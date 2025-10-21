Оккупанты хаотично передвигаются по Покровску, - 68-я ОЕБр

Командир батальона беспилотных систем "Шершні Довбуша" 68-й Отдельной егерской бригады с позывным Лютый сообщил, что в Покровске наблюдаются случаи хаотичных перемещений вражеских штурмовых групп.

Ранее враг действовал в Покровске небольшими ДРГ, на которые Силы обороны реагировали и быстро стабилизировали ситуацию. Сейчас противник заходит "сравнительно большими силами", что приводит к стрелковым столкновениям с участием штурмовиков, экипажей БПЛА и минометных подразделений.

"К сожалению, противник хаотично передвигается по городу. Я не скажу, что они выставили свои позиции, контролируют определенный участок. Но в любом случае эти хаотичные перемещения наводят беспорядок. Мы должны беспокоиться о собственной безопасности, а не думать о передовой линии, и уничтожать противника на подступах", - заявил командир батальона.

По его словам, из-за таких действий противника возрастает риск для гражданских и усложняется оперативное реагирование защитников, которые вынуждены уделять больше усилий локализации угроз в городе, чем удержанию передовой.

