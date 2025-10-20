РУС
Вражеская ДРГ проникла в центр Покровска и убила гражданских. Часть оккупантов ликвидирована, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

На днях вражеская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска Донецкой области.

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне убили гражданских

Как отмечается, во время продвижения, к сожалению, россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

"Объединенная ударно-поисковая группа Сил обороны обнаружила врага и ликвидировала оккупантов, которые в этот момент скрывались в одном из помещений железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

7-й корпус также публикует видео, на котором зафиксировано уничтожение российских ДРГ в одном из помещений железнодорожного вокзала, других локациях города и на подступах к Покровску.

Покровское направление затянуто оптоволоконной паутиной: километры опасности. ВИДЕО

Также отмечается, что сейчас оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянный скрининг вероятных точек проникновения в город и усиленно патрулируют город.

Ликвидация российских военных в Покровске

По данным ДШВ, всего за последние два дня украинские военные уничтожили 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск.

"Призываем гражданских лиц, которые до сих пор в Покровске, без крайней необходимости не передвигаться по городу. В полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ ситуация остается напряженной. Враг хочет расширить "серую зону" вокруг Покровска. Оккупанты пытаются проникнуть в город с нескольких направлений", - добавляют в ДШВ.

В Покровском районе продолжаются стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия: освобождено 182,8 кв. км территории, еще более 230 кв. км зачищено от ДРГ, - Генштаб

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Покровске. Также в ДШВ информировали, что российские ДРГ расстреливают гражданских в Покровске.

+11
Чому в місті знаходяться "цивільні", ждуни хренові?
20.10.2025 10:56 Ответить
+4
Це ж тобі не на дівані яйця чухати
20.10.2025 11:11 Ответить
+3
ну вот и дождались.
20.10.2025 11:10 Ответить
Мабудь чекають, шо "асвабадітєлі" підвезуть талони не підсилене харчування. Ніякої іншої раціональної причини залишатися в руїнах міста посеред бойових дій я не знаходжу.
20.10.2025 11:12 Ответить
І ще з цими рашистськими тварями і людоїдами Європа і сша хочуть вести переговори і налагоджувати зв'язки. Да терористи ІДІЛу стільки горя не зробили і не вбили стільки людей як рашисти. Тільки ІДІЛ чомусь терористи а рашистів запрошують до Європи і сша розстеляючи перед ними червону доріжку
20.10.2025 11:13 Ответить
Идил делали .Просто у них не было таких технических и материальных возможностей чтобы делать это в таких масштабвх как раша
20.10.2025 12:24 Ответить
Гарна логістика, нічого не розбирали.
20.10.2025 11:37 Ответить
120 міна з дрончика це щось краще ніж з самого міномету - все видно- куди і як. Ще чипляють ПТМки - там взагалі дупа.
20.10.2025 12:08 Ответить
Осінтери вже як добу говорять, що у Покровську тривають важкі бої, і не з поодинокими групами рашистських диверсантів, про яких нам розповідає прес-служба 7-го корпусу, а з великою кількістю передових штурмових загонів ворога, які штурмують наші позиції в самому місті у районі Собачовка, залізничного вокзалу, вул. Захисників України тощо!
20.10.2025 12:19 Ответить
 
 