПЛА и вступали в стрелковые стычки с артиллеристами и противотанкистами внутри Покровска.

Часть украинских укреплений сохранились и на направлении южнее города, но связь с некоторыми подразделениями скудная; некоторые точки на карте оказываются фактически "пустыми" или занятыми ранеными вместо боеспособных подразделений.

"Пехота практически отрезана от управления. Мы их слышим (по рации), стараемся сбрасывать водичку, люди по 2,5-3 месяца на позициях. Для нашей бригады - это долго, потому что мы всегда старались проводить ротации. В самом Покровске, только из того, что я знаю - 250 пид#ров, на самом деле, думаю, цифра еще больше. Практически на каждой улице бои, у нас ежедневно есть 200 и 300", - отметил один из офицеров.

Читайте также: В Покровске уничтожено 90% домов, враг контролирует все подъездные пути, - ОВА

Логистика затруднена

По словам военного, вывести раненых чрезвычайно сложно, потому что много посадок и подступов уже контролирует противник.

Даже эвакуация двух раненых, которую удалось реализовать утром, завершилась тем, что FPV-дрон нанес ранения тем, кто пытался вынести раненых, один из которых был в тяжелом состоянии.

"Самая большая проблема - это то, что трудно проводить логистику. Часть дороги можно преодолеть на авто, но потом идти пешком 10-15 километров. И все это время нести БК, дроны, провизию. Вся дорога контролируется FPV-дронами на оптоволокне, очень много дронов-ждунов, дистанционного минирования, на котором каждый день кто-то погибает. НРК дали поздно", - добавляет офицер.

Также читайте: Сутки на Донетчине: под ударами Мирноград, Краматорск, Славянск и Константиновка, 2 человека погибли, 20 - ранены. ФОТОрепортаж

Ухудшение ситуации в Покровске затрагивает и его город-сателлит - Мирноград

Мирноград является логистическим "плечом": снабжение в этот город проходит через Покровск и превышает 20 км.

Украинские военные уже фиксировали продвижение врага на северных подступах к Мирнограду. Отмечается, что в случае падения Покровска гарнизон Мирнограда может оказаться в окружении.

Военные для УП: Покровск находится в критической ситуации
Фото: Украинская правда

Риск окружения ВСУ

Как отмечают оборонцы, ситуация развивается по наихудшему сценарию: Покровск "падает" более быстро, чем ожидали подразделения.

"Покровск сыпется слишком быстро, мы такого не ожидали. На севере Мирнограда есть немного пид#ров, на юге просачиваются малые группы, но в целом ситуация лучше, чем в Покровске. Но если ляжет Покровск, то для гарнизона в Мирнограде выхода не будет. У нас логистика в Мирноград - более 20 км. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно. Родинское поджимают (россияне), Красный Лиман под#рамы. Люди работают на пределе, понимают, что окружение все ближе", - отметил второй собеседник УП.

Также читайте: Оккупанты хаотично передвигаются по Покровску, - 68 ОЕБр

Ситуация в Покровске и Мирнограде ухудшается уже несколько месяцев и сейчас является критической. Россияне продолжают контролировать воздушное пространство, постоянно летая на FPV-дронах, что затрудняет логистику украинских подразделений. Покровск и Мирноград, уже не первый месяц находятся в условиях дронового окружения и рискуют оказаться в реальном окружении в конце октября, добавляет "Украинская правда".

Автор: 

окружение (53) Донецкая область (11068) ВСУ (7042) Покровск (830) Мирноград (112) Покровский район (1113) война в Украине (6652)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
українським військовим доводиться долати відстані по 10-15 км пішки до своїх позицій

А який в цьому сенс? Поки дойдеш до позицій - задовбешся . А яй і забув. Нішагу назад, позаді Єрмак
показать весь комментарий
24.10.2025 23:10 Ответить
+5
Приклад нікчемного втручання в дії військових, отого СРАТЬєха з помічників ригоАНАЛІВ, дає свої наслідки!!
Нагадив, і поїхав ошиваться за кордоном!!
показать весь комментарий
24.10.2025 23:09 Ответить
+5
Ну тобто наших бійців, які там ще знаходяться, просто кинули помирати замість того, шоб вчасно вивести. Геніальне командування. А потім ще дивуються, чому ж це люди більше категорично не хочуть приймати в цьому всьому участь.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приклад нікчемного втручання в дії військових, отого СРАТЬєха з помічників ригоАНАЛІВ, дає свої наслідки!!
Нагадив, і поїхав ошиваться за кордоном!!
показать весь комментарий
24.10.2025 23:09 Ответить
Приклад того, що армією керують гниди.
(як казав колись Петлюра).
показать весь комментарий
24.10.2025 23:20 Ответить
По ходу "Фортеця Покровськ" повторює долю всіх попередніх "фортець"...
показать весь комментарий
24.10.2025 23:32 Ответить
Потрібна допомога - бо шо за муйня? - 200 - 300 кацапів верховодять в місті
показать весь комментарий
24.10.2025 23:09 Ответить
Воюють по совку. Треба вбити кожного щоб виколупати.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:28 Ответить
Треба ФАБами виносити місця іх накопичення. Помітили 2-3 кацапа в будинку/підвалі - ФАБ туди. Але де ж взяти ФАБи, бо потужний 2 роки назад говорив про них, а їх як не було, так і немає. Кацапи вжеїх модернізували так, що до Одеси долітають.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:41 Ответить
українським військовим доводиться долати відстані по 10-15 км пішки до своїх позицій

А який в цьому сенс? Поки дойдеш до позицій - задовбешся . А яй і забув. Нішагу назад, позаді Єрмак
показать весь комментарий
24.10.2025 23:10 Ответить
До речі ось вам і відповідь звідки поодинокі кацапи в полі, яких б'ють дронами, а форумчани дивуються шо сі вони там посеред поля саменькі заблукали. Ні вони не заблукали, вони просто пішки йдуть на позиції...
показать весь комментарий
24.10.2025 23:13 Ответить
Зелений томагавк вже в дорозі
показать весь комментарий
24.10.2025 23:11 Ответить
Не поширюйте брехливу інформацію, ніяких кацапів в Покровську немає, ніяка логістика не є ускладнена і ніякого оточення і близько немає! Кацапстанці знишуються ще на підходах до міста!
показать весь комментарий
24.10.2025 23:11 Ответить
Ще один диванний перемогобот
показать весь комментарий
24.10.2025 23:14 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показать весь комментарий
24.10.2025 23:37 Ответить
Вже всі пішли, а ви зволійте п....здувати за нами.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:41 Ответить
*********** я нікуди не збираюсь йти, а тебе послав підараса ***** такого!
показать весь комментарий
24.10.2025 23:43 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2025 23:30 Ответить
Якщо тобі щось не подобається то можеш іти *****!
показать весь комментарий
24.10.2025 23:39 Ответить
Заради всього, пишіть трохи тихіше, муді дзвенять, коли пишите.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:40 Ответить
Закрий свої вуха якщо тобі дзвенить!
показать весь комментарий
24.10.2025 23:44 Ответить
Ну тобто наших бійців, які там ще знаходяться, просто кинули помирати замість того, шоб вчасно вивести. Геніальне командування. А потім ще дивуються, чому ж це люди більше категорично не хочуть приймати в цьому всьому участь.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:12 Ответить
та щей з таким головним камандіром штурмовиків
показать весь комментарий
24.10.2025 23:15 Ответить
Господи, це просто крінж якийсь.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:16 Ответить
Вчасно вивести, куди? В Польщу? Чи вивести з міста в чисте поле окопі тримати оборону? Якщо місто впаде то весь фронт буде відступати до наступної лінії міст. А значить піддати їх знищенню разом з сотнями тисяч жителів. І так до самого польського кордону
показать весь комментарий
24.10.2025 23:42 Ответить
Як відзначають оборонці, ситуація розвивається за найгіршим сценарієм: Покровськ "падає" надто швидко, ніж очікували підрозділи.

Верховний головнокомандувач Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Сирський та Генштаб - вміло керують армією.
Найкращі...
Зливають все, що можуть.

"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди",- Симон Петлюра.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:14 Ответить
Українські гниди в рази більше шкоди роблять своїм же, ніж ворогу.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:19 Ответить
Тому вони і гниди...
Всі ці генерали, адмірали, головнокомандувачі, ітд.
Це і є гниди, які готові навіть служити пуйлу, зрадивши Україну.
Тому і результат такий на фронті.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:23 Ответить
Як таке можливо? Потужний ********** же казав, що Україна не програє.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:15 Ответить
Не потрібно паніки! Просто незначні ДРГ просочуються і тут же знищуються.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:22 Ответить
250 чоловік - це незначні дрг у тебе?
показать весь комментарий
24.10.2025 23:31 Ответить
"Покровськ сиплеться занадто швидко, ми такого не очікували. Джерело: https://censor.net/ua/n3581559

Ти в це віриш? Я вірю тільки повідомленнями Генштабу.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:34 Ответить
Які ще нах ДРГ. Вже половина міста захоплена.
А виправдовуватися тим, що це ДРГ виходить лише тому, що атакують малі групи. Але зараз вся війна ведеться малими групами.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:35 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2025 23:37 Ответить
Сенсу сидіти в цьому Покровську немає. Значить треба швидше валити звідти.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:23 Ответить
Головнокомандувач наврядчи віддасть наказ відступати у нього фортеця
показать весь комментарий
24.10.2025 23:37 Ответить
треба посилити флангі, але напевно нічім..
показать весь комментарий
24.10.2025 23:23 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2025 23:25 Ответить
Мільйонна армія а посилити нічим?
Смієтесь?
показать весь комментарий
24.10.2025 23:26 Ответить
Коаліція балакучих збереться десь у січні з цього приводу щоб підготувати план оборони Покровська з п'яти пунктів.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:24 Ответить
Насрати на той Покровськ - хлопців поки не пізно треба виводити терміново.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:29 Ответить
Аналогічно казали про Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївку, Селідово, Вугледар,і ще сотні населених пунктів України.
Далі будуть казати таке ж саме про Куп'янськ, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, ітд...
А далі Херсон, Київ, Одеса, Львів...
і вже не буде куди відводити хлопців, бо України не буде.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:40 Ответить
Швидко Покровськ падає - погана симптоматика.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:32 Ответить
Дуже швидко, якщо згадати що бої за Покровськ тривають з липня 2024 року.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:47 Ответить
Як 250 кацапських алкашів і зеків зайшли і майже змогли захопити місто? А ми ще над рашистами сміємось. А що буде коли рашисти 250тис кинуть
показать весь комментарий
24.10.2025 23:36 Ответить
як бомжі на милицях з віслючками можуть щось окупувати окрім пляшки горілки?
показать весь комментарий
24.10.2025 23:39 Ответить
Ну рашисти ж на відміну від нас до миру не готуються а сунуть і сунуть. А ми з самого початку війни тільки до миру і готуємось який ось-ось вже за наступним поворотом тромб з )(уйлом нам принесуть...
показать весь комментарий
24.10.2025 23:47 Ответить
причому недобитки, яких по дорозі розмотали
показать весь комментарий
24.10.2025 23:47 Ответить
Покровск атакуют 1,5 года нон стоп, но один из собеседников говорит что не ожидал такого быстрого падения Покровска, он что думал он 10 лет будет держатся
показать весь комментарий
24.10.2025 23:44 Ответить
Як відзначають оборонці, ситуація розвивається за найгіршим сценарієм: Покровськ "падає" надто швидко, ніж очікували підрозділи. Джерело: https://censor.net/ua/n3581559

А ще зовсім недавно наш говнокомандуючий, очевидно, під дією колумбійської гуманітарки, а також геніальний полководець гофмаршал просирський, бадьоро розповідали про потужно-незламний контрнаступ ЗСУ під Покровськом, оточення кацапських військ та їх нещадне знищення.
показать весь комментарий
24.10.2025 23:48 Ответить
 
 