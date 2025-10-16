В Покровском районе продолжаются стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия: освобождено 182,8 кв. км территории, еще более 230 кв. км зачищено от ДРГ, - Генштаб

На территории Покровского района Донецкой области Силы обороны Украины проводят как стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, в частности - на территории города Покровска и в его окрестностей, так и мероприятия активной обороны.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Всего во время операции, которая длится с 21 августа 2025 года, Силы обороны обезвредили не менее 13 945 российских оккупантов (в том числе 8402 - безвозвратные, 5419 - раненые, 124 - пленные).

Читайте: Россия сосредотачивает силы под Покровском, но активных штурмов нет, - 7-й корпус ДШВ

Отмечается, что украинские защитники освободили 182,8 кв км территории Покровского района Донецкой области. Еще 230,1 кв км зачищено от ДРГ противника.

Также враг потерял 1289 единиц вооружения и военной техники, среди них 32 танка, 101 ББМ, 154 артсистемы, 5 РСЗО, 435 единиц автотранспорта, 562 - мототехники, а также более 4 тысяч БПЛА.

Больше читайте в нашем Telegram-канале