Оккупанты хаотично передвигаются по Покровску, - 68-я ОЕБр
Командир батальона беспилотных систем "Шершні Довбуша" 68-й Отдельной егерской бригады с позывным Лютый сообщил, что в Покровске наблюдаются случаи хаотичных перемещений вражеских штурмовых групп.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяИнформ.
Ранее враг действовал в Покровске небольшими ДРГ, на которые Силы обороны реагировали и быстро стабилизировали ситуацию. Сейчас противник заходит "сравнительно большими силами", что приводит к стрелковым столкновениям с участием штурмовиков, экипажей БПЛА и минометных подразделений.
"К сожалению, противник хаотично передвигается по городу. Я не скажу, что они выставили свои позиции, контролируют определенный участок. Но в любом случае эти хаотичные перемещения наводят беспорядок. Мы должны беспокоиться о собственной безопасности, а не думать о передовой линии, и уничтожать противника на подступах", - заявил командир батальона.
По его словам, из-за таких действий противника возрастает риск для гражданских и усложняется оперативное реагирование защитников, которые вынуждены уделять больше усилий локализации угроз в городе, чем удержанию передовой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Добре працює, коли завжди є вдосталь піхоти.
Просто посилається уперед, на вдачу.
Мета - посіяти безлад, коли русня може опинитись за будь-яким рогом.
фініш.
.
Он воно як, тоді які можуть бути питання про Покровськ і не тільки.
.