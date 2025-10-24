Ситуация в Покровске критическая, логистика в Мирноград затруднена. Угроза окружения ВСУ все ближе, - СМИ
В Покровске Донецкой области находится не менее 250 российских оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БПЛА. Логистика в город под полным контролем российских дронов.
О ситуации в городе рассказали "Украинской правде" двое офицеров, которые длительное время находятся на этом направлении, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в Покровске сейчас
По словам военных, оккупанты контролируют линии снабжения в город FPV-дронами, из-за чего украинским военным приходится преодолевать расстояния по 10-15 км пешком до своих позиций.
Офицеры рассказали УП, что после июльской зачистки россияне снова проникли в Покровск, что произошло примерно в середине августа. С тех пор оккупанты создали несколько точек накопления в самом городе и вокруг него, из которых они продолжают двигаться.
Одной из таких зон является район железной дороги между Покровском и Гришиным, а также линия Даченское - Новопавловка - Гнатовка.
Расстрелы украинских бойцов
Именно эти группы войск РФ осуществляют расстрелы украинских военных в Покровске.
Представители одной из бригад, удерживающей позиции поблизости, подтвердили факты уличных боев и сообщили о случаях, когда россияне расстреливали операторов БПЛА и вступали в стрелковые стычки с артиллеристами и противотанкистами внутри Покровска.
Часть украинских укреплений сохранились и на направлении южнее города, но связь с некоторыми подразделениями скудная; некоторые точки на карте оказываются фактически "пустыми" или занятыми ранеными вместо боеспособных подразделений.
"Пехота практически отрезана от управления. Мы их слышим (по рации), стараемся сбрасывать водичку, люди по 2,5-3 месяца на позициях. Для нашей бригады - это долго, потому что мы всегда старались проводить ротации. В самом Покровске, только из того, что я знаю - 250 пид#ров, на самом деле, думаю, цифра еще больше. Практически на каждой улице бои, у нас ежедневно есть 200 и 300", - отметил один из офицеров.
Логистика затруднена
По словам военного, вывести раненых чрезвычайно сложно, потому что много посадок и подступов уже контролирует противник.
Даже эвакуация двух раненых, которую удалось реализовать утром, завершилась тем, что FPV-дрон нанес ранения тем, кто пытался вынести раненых, один из которых был в тяжелом состоянии.
"Самая большая проблема - это то, что трудно проводить логистику. Часть дороги можно преодолеть на авто, но потом идти пешком 10-15 километров. И все это время нести БК, дроны, провизию. Вся дорога контролируется FPV-дронами на оптоволокне, очень много дронов-ждунов, дистанционного минирования, на котором каждый день кто-то погибает. НРК дали поздно", - добавляет офицер.
Ухудшение ситуации в Покровске затрагивает и его город-сателлит - Мирноград
Мирноград является логистическим "плечом": снабжение в этот город проходит через Покровск и превышает 20 км.
Украинские военные уже фиксировали продвижение врага на северных подступах к Мирнограду. Отмечается, что в случае падения Покровска гарнизон Мирнограда может оказаться в окружении.
Риск окружения ВСУ
Как отмечают оборонцы, ситуация развивается по наихудшему сценарию: Покровск "падает" более быстро, чем ожидали подразделения.
"Покровск сыпется слишком быстро, мы такого не ожидали. На севере Мирнограда есть немного пид#ров, на юге просачиваются малые группы, но в целом ситуация лучше, чем в Покровске. Но если ляжет Покровск, то для гарнизона в Мирнограде выхода не будет. У нас логистика в Мирноград - более 20 км. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно. Родинское поджимают (россияне), Красный Лиман под#рамы. Люди работают на пределе, понимают, что окружение все ближе", - отметил второй собеседник УП.
Ситуация в Покровске и Мирнограде ухудшается уже несколько месяцев и сейчас является критической. Россияне продолжают контролировать воздушное пространство, постоянно летая на FPV-дронах, что затрудняет логистику украинских подразделений. Покровск и Мирноград, уже не первый месяц находятся в условиях дронового окружения и рискуют оказаться в реальном окружении в конце октября, добавляет "Украинская правда".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нагадив, і поїхав ошиваться за кордоном!!
(як казав колись Петлюра).
А який в цьому сенс? Поки дойдеш до позицій - задовбешся . А яй і забув. Нішагу назад, позаді Єрмак
Верховний головнокомандувач Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Сирський та Генштаб - вміло керують армією.
Найкращі...
Зливають все, що можуть.
"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди",- Симон Петлюра.
Всі ці генерали, адмірали, головнокомандувачі, ітд.
Це і є гниди, які готові навіть служити пуйлу, зрадивши Україну.
Тому і результат такий на фронті.
Ти в це віриш? Я вірю тільки повідомленнями Генштабу.
А виправдовуватися тим, що це ДРГ виходить лише тому, що атакують малі групи. Але зараз вся війна ведеться малими групами.
Смієтесь?
Далі будуть казати таке ж саме про Куп'янськ, Павлоград, Дніпро, Запоріжжя, ітд...
А далі Херсон, Київ, Одеса, Львів...
і вже не буде куди відводити хлопців, бо України не буде.
А ще зовсім недавно наш говнокомандуючий, очевидно, під дією колумбійської гуманітарки, а також геніальний полководець гофмаршал просирський, бадьоро розповідали про потужно-незламний контрнаступ ЗСУ під Покровськом, оточення кацапських військ та їх нещадне знищення.