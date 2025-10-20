Вражеская ДРГ проникла в центр Покровска и убила гражданских. Часть оккупантов ликвидирована, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

На днях вражеская диверсионно-разведывательная группа сумела проникнуть в центр Покровска Донецкой области.

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне убили гражданских

Как отмечается, во время продвижения, к сожалению, россияне прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

"Объединенная ударно-поисковая группа Сил обороны обнаружила врага и ликвидировала оккупантов, которые в этот момент скрывались в одном из помещений железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

7-й корпус также публикует видео, на котором зафиксировано уничтожение российских ДРГ в одном из помещений железнодорожного вокзала, других локациях города и на подступах к Покровску.

Также отмечается, что сейчас оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянный скрининг вероятных точек проникновения в город и усиленно патрулируют город.

Ликвидация российских военных в Покровске

По данным ДШВ, всего за последние два дня украинские военные уничтожили 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск.

"Призываем гражданских лиц, которые до сих пор в Покровске, без крайней необходимости не передвигаться по городу. В полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ ситуация остается напряженной. Враг хочет расширить "серую зону" вокруг Покровска. Оккупанты пытаются проникнуть в город с нескольких направлений", - добавляют в ДШВ.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг продвинулся в Покровске. Также в ДШВ информировали, что российские ДРГ расстреливают гражданских в Покровске.

