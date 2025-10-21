РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8583 посетителя онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении
1 658 8

Оккупанты хаотично передвигаются по Покровску, - 68-я ОЕБр

Последствия обстрела центральной части Покровска 20 января

Командир батальона беспилотных систем "Шершні Довбуша" 68-й Отдельной егерской бригады с позывным Лютый сообщил, что в Покровске наблюдаются случаи хаотичных перемещений вражеских штурмовых групп.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяИнформ.

Ранее враг действовал в Покровске небольшими ДРГ, на которые Силы обороны реагировали и быстро стабилизировали ситуацию. Сейчас противник заходит "сравнительно большими силами", что приводит к стрелковым столкновениям с участием штурмовиков, экипажей БПЛА и минометных подразделений.

"К сожалению, противник хаотично передвигается по городу. Я не скажу, что они выставили свои позиции, контролируют определенный участок. Но в любом случае эти хаотичные перемещения наводят беспорядок. Мы должны беспокоиться о собственной безопасности, а не думать о передовой линии, и уничтожать противника на подступах", - заявил командир батальона.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, из-за таких действий противника возрастает риск для гражданских и усложняется оперативное реагирование защитников, которые вынуждены уделять больше усилий локализации угроз в городе, чем удержанию передовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеская ДРГ проникла в центр Покровска и убила гражданских. Часть оккупантов ликвидирована, - 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (11046) Покровск (825) 68 отдельная егерская бригада (88) Покровский район (1105) война в Украине (6602)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось із наших писав, що це називається "хаотизація" (або "розмивання") ЛБЗ.
Добре працює, коли завжди є вдосталь піхоти.
Просто посилається уперед, на вдачу.
Мета - посіяти безлад, коли русня може опинитись за будь-яким рогом.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:38 Ответить
наступна стадія - контроль над районами міста....

фініш.

.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:34 Ответить
Якщо "великі сили" противника перебувають у самому Покровську, то це, пане комбате, означає лише одне - що фронт нашої оборони під Покровськом рашистами прорваний і вони вже ведуть бойові дії у самому місті!
показать весь комментарий
21.10.2025 17:42 Ответить
.Ми маємо турбуватися про власну безпеку, а не думати про передову лінію, і знищувати противника на підступах", - заявив командир батальйону. Джерело: https://censor.net/ua/n3580887
Он воно як, тоді які можуть бути питання про Покровськ і не тільки.
показать весь комментарий
21.10.2025 17:48 Ответить
коли немає передової лінії, то фронт прорвано

.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:35 Ответить
Фішка в тому, що мінімум на 10 км повинно бути евакуйовано все цивільне населення ( а може і глибше). Але тут камінь до політичного керівництва: військові/поліція не можуть це робити без закону. Це функція ВРУ забезпечити законодавчо, КМУ фінансову реалізацію, а координатор цього верховний головнокомандуючий. Тоді військові зможуть діяти не озираючись на проблеми з цивільними. Але це риторичне зауваження....
показать весь комментарий
21.10.2025 18:03 Ответить
Кто нє спрятался я нє віноват, це до цивільних. А ждуни хай не скаржаться.
показать весь комментарий
21.10.2025 18:23 Ответить
 
 